Сергей Семак: «У «Зенита» несколько просели позиции нападающего и опорника. Они для нас наиболее важны, нужно думать, как выходить из ситуации»
Тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в команде есть проблемы с двумя позициями.
– Чем занимается «Зенит» между матчами с ЦСКА и «Фенербахче»?
– В плановом режиме идет как физическое восстановление, так и психологическое.
Результаты – это тоже часть футбола. Нужно их анализировать и двигаться дальше. По ситуации в чемпионате – наверное, это лучший наш год за те пять лет, что я работаю в «Зените». С точки зрения набора очков, качества игры и баланса.
Что касается последних результатов – такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего-то по каким-то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать.
– С этой точки зрения пауза в чемпионате пришлась кстати?
– Здесь нет такого понятия «вовремя» или «не вовремя». Всегда есть вопросы, которые нужно оперативно решать.
Например, травмы Вильмара Барриоса и Ивана Сергеева оголили те позиции, которые для нас наиболее важны. При нынешней схеме, по сути, у нас нет дублера на позицию опорного полузащитника. Если кто-то из двух нападающих – Сергеев или Матео Кассьерра – выбывает или устает, подменить их тоже нет возможности.
То есть нападающий и опорный полузащитник – две позиции, которые у нас сейчас несколько просели. Нужно думать, как выходить из этой ситуации. Это абсолютно нормальный рабочий процесс.
– «Зенит» забивает больше всех в чемпионате, но в то же время у Кассьерры довольно длительная голевая засуха, а Сергеев не всегда попадает в стартовый состав. Существует ли сейчас проблема центрального нападающего?
– Не думаю, что существует именно проблема. Это больше психологический момент для самого Кассьерры из-за того, что он не забивает. При этом он всегда действует полезно.
Его качествами и действиями на поле мы абсолютно удовлетворены. Но прекрасно понимаем, насколько для него важно забивать. Моменты есть практически в каждом матче. И хорошие моменты. Но, к сожалению, не получается отличиться.
С другой стороны, надеюсь, что Матео в самый нужный момент отличится и поможет не только своей игрой, но и забитыми мячами, – сказал Семак.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ну как засуха... Он не забил ни одного гола за весь чемпионат)
Раньше на евро арене ныл, теперь и в собственном чемпионате колхоза умудряется