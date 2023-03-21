Чистяков о Fan ID: «Громких заявлений делать не буду, решат люди сверху. Я лишь хочу видеть зрителей на стадионах»

Защитник « » высказался о Fan ID и зрителях на стадионах.

– Что касается Fan ID, я хочу, чтобы ходило больше зрителей.

– Что делать с этим законом?

– Не мне решать, я хочу, чтобы фанатский сектор ходил на стадионы и делал свое дело – болел от всего сердца.

Никаких громких заявлений делать не буду, решать будут люди сверху, я лишь хочу видеть зрителей на стадионах, – заявил Чистяков.

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