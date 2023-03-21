Чистяков о Fan ID: «Громких заявлений делать не буду, решат люди сверху. Я лишь хочу видеть зрителей на стадионах»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о Fan ID и зрителях на стадионах.
– Что касается Fan ID, я хочу, чтобы ходило больше зрителей.
– Что делать с этим законом?
– Не мне решать, я хочу, чтобы фанатский сектор ходил на стадионы и делал свое дело – болел от всего сердца.
Никаких громких заявлений делать не буду, решать будут люди сверху, я лишь хочу видеть зрителей на стадионах, – заявил Чистяков.
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Фанаты начали бойкот , все молодцы , классно, а какой толк от этого?
На наш футбол и так тошно смотреть, а теперь вообще груз 200 какой то , и что? Какая реакция от «людей сверху»?
Да пофиг им) и будет пофиг на эти протесты и заявления.
У нас народ для власти, а не наоборот (уж в футбольной сфере точно)
Это чтобы народ такой: «ууу, страшно то как» 😱