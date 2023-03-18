Юран за систему «весна-осень»: «Не надо на Европу сейчас смотреть, зачем нам это? Мы теряем 1,5 месяца лета»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран календарь Футбол

Сергей Юран поддержал возможный переход Мир РПЛ на систему «весна-осень».

«Всегда говорил, что «весна-осень» – самый эффективный способ проведения сезона. Так ЦСКА и «Зенит» выиграли Лигу Европы, а сборная России стала третьей на Евро-2008. Анализ сам за себя говорит.

Зачем мы перешли на «осень-весна»? Два года наши клубы не могли выйти из группы в Европе. К тому же еще погодные условия – мы теряем 1,5 месяца лета. А когда погодные условия благоприятные – не играем.

Был придуман хороший велосипед, а мы отказались от него. Конечно, «весна-осень» – самый комфортный чемпионат!

Даже англичане и немцы поговаривали перейти на систему проведения чемпионата как в России в свое время. И игроки в прошлом об этом говорят. К сожалению, не очень прислушиваются к нам, но мы хотим как лучше же.

Мое мнение: нужно однозначно сейчас переходить на «весна-осень», возвращаться! Мы намного ближе к Европе не стали. Насколько я помню, мы хотели быть ближе к ним, но, что нам дало это? Я сразу говорил – анализируйте!

Нам прошлый чемпионат дал два еврокубка! Команды и игроки в России были в оптимальной форме, когда все в Европе стартовали играть в сентябре, а мы были на сто процентов готовы – было преимущество!

Нужно анализировать. Зачем нам вообще сейчас смотреть на Европу? Не надо этого делать, зачем нам это?» – сказал бывший тренер «Химок». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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29 комментариев

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fourt
Ответ Бартоломью
Сейчас сезон заканчиваем на газонах, которые только пришли в норму после зимней спячки а у нас заканчивается чемп и полтора с лишним месяца великолепные летние газоны простаивают без дела. Вернись уже в реальность из диких 90-х, когда, действительно сезон заканчивали в болоте и снегу. В каком бреду тебе привидились снега и болота на современных аренах и полях с подогревом????!! В ноябре месяце поляны в гораздо лучшим состоянии, чем в начале мая сейчас... Какую только популистскую чушь не напишешь ради вожделенные плюсов от школьников, которые ноябрьские футбольные поля из 90-х видели только по ютубным архивным роликам..
заканчивают сезон в марте-апреле - если агрономы в это время не находятся в запое, поля должны быть отменного качества. ты что там курил?
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Заборостроитель
Как только за Кубок УЕФА стали давать путевку в ЛЧ, то побеждают только клубы из Англии, Германии и Испании.
Так, что все разговоры про кубки при весна-осень просто натягивание совы на глобус.
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Бартоломью
Ответ rigobersong
Так просто круги местами поменяют:) Или забыли что раньше сезон заканчивали в болоте и снегу?:))
Сейчас сезон заканчиваем на газонах, которые только пришли в норму после зимней спячки а у нас заканчивается чемп и полтора с лишним месяца великолепные летние газоны простаивают без дела.

Вернись уже в реальность из диких 90-х, когда, действительно сезон заканчивали в болоте и снегу.
В каком бреду тебе привидились снега и болота на современных аренах и полях с подогревом????!!
В ноябре месяце поляны в гораздо лучшим состоянии, чем в начале мая сейчас...
Какую только популистскую чушь не напишешь ради вожделенные плюсов от школьников, которые ноябрьские футбольные поля из 90-х видели только по ютубным архивным роликам..
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Регион-36
Ответ Шлёма Презерман
Летом народ на дачах, в отпусках, не до футбола. Даже в неизбалованном СССР посещаемость летом просаживалась. Помню, пришли мы с батей на Восточную в августе 89-го на Торпедо - Жальгирис, педоны третьи с отставанием в два очка от первого и в случае победы догоняли лидера, жемантийцы четвертые, и в случае победы в тройку врывались. Обе команды на ходу, игра поставленная, составы сильные, центральный матч тура. Ну чего еще надо?! А на трибунах... барабанная дробь... 2.300 зрителей! Обосраццо и не встать!
Ага, лучше в декабре, или феврале на футбол сходить, никаких дач, но замечательная альтернатива - зимнюю рыбалку идти, или на футбол летнюю игру (на секунду, что играют в трусах и майках), или валенках и тулупах сходить.
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Denismark
Ответ fcuper
Кто нибудь из сторонников осень-весна скажет мне в каком чемпионате страны есть перерыв между первым и вторым кругом 3 месяца?
Если не брать Украину и Молдову, то бишь страны СНГ, то в Дании)
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Регион-36
Реально велосипед, играть в декабрь/февраль, неравномерные круги между которыми 2 месяца перерыва.. на кой ?
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TroBro
Ответ Аталанта расправила плечи
Кто-то объяснит сторонникам осень-весна-осень, что разница только в названии кругов и паре туров, которые на декабрь уезжают. Летом точно так же всегда были перерывы.
Это тупо не так. При весна-осень не играют 3 тура в марте, 2 тура в ноябре и 1 тур в декабре.
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Кино Музыка
Все за, поэтому не поменяют.
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fcuper
Ответ k1rr
летом в жару вряд ли получится нормально играть, нет?
ну конечно,с 3 июня по 15 июля самая жара у нас,а в остальное время комфортная погода.
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Karel
Юран капитан очевидньсть )
А если серьёзно - весна-осень единственный и разумный вариант.
На Европу можно смотреть - финны, шведы, норвежцы - чем не Европа? Ну нет у них условий (как и у нас) играть в январе - потому календарь в полном соответствии со здравым смыслом, соревноеание идет как положено, без диких перерывов в несколько месяцев.
Единственные - датчане. Но у них под это дело особый, очень интересный календарь. В два этапа. Потому как бы перерыва и нет. Осенью - первый этак. Весной - второй. Есть своя логика.
У нас же (да и Украина не показатель, такие же бестолочи) абсолютно нелепый календарь.
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avcgloronalduMU
месяц лета мешает)) надо им напомнить, что они чесали, когда переходили тогда
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k1rr
летом в жару вряд ли получится нормально играть, нет?
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fcuper
Ответ Pasha Giggz
13 лет назад говорили, что всё это для успешного выступления в Европе. А что-то лучше играть не стали. Теперь нет Европы и давай заднюю включать. Видать, выдали новые средства на освоение календаря
говорили да, только вот что то успешней от этого выступать не стали.
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Шлёма Презерман
Летом народ на дачах, в отпусках, не до футбола. Даже в неизбалованном СССР посещаемость летом просаживалась. Помню, пришли мы с батей на Восточную в августе 89-го на Торпедо - Жальгирис, педоны третьи с отставанием в два очка от первого и в случае победы догоняли лидера, жемантийцы четвертые, и в случае победы в тройку врывались. Обе команды на ходу, игра поставленная, составы сильные, центральный матч тура. Ну чего еще надо?! А на трибунах... барабанная дробь... 2.300 зрителей! Обосраццо и не встать!
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Никому_никабельный
Химки принимать готовься, а не языком мели
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fcuper
Кто нибудь из сторонников осень-весна скажет мне в каком чемпионате страны есть перерыв между первым и вторым кругом 3 месяца?
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Pasha Giggz
13 лет назад говорили, что всё это для успешного выступления в Европе. А что-то лучше играть не стали. Теперь нет Европы и давай заднюю включать. Видать, выдали новые средства на освоение календаря
+2
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Аталанта расправила плечи
Кто-то объяснит сторонникам осень-весна-осень, что разница только в названии кругов и паре туров, которые на декабрь уезжают. Летом точно так же всегда были перерывы.
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Сергей Ефимов
Смысл переходить? Просто подвиньте календарь на более теплое время…
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Scrumhalf
Вообще ничего не поменяется, кроме символического значения проведения одного чемпионата в одном календарном году.
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dimur
Переход ради перехода. Что мешает заканчивать чемпионат в мае, а новый начинать в июне?
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Scrumhalf
Из-за временных слотов на телевидении один или два матча будут проходить по самой жаре, на солнцепёке. Проходили уже.
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fcuper
Ответ rigobersong
Так просто круги местами поменяют:) Или забыли что раньше сезон заканчивали в болоте и снегу?:))
начинали в марте,заканчивали в ноябре, сейчас по другому что ли?второй круг начинают в марте,а первый заканчивают аж в декабре.
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LAOWAI
Даешь " весна -осень " !!!
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ilmajor
Летом жалуются, что жарко. Зимой, что холодно.
Удивляет ещё все успехи сводить к системе проведения чемпионата.
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