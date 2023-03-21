Газзаев против системы «весна-осень»: «Это шаг назад. Будем летом играть в плюс 30-35 градусов и каждые два года останавливать чемпионат из-за ЧМ и Евро»
Валерий Газзаев выступил против перехода чемпионата России на систему «весна-осень».
«Возвращение к системе «весна-осень» – абсолютно лишний вопрос. Никаких плюсов в этой системе не вижу.
Необходимо оставить то, что есть – вся Европа играет по системе «осень-весна». И мы должны находиться в едином европейском календаре. В таком случае у команд в году два перерыва: зимний и летний. Клубы могут спокойно готовиться, чтобы показывать свою лучшую игру.
Что касается системы «весна-осень», то мы на протяжении десяти месяцев будем играть в непрерывном чемпионате. Играем летом, когда температура плюс 30-35 градусов.
В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре – здесь никаких минусов нет. Плюсы в системе «осень-весна» есть: команды хорошо готовятся.
При системе «весна-осень» – во время чемпионатов мира и Европы – национальные первенства останавливаются на один месяц. Каждые два года нам нужно будет останавливать чемпионат в любом случае. Я не знаю, чья это идея вернуться к «весна-осень».
При нынешней системе игроки могут иметь два периода, чтобы отдохнуть и подготовиться. Я категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень» – это шаг назад», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
О чём он?
Если уж летом на нормальных полях в хорошую погоду играть никак нельзя...
Не вся.
По поводу температуры…. Как часто и во многих от регионах такая температура? На замершем газоне в минус для футболистов менее опасно, чем вечером в летний день?
К люди в России, где лета мало, жару ждут. Да и пиво в +30 получше идёт, чем в -20