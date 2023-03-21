Сергей Семак: «У «Зенита» несколько просели позиции нападающего и опорника. Они для нас наиболее важны, нужно думать, как выходить из ситуации»

Тренер « » считает, что в команде есть проблемы с двумя позициями.

– Чем занимается «Зенит» между матчами с ЦСКА и «Фенербахче»?

– В плановом режиме идет как физическое восстановление, так и психологическое.

Результаты – это тоже часть футбола. Нужно их анализировать и двигаться дальше. По ситуации в чемпионате – наверное, это лучший наш год за те пять лет, что я работаю в «Зените». С точки зрения набора очков, качества игры и баланса.

Что касается последних результатов – такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего-то по каким-то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать.

– С этой точки зрения пауза в чемпионате пришлась кстати?

– Здесь нет такого понятия «вовремя» или «не вовремя». Всегда есть вопросы, которые нужно оперативно решать.

Например, травмы и оголили те позиции, которые для нас наиболее важны. При нынешней схеме, по сути, у нас нет дублера на позицию опорного полузащитника. Если кто-то из двух нападающих – Сергеев или – выбывает или устает, подменить их тоже нет возможности.

То есть нападающий и опорный полузащитник – две позиции, которые у нас сейчас несколько просели. Нужно думать, как выходить из этой ситуации. Это абсолютно нормальный рабочий процесс.

– «Зенит» забивает больше всех в чемпионате, но в то же время у Кассьерры довольно длительная голевая засуха, а Сергеев не всегда попадает в стартовый состав. Существует ли сейчас проблема центрального нападающего?

– Не думаю, что существует именно проблема. Это больше психологический момент для самого Кассьерры из-за того, что он не забивает. При этом он всегда действует полезно.

Его качествами и действиями на поле мы абсолютно удовлетворены. Но прекрасно понимаем, насколько для него важно забивать. Моменты есть практически в каждом матче. И хорошие моменты. Но, к сожалению, не получается отличиться.

С другой стороны, надеюсь, что Матео в самый нужный момент отличится и поможет не только своей игрой, но и забитыми мячами, – сказал Семак.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас