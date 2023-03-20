Депутат Милонов: «Радует, что к Fan ID перестали относиться в контексте «замолчите, мы все сделали хорошо». Ответственные люди увидели шероховатости»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Виталий Милонов Fan ID Футбол

Виталий Милонов высказался о возможных корректировках закона о Fan ID. 

Ранее депутат Госдумы заявил, что направит обращение Михаилу Мишустину с просьбой отменить Fan ID.

«По крайней мере, пошло обсуждение. Радует, что к вопросу Fan ID перестали относиться в контексте того, что «замолчите, мы все сделали хорошо» и так далее. Ответственные люди увидели шероховатости, которые надо точно устранять. К примеру, случай, когда не пустили на матч семью с младенцем. Какая-то ерунда пошла. 

Мы все выступаем за безопасность. Но я не такой человек, который говорит «либо вы все отменяете нафиг, либо я вообще никуда не пойду». Надо это делать удобно для людей. Чтобы они не замечали, есть или нет Fan ID. Это должно быть удобно и дистанционно.

Я не могу пойти с детьми тоже, у них нет Fan ID. Надо куда-то идти, получать. Необходимо все сделать в электронном виде, чтобы можно было быстро получить без всяких личных хождений», – сказал Милонов. 

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7 комментариев

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hulk&boloto
Ответ Ебздрогыч
Милонов, я смотрю, третью неделю депутатский запрос отправляет. Где дела, Виталя?
Так у него командировка сразу туда, если что, какие запросы...
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Spartakus1984
Ну где его обещаное письмо Мишустину кажется?!Или обос...ся?
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T622222
И устранили фанатов )))))))
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kokakoka
"Шероховатости" - это само введение фан айди
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hulk&boloto
Страпон с шероховатостями, ну ну...
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Ебздрогыч
Милонов, я смотрю, третью неделю депутатский запрос отправляет. Где дела, Виталя?
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+5
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Ебздрогыч
Тех, кто придумал фанайди, надо отшлепать по заднице, сильно отшлепать - мечтательно добавил Милонов
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-1
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