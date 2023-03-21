Мирзов о Fan ID: «Если я выскажусь, это ничего не изменит. Эти решения принимаются на высшем уровне»
Хавбек «Химок» Резиуан Мирзов считает, что высказывания против Fan ID ничего не изменят.
– Чуть меньше тысячи зрителей пришло на матч «Химки» – «Ростов».
– Ничего себе! Так много! (улыбается). Какое может быть отношение к Fan ID, когда выходишь на матч, а играем будто товарищескую игру.
– Не все игроки высказывают жесткую позицию по этому поводу.
– Хорошо, если я выскажусь так, это ничего же не изменит. Не так ли? Или вы, если так скажете, это что-то поменяет? Думаю, нет. Эти решения принимаются на высшем уровне.
– Общались с Валерием Карпиным после матча?
– Нет, не встречались.
– Вам летом исполняется 30 лет. Карпин старше этого возраста не вызывает в сборную. Еще надеетесь попасть в команду?
– Есть люди, которым и 29 лет, как мне сейчас. Я бы с удовольствием поехал бы сейчас в сборную. Как можно не соглашаться? Верю, что еще сыграю за сборную, и сделаю для этого все, – сказал Мирзов.
Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Из серии пусть умные думают и книги для бомжей, которые не могут себе телек купить