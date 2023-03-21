Чистяков о Fan ID: «Громких заявлений делать не буду, решат люди сверху. Я лишь хочу видеть зрителей на стадионах»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики стадионы Дмитрий Чистяков Fan ID Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о Fan ID и зрителях на стадионах.

– Что касается Fan ID, я хочу, чтобы ходило больше зрителей.

– Что делать с этим законом?

– Не мне решать, я хочу, чтобы фанатский сектор ходил на стадионы и делал свое дело – болел от всего сердца.

Никаких громких заявлений делать не буду, решать будут люди сверху, я лишь хочу видеть зрителей на стадионах, – заявил Чистяков.

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Эти люди на полном серьезно делят народ на "сверху" и соответственно "снизу". Они рабы, которым повезло и у них есть пряник. У них даже в мыслях нет понятия гражданин, именно гражданин, а не "высокий", "второсортный" или "неподневольный".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
"Делал своё дело" 🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Мог бы песенкой про гаранта высказать ситуацию.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак на месте
Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну хорошо, вот футболисты плохие - ок. Фанаты начали бойкот , все молодцы , классно, а какой толк от этого? На наш футбол и так тошно смотреть, а теперь вообще груз 200 какой то , и что? Какая реакция от «людей сверху»? Да пофиг им) и будет пофиг на эти протесты и заявления. У нас народ для власти, а не наоборот (уж в футбольной сфере точно)
Если не сопротивляться, то какать нам на голову будут еще больше. В этом толк.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ранальду с пивком
Вот поэтому Дмитрий , с вами никто не хочет играть еврокубки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
feelthedroom@mail.ru
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Все футболисты говорят по методичке: «решают люди сверху» 🤦🏼 Это чтобы народ такой: «ууу, страшно то как» 😱
Ну хорошо, вот футболисты плохие - ок.
Фанаты начали бойкот , все молодцы , классно, а какой толк от этого?
На наш футбол и так тошно смотреть, а теперь вообще груз 200 какой то , и что? Какая реакция от «людей сверху»?
Да пофиг им) и будет пофиг на эти протесты и заявления.
У нас народ для власти, а не наоборот (уж в футбольной сфере точно)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Какой тренер - такие и футболисты. Любят терпеть и смотреть в рот властьимущим
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Ответ Mohnatiy
А в чём он неправ? 🤷🏼‍♂️
В том, что в нормальном обществе, как раз общественное мнение во многом формирует действия и решения «людей сверху». У Чистякова же все по классике, раз я здесь, а они там, то они умнее и им виднее. Таким образом по его мнению профессор университета явно глупее боксера, а ныне депутата Валуева.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ North0n
С их системой з/п можно и при пустых играть,поэтому громких заявлений не будет
Сытый волк выть не будет)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
У футболистов до того узкое мышление, что они даже не знают про структуру государственного управления. Поэтому для них все они - люди сверху))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
А в чём он неправ? 🤷🏼‍♂️
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Сказал бы как тренер что закон нужно исполнять
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НАВАЛЬНЫЙ
Все футболисты говорят по методичке: «решают люди сверху» 🤦🏼
Это чтобы народ такой: «ууу, страшно то как» 😱
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Богам Олимпа с вершины виднее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Ни один из них ( Fan ID, болельщики) не может быть спокойно на стадионе , пока есть другой...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ Ко-ко-джамбо
Комментарий удален модератором
А как действующий футболист должен говорить, он свою точку высказал очень даже хорошо, но это для тех кто умеет читать конечно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
North0n
С их системой з/п можно и при пустых играть,поэтому громких заявлений не будет
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ко-ко-джамбо
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий