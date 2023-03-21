Мирзов о Fan ID: «Если я выскажусь, это ничего не изменит. Эти решения принимаются на высшем уровне»

Теги Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Валерий Карпин Арена Химки Резиуан Мирзов стадионы Fan ID Футбол

Хавбек «Химок» Резиуан Мирзов считает, что высказывания против Fan ID ничего не изменят.

Чуть меньше тысячи зрителей пришло на матч «Химки» – «Ростов».

– Ничего себе! Так много! (улыбается). Какое может быть отношение к Fan ID, когда выходишь на матч, а играем будто товарищескую игру.

– Не все игроки высказывают жесткую позицию по этому поводу.

– Хорошо, если я выскажусь так, это ничего же не изменит. Не так ли? Или вы, если так скажете, это что-то поменяет? Думаю, нет. Эти решения принимаются на высшем уровне.

– Общались с Валерием Карпиным после матча?

– Нет, не встречались.

– Вам летом исполняется 30 лет. Карпин старше этого возраста не вызывает в сборную. Еще надеетесь попасть в команду?

– Есть люди, которым и 29 лет, как мне сейчас. Я бы с удовольствием поехал бы сейчас в сборную. Как можно не соглашаться? Верю, что еще сыграю за сборную, и сделаю для этого все, – сказал Мирзов.

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6 комментариев

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Данил Колпиков
Менталитет скрепного электората
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Recreated
Вот эта бестолковая фанайди, она нам стала раскрывать людей, мы вдруг стали понимать, кто, чем дышит в нашем футболе и не только в футболе, что очень важно, и соответственно делать организационные выводы для себя!
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Ахимассс
Челлендж такой теперь. На что "царь" дает право высказаться, то можно обсудить, ну по крайней мере пока.
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Dexter Dallas
Правильный холоп.
Из серии пусть умные думают и книги для бомжей, которые не могут себе телек купить
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sacha2
Прапор: - всем грузить люминий. солдат: - не люминий, а алюминий. Прапор: ты кем был? - инженером. - а тут ты кал, всем грузить люминий. Fan ID это современный люминий
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Екн Лор
Скорее на "низшем" уровне. Бункер ведь всё-таки под землёй находится
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