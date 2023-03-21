Зюганов о Fan ID: «Нужно возвращать людей на стадионы, принимать нашу инициативу. Меры безопасности должны быть предусмотрены, но определять должен болельщик»
Геннадий Зюганов призвал вернуть болельщиков на стадионы.
После введения Fan ID на всех матчах Мир РПЛ посещаемость матчей резко снизилась. Фракция КПРФ в Госдуме предложила законопроект о частичной отмене Fan ID, согласно которому карта болельщика потребуется только для посещения матчей международных турниров.
«Меры безопасности должны быть предусмотрены. Однако определять должен болельщик.
Надо принимать нашу версию, нашу инициативу, и все будет в порядке. Нужно возвращать людей на стадионы, – сказал глава КПРФ.
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"Однако определять должен болельщик". © А
Ага, прям "Вся власть народу: фабрики рабочим, землю крестьянам, стадионы фанатам" - икогда Кремль разрешает, то мумия коммунизма открывает рот. Экий смелый...
И это никак не связано с безопасностью, ну хватит уже...