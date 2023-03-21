Депутат КПРФ Обухов о Fan ID: «Наблюдаем реверансы в сторону избыточного тотального контроля с элементами электронного концлагеря. Ряд чиновников не способны исполнять свои обязанности»

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов объясняет Fan ID несостоятельностью чиновников.

«Сегодня мы сплошь и рядом сталкиваемся с неспособностью ряда чиновников исполнять свои обязанности. Обществу нужны обратная связь и ответственность, а их нет.

В результате именно волонтеры, гражданские активисты закупают для наших солдат маскировочные сети и т. д. Почему так происходит? Потому что нет полноценной мобилизации государственных структур.

В результате мы наблюдаем фактические реверансы в сторону избыточного тотального контроля с элементами электронного концлагеря. Так называемый Fan ID здесь – один из «симптомов», маркеров процесса. Другой маркер – подавление здорового гражданского протеста и давление на активистов КПРФ. Но такой подход добра не доведет.

Между тем, обществу нужна консолидация. И КПРФ вносит свою лепту в ее достижение. Мы – сражающаяся партия, – на фронте находятся сотни коммунистов, многие из них отмечены наградами. И после победного – а иначе и быть не может – окончания СВО партия предложит обществу дискуссию о путях развития. Убежден, что наш путь – русская идея и социализм.

Однако сопротивление здоровым процессам до сих пор велико. Компрадоры позволяют себе даже игнорировать посылы президента, как это случилось, например, с ЕГЭ, да и Болонским процессом в целом. Более того, представители правительства до сих пор публично защищают необходимость «партнерства» с нашими прямыми врагами. Это недопустимо!

Ставки очень высоки. Идет переформатирование мира. Русский народ чувствует это. Не зря в его сознании и подсознании такие архетипы, как Илья Муромец, князь Владимир, Алеша Попович. Россия обязана предъявить миру цивилизационную альтернативу глобализации по-американски! И я верю, что Русское Солнце еще взойдет!» – сказал Обухов в эфире радио «Аврора».

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас