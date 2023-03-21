Зюганов о Fan ID: «Нужно возвращать людей на стадионы, принимать нашу инициативу. Меры безопасности должны быть предусмотрены, но определять должен болельщик»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Политика Матч ТВ Геннадий Зюганов Fan ID Футбол

Геннадий Зюганов призвал вернуть болельщиков на стадионы.

После введения Fan ID на всех матчах Мир РПЛ посещаемость матчей резко снизилась. Фракция КПРФ в Госдуме предложила законопроект о частичной отмене Fan ID, согласно которому карта болельщика потребуется только для посещения матчей международных турниров.

«Меры безопасности должны быть предусмотрены. Однако определять должен болельщик.

Надо принимать нашу версию, нашу инициативу, и все будет в порядке. Нужно возвращать людей на стадионы, – сказал глава КПРФ.

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8 комментариев

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GMF
О, "оппозиция" подтянулась
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Vatikan
Я вот до сих пор не понимаю этой меры!!! В банк тогда надо по банк id ходить. Там гораздо страшнее бывает - ограбления, оружие. Да и в магазине также может быть. А тут в пределах одного стадиона камер понатыкай, на входе/выходе понатыкай. Людей по городам ищут, по аэропортам (а это гораздо массивнее стадиона) и нет проблем. Придумали ерунду. Чем футбольный стадион такой особенный? Выявить того, кто банан кинул, ради этого всё? Или кто файер зажёг? Зачем игрокам тогда? Ну максимальный бред же
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Ник Гре
Популист, оседлал волну народного возмущения.
"Однако определять должен болельщик". © А
Ага, прям "Вся власть народу: фабрики рабочим, землю крестьянам, стадионы фанатам" - икогда Кремль разрешает, то мумия коммунизма открывает рот. Экий смелый...
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инок
Все кто в думе - думать не умеют.
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.ru
человек по роду своей деятельности знакомый с Советами постороннего дело говорит...
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Albert Rrahmani
Вопрос, где ты был, когда этот закон принимали? Да, я знаю что твоя партия проголосовала "против", но почему все язык-то в одно место тогда засунули, когда время критиковать закон по-крупному было самое время? А теперь, когда на носу выборы резко нашлись депутатишки, которые вспомнили про фанатов. А че, удобно, принимать тупые законы (это я в целом про систему), а потом их героически отменять, а в случае россии - просто критиковать, когда дали разрешение, тем самым пытаясь заработать рейтинга)
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korobokchekhova
Не знаю какая там версия у кпрф, но версия может быть только одна- отмена.
И это никак не связано с безопасностью, ну хватит уже...
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Ебздрогыч
Зюганов хочет вернуть себя в 96 год? Вспомнил, что можно власть критиковать?
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