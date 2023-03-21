Слуцкий о походе с Fan ID на ЦСКА: «Даже в мавзолей Ленина в звездные годы таких очередей не было. Я уже в стиле Киркорова был, хорошо, что директор стадиона меня узнал. Больше не пойду»

отметил неудобства при посещении матчей, связанные с Fan ID.

Бывший главный тренер ЦСКА посетил матч 20-го тура Мир против « » на «ВЭБ Арене».

«Я сделал Fan ID, все хорошо, мне друг прислал билет в ложу на этот матч. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, однако турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой. Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие – для дороги до своего места. Когда я пытался сканировать свой Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошел.

Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звездные годы. Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошел. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т. д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идет 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.

Я уже был в стиле : «do you want a scandal here?» («мне устроить сцену?» – Sports.ru), потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона, и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы

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