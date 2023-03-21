Кавазашвили про «весну – осень»: «Я бы вернулся. От действующей системы больше минусов. Бывают такие морозы, что не в футбол, а в хоккей пора играть»

Теги премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили календарь Футбол

Анзор Кавазашвили напомнил о низких температурах, говоря про изменение календаря Мир РПЛ.

«Возможный переход на «весна – осень» – это трудный вопрос. Для этого потребуется целый сезон. В первую очередь, нужно провести референдум среди футболистов, тренеров и федераций футбола различных регионов.

Система «осень – весна» дает возможность попадать в трансферное окно и приглашать легионеров.

Но у нас климатические условия не похожи на европейские: бывают такие морозы, что уже не в футбол, а в хоккей пора играть. Я бы с удовольствием вернулся к «весна – осень» – от действующей системы больше минусов, чем плюсов», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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3 комментария

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svft
Я бы вернулся

подумал, что карьеру возобновить хочет
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Гамарджоба Генацвале
Референдум! Когда переходили на существующую систему никого особо и не спрашивали.
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S.Mane10
Опять он в СМИ?! Кто ему платит?
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