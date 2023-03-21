Газзаев против системы «весна-осень»: «Это шаг назад. Будем летом играть в плюс 30-35 градусов и каждые два года останавливать чемпионат из-за ЧМ и Евро»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия календарь Чемпионат.com Футбол

Валерий Газзаев выступил против перехода чемпионата России на систему «весна-осень».

«Возвращение к системе «весна-осень» – абсолютно лишний вопрос. Никаких плюсов в этой системе не вижу.

Необходимо оставить то, что есть – вся Европа играет по системе «осень-весна». И мы должны находиться в едином европейском календаре. В таком случае у команд в году два перерыва: зимний и летний. Клубы могут спокойно готовиться, чтобы показывать свою лучшую игру.

Что касается системы «весна-осень», то мы на протяжении десяти месяцев будем играть в непрерывном чемпионате. Играем летом, когда температура плюс 30-35 градусов.

В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре – здесь никаких минусов нет. Плюсы в системе «осень-весна» есть: команды хорошо готовятся.

При системе «весна-осень» – во время чемпионатов мира и Европы – национальные первенства останавливаются на один месяц. Каждые два года нам нужно будет останавливать чемпионат в любом случае. Я не знаю, чья это идея вернуться к «весна-осень».

При нынешней системе игроки могут иметь два периода, чтобы отдохнуть и подготовиться. Я категорически против возвращения РПЛ к системе «весна-осень» – это шаг назад», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

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31 комментарий

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владимир семенов
А так мы будем также останавливать чемпионат,но не играть на евро и см
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Пётр Зозуля
Мы что, в Африке играем, чтобы температура летом от 30 градусов была???
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Chuha-Motibg
Ой, Пес. А то что сейчас зимняя пауза более 2-х месяцев его никак не смущает? Как же ему так повезло взять кубок УЕФА.
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Oboronosposobnost
ЧМ? Евро?
О чём он?
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Спартак Уокер
Ну да тупая идея летом пусть лучше футболисты отдыхают
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Balt
На 1 месяц приостановить турнир ради Евро или ЧМ это плохо, приостанавливать чемпионат на 3 месяца из-за зимы - это правильно. Л - Логика
+2
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Spartakus1984
Ну конечно лучше играть в - 14,вместо того что бы ставить мачти на вечер и играть в + 25
+5
-1
+4
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Onion
Проводите тогда уж два турнира в год. Что это за турнир с перерывом в три месяца?
Если уж летом на нормальных полях в хорошую погоду играть никак нельзя...
+1
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Сергей Лепехин
Зато в -10-15 хорошо играть, а два летних месяца готовится в +35 в Турции...
+3
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Forza Juve
Ну тут Газзаев прав
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newwaver
Ответ Иван Стрелков
Специально проверил. Ни один чемпионат России до введения системы осень-весна в декабре не заканчивался. Максимум в конце ноября, но чаще в начале или в середине.
Верно. Газзаев просто врет.
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Filipp Gorski
Трезвые мысли
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Vir_Cotto
"вся Европа играет по системе «осень-весна»"

Не вся.
+8
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Красная стрела
Продляли чемп до декабря, что б и перед последними турами еврокубков была практика. Но сильно ли это улучшило результаты? Такие же уставшие наши команды, еле волочащие ноги, да ещё половину месяца играющие на морозе. По мне, так лучше заканчивать чем в середине ноября. А к еврокубкам команды и так смогут подготовится. Может даже и свежее будут, чем соперник.
По поводу температуры…. Как часто и во многих от регионах такая температура? На замершем газоне в минус для футболистов менее опасно, чем вечером в летний день?
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Vir_Cotto
А, ну то есть сейчас в августе не бывает +35?
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Valentin Kompaneytsev
Несложно догадаться кто был инициатором осень -- весна.
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-1
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interested
Газзаев лукавит: у нас не Африка, а страна с умеренным континентальным климатом, где-то жарко, а где-то прохладно, с дождём.
+3
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+3
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Di.demidov
А Россия принимает участие в еврокубках???
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-2
-2
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Валерий Йованович
Вторая часть аргумента, ну аргумент, Евро и ЧМ, ближайшие лет 7-10, не для нас.
+6
-2
+4
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Pertinax Gandi
А что там с совместным чемпионатом России и Украины, Валерий Георгиевич? Вы по-прежнему возглавляете рабочую группу?
+23
-5
+18
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Wiley Fox
Видели собак летом? Ходят, свесив язык набок из раскрытой пасти, или лежат в тени

К люди в России, где лета мало, жару ждут. Да и пиво в +30 получше идёт, чем в -20
+2
-3
-1
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АГОШКИН Алексей
Зачем приостанавливать ,разве у нас играют игроки которые в обозримом будущем могут сыграть на чм?
+1
-1
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Bashibuzuck
Странный он, про то, что играя по системе весна-осень, мы и еврокубки выигрывали, и на Евро нормальные результаты показывали, он совсем забыл? Маразм походу
+6
-2
+4
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тренер с района
🐶 🤡
+1
-1
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HK Traktor
А чем лучше играть в минус 10?
+7
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