Юран за систему «весна-осень»: «Не надо на Европу сейчас смотреть, зачем нам это? Мы теряем 1,5 месяца лета»

поддержал возможный переход Мир на систему «весна-осень».

«Всегда говорил, что «весна-осень» – самый эффективный способ проведения сезона. Так ЦСКА и «Зенит» выиграли Лигу Европы, а сборная России стала третьей на Евро-2008. Анализ сам за себя говорит.

Зачем мы перешли на «осень-весна»? Два года наши клубы не могли выйти из группы в Европе. К тому же еще погодные условия – мы теряем 1,5 месяца лета. А когда погодные условия благоприятные – не играем.

Был придуман хороший велосипед, а мы отказались от него. Конечно, «весна-осень» – самый комфортный чемпионат!

Даже англичане и немцы поговаривали перейти на систему проведения чемпионата как в России в свое время. И игроки в прошлом об этом говорят. К сожалению, не очень прислушиваются к нам, но мы хотим как лучше же.

Мое мнение: нужно однозначно сейчас переходить на «весна-осень», возвращаться! Мы намного ближе к Европе не стали. Насколько я помню, мы хотели быть ближе к ним, но, что нам дало это? Я сразу говорил – анализируйте!

Нам прошлый чемпионат дал два еврокубка! Команды и игроки в России были в оптимальной форме, когда все в Европе стартовали играть в сентябре, а мы были на сто процентов готовы – было преимущество!

Нужно анализировать. Зачем нам вообще сейчас смотреть на Европу? Не надо этого делать, зачем нам это?» – сказал бывший тренер «Химок».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас