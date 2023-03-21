Слуцкий о походе с Fan ID на ЦСКА: «Даже в мавзолей Ленина в звездные годы таких очередей не было. Я уже в стиле Киркорова был, хорошо, что директор стадиона меня узнал. Больше не пойду»

Теги ЦСКА Зенит Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Чемпионат.com Fan ID Филипп Киркоров Футбол

Леонид Слуцкий отметил неудобства при посещении матчей, связанные с Fan ID.

Бывший главный тренер ЦСКА посетил матч 20-го тура Мир РПЛ против «Зенита» на «ВЭБ Арене».

«Я сделал Fan ID, все хорошо, мне друг прислал билет в ложу на этот матч. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, однако турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой. Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие – для дороги до своего места. Когда я пытался сканировать свой Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошел.

Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звездные годы. Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошел. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т. д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идет 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.

Я уже был в стиле Киркорова: «do you want a scandal here?» («мне устроить сцену?» – Sports.ru), потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона, и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы

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67 комментариев

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Антоша
Ответ turra
д. Е. бил - проверочное слово
И как оно помогает в проверке?
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Иван1984
Ну всё директора в топку, к ленину!
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BeastI666I
Ответ Drent
Кого, Слуцкого сместили? Ну что за бред вы несете?))) Недавно был тренером Рубина, а буквально недели две назад видел его на Первом канале, с Казанским передачу вели. На Окко комментирует, в Коммент-шоу регулярно появляется. Так сместили аж продохнуть не дают)))
для сранвнеия... был тренером сборной и команды РФПл... был комментатором на первом канале.
Потом - тренер команды фнл, не комментирует. Сейчас еще и не тренер.
Скажешь нет регресса?! ты слекпой?!
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fridzon
Директора подставил, который его без Fan ID пропустил
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Sergeev55
Ответ Arman FCSM
Лëня, ты сейчас на иноагента наговоришь
Вполне возможно!
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Verhovn
Мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус. Это я о наших законотворцах))
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ezheloko
Ради безопасности же
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Millencolin
Ответ Russ Ivan
Отсюда вывод - на футбол надо ходить с директором стадиона...
вспомнилось: "здесь рыбы нет!"
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Babusya
Викторыч просто не попал на выступление оркестра перед матчем, видимо, хотел солировать на поле.
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DpeMa111
Из за таких как Слуцкий эти фанайди и ввели. Вместо того, что бы влиятельным персонам в российском футболе высказать свое мнение, они засунули языки в одно место и молчали, ведь это инициатива самого солнцеликого
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AdekvaT
Так даже Ленин в мавзолее активнее, чем футболисты рпл на поле...
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Drent
Ответ BeastI666I
он и стал им... с тех пор его потихоньку сместили отовсюду, как и Дементьева
Кого, Слуцкого сместили? Ну что за бред вы несете?))) Недавно был тренером Рубина, а буквально недели две назад видел его на Первом канале, с Казанским передачу вели. На Окко комментирует, в Коммент-шоу регулярно появляется. Так сместили аж продохнуть не дают)))
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Рокко Сиффредди
За безопасность надо платить, Лео!
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Даня Чебыкин
Ответ Ебздрогыч
Этой стране восстание машин не грозит - все бабло попилят, сделают криво-косо, ничего работать не будет, искусственный интеллект, глядя на это, сопьется с горя
последнее что услышит терминатор, если попадет в Россию, будет:
Колян! ты хлянь, да тут медяхи киллограмм на 20!!!
+2
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Glyb Aleksey
Ответ Алексей Полиенков
А в следующий раз уже не пойдёт, и будет совсем уж в полнейшей безопасности сидя у себя дома на диване!
ох, не факт. Мало ли, где и с кем смотреть будет. Тем более, без фан-айди, т.е. без присмотра.
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Glyb Aleksey
Все по делу сказал. Сам прошел через весь этот цирк, чтобы попасть на этот матч - такого хаоса не было в лучшие времена, когда на ВЭБ Арену на еврокубки биток был. Все делают, чтобы народ дома сидел, а стадионы стали совсем пустыми.
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Валерий Анташов
А если надо будет экстренно покинуть трибуны (пожар, землетрясение, терроризм и т.д.) то в районе турников возникнет давка, сколько народа может погибнуть ?
+5
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гилберт
Лёню директор узнал, а семимесячному болельщику повезло меньше, его директор не узнал.
+1
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гилберт
Про выход не понял.
0
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гилберт
Ответ Arman FCSM
Лëня, ты сейчас на иноагента наговоришь
Этот уже рецидивист.
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Александр Шайкин
Ответ adamxx
ЦСКА имеет такое же отношение к вс РФ, как я Китаю.
Нихао
+6
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BeastI666I
Ответ Melnikov1968
Это было частью программы. А в целом поездка запомнилась. Было интересно.
то есть пошел куда повели. молодец.
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adamxx
Ответ whereissuso
ЦСКА же, тут и на дискредитацию ВС РФ можно подтянуть.
ЦСКА имеет такое же отношение к вс РФ, как я Китаю.
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Spartakovec navsegda
Ответ инок
Молодец Леня! Это лучшая реклама этого ошейника Fan ID
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+5
-19
-14
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Алексей Зуев
Ответ Ебздрогыч
Этой стране восстание машин не грозит - все бабло попилят, сделают криво-косо, ничего работать не будет, искусственный интеллект, глядя на это, сопьется с горя
Отладят, не переживай.
0
-2
-2
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