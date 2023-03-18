Юран за систему «весна-осень»: «Не надо на Европу сейчас смотреть, зачем нам это? Мы теряем 1,5 месяца лета»
Сергей Юран поддержал возможный переход Мир РПЛ на систему «весна-осень».
«Всегда говорил, что «весна-осень» – самый эффективный способ проведения сезона. Так ЦСКА и «Зенит» выиграли Лигу Европы, а сборная России стала третьей на Евро-2008. Анализ сам за себя говорит.
Зачем мы перешли на «осень-весна»? Два года наши клубы не могли выйти из группы в Европе. К тому же еще погодные условия – мы теряем 1,5 месяца лета. А когда погодные условия благоприятные – не играем.
Был придуман хороший велосипед, а мы отказались от него. Конечно, «весна-осень» – самый комфортный чемпионат!
Даже англичане и немцы поговаривали перейти на систему проведения чемпионата как в России в свое время. И игроки в прошлом об этом говорят. К сожалению, не очень прислушиваются к нам, но мы хотим как лучше же.
Мое мнение: нужно однозначно сейчас переходить на «весна-осень», возвращаться! Мы намного ближе к Европе не стали. Насколько я помню, мы хотели быть ближе к ним, но, что нам дало это? Я сразу говорил – анализируйте!
Нам прошлый чемпионат дал два еврокубка! Команды и игроки в России были в оптимальной форме, когда все в Европе стартовали играть в сентябре, а мы были на сто процентов готовы – было преимущество!
Нужно анализировать. Зачем нам вообще сейчас смотреть на Европу? Не надо этого делать, зачем нам это?» – сказал бывший тренер «Химок».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Так, что все разговоры про кубки при весна-осень просто натягивание совы на глобус.
Вернись уже в реальность из диких 90-х, когда, действительно сезон заканчивали в болоте и снегу.
В каком бреду тебе привидились снега и болота на современных аренах и полях с подогревом????!!
В ноябре месяце поляны в гораздо лучшим состоянии, чем в начале мая сейчас...
Какую только популистскую чушь не напишешь ради вожделенные плюсов от школьников, которые ноябрьские футбольные поля из 90-х видели только по ютубным архивным роликам..
А если серьёзно - весна-осень единственный и разумный вариант.
На Европу можно смотреть - финны, шведы, норвежцы - чем не Европа? Ну нет у них условий (как и у нас) играть в январе - потому календарь в полном соответствии со здравым смыслом, соревноеание идет как положено, без диких перерывов в несколько месяцев.
Единственные - датчане. Но у них под это дело особый, очень интересный календарь. В два этапа. Потому как бы перерыва и нет. Осенью - первый этак. Весной - второй. Есть своя логика.
У нас же (да и Украина не показатель, такие же бестолочи) абсолютно нелепый календарь.
Удивляет ещё все успехи сводить к системе проведения чемпионата.