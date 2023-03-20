Депутат Милонов: «Радует, что к Fan ID перестали относиться в контексте «замолчите, мы все сделали хорошо». Ответственные люди увидели шероховатости»

высказался о возможных корректировках закона о Fan ID.

Ранее депутат Госдумы заявил, что направит обращение Михаилу Мишустину с просьбой отменить Fan ID.

«По крайней мере, пошло обсуждение. Радует, что к вопросу Fan ID перестали относиться в контексте того, что «замолчите, мы все сделали хорошо» и так далее. Ответственные люди увидели шероховатости, которые надо точно устранять. К примеру, случай, когда не пустили на матч семью с младенцем. Какая-то ерунда пошла.

Мы все выступаем за безопасность. Но я не такой человек, который говорит «либо вы все отменяете нафиг, либо я вообще никуда не пойду». Надо это делать удобно для людей. Чтобы они не замечали, есть или нет Fan ID. Это должно быть удобно и дистанционно.

Я не могу пойти с детьми тоже, у них нет Fan ID. Надо куда-то идти, получать. Необходимо все сделать в электронном виде, чтобы можно было быстро получить без всяких личных хождений», – сказал Милонов.

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