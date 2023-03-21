Мирзов о Fan ID: «Если я выскажусь, это ничего не изменит. Эти решения принимаются на высшем уровне»

Хавбек «Химок» считает, что высказывания против Fan ID ничего не изменят.

– Чуть меньше тысячи зрителей пришло на матч « » – «Ростов».

– Ничего себе! Так много! (улыбается). Какое может быть отношение к Fan ID, когда выходишь на матч, а играем будто товарищескую игру.

– Не все игроки высказывают жесткую позицию по этому поводу.

– Хорошо, если я выскажусь так, это ничего же не изменит. Не так ли? Или вы, если так скажете, это что-то поменяет? Думаю, нет. Эти решения принимаются на высшем уровне.

– Общались с после матча?

– Нет, не встречались.

– Вам летом исполняется 30 лет. Карпин старше этого возраста не вызывает в сборную. Еще надеетесь попасть в команду?

– Есть люди, которым и 29 лет, как мне сейчас. Я бы с удовольствием поехал бы сейчас в сборную. Как можно не соглашаться? Верю, что еще сыграю за сборную, и сделаю для этого все, – сказал Мирзов.

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас