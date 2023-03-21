Сергей Семак: «У «Зенита» несколько просели позиции нападающего и опорника. Они для нас наиболее важны, нужно думать, как выходить из ситуации»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матео Кассьерра Вильмар Барриос Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в команде есть проблемы с двумя позициями.

– Чем занимается «Зенит» между матчами с ЦСКА и «Фенербахче»?

– В плановом режиме идет как физическое восстановление, так и психологическое.

Результаты – это тоже часть футбола. Нужно их анализировать и двигаться дальше. По ситуации в чемпионате – наверное, это лучший наш год за те пять лет, что я работаю в «Зените». С точки зрения набора очков, качества игры и баланса.

Что касается последних результатов – такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего-то по каким-то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать.

– С этой точки зрения пауза в чемпионате пришлась кстати?

– Здесь нет такого понятия «вовремя» или «не вовремя». Всегда есть вопросы, которые нужно оперативно решать.

Например, травмы Вильмара Барриоса и Ивана Сергеева оголили те позиции, которые для нас наиболее важны. При нынешней схеме, по сути, у нас нет дублера на позицию опорного полузащитника. Если кто-то из двух нападающих – Сергеев или Матео Кассьерра – выбывает или устает, подменить их тоже нет возможности.

То есть нападающий и опорный полузащитник – две позиции, которые у нас сейчас несколько просели. Нужно думать, как выходить из этой ситуации. Это абсолютно нормальный рабочий процесс.

– «Зенит» забивает больше всех в чемпионате, но в то же время у Кассьерры довольно длительная голевая засуха, а Сергеев не всегда попадает в стартовый состав. Существует ли сейчас проблема центрального нападающего?

– Не думаю, что существует именно проблема. Это больше психологический момент для самого Кассьерры из-за того, что он не забивает. При этом он всегда действует полезно.

Его качествами и действиями на поле мы абсолютно удовлетворены. Но прекрасно понимаем, насколько для него важно забивать. Моменты есть практически в каждом матче. И хорошие моменты. Но, к сожалению, не получается отличиться.

С другой стороны, надеюсь, что Матео в самый нужный момент отличится и поможет не только своей игрой, но и забитыми мячами, – сказал Семак.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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47 комментариев

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AdekvaT
А почему бы не взять на эти просевшие позиции игроков из молодежки Зенита?
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Garikus89
Ответ Максим Прокофьев
А что думать Серёга? Бразилам через земляка президента выдали паспорта, теперь можно двух легионеров на проблемные позиции подвести, не воспитывать же. Предлагаю аргентинцев из Газовика оренбуржского (не понимаю чем название не угодило при выходе в РПЛ), почтиж свои парни, адаптированные.
Интересно, сколько раз нужно повторить, что паспорт не отнимает звание легионера, чтобы дошло даже до самого тупого? Давайте проверять всем сайтом)
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ArtBro
Серёжа, а ты там на что? Неужели селекцией занимаешься с агентами? Одно дело когда не хватает игроков на эти позиции, но ведь при тебе привели атакующих футболистов не так давно, почему они не играют или если играют, то не дотягивают? Говорить такое при игроках, с которыми совсем недавно контракты заключили и купили это значит расписаться в своей непригодности, при этом показывая своё неуважение к имеющимся игрокам группы атаки.
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Garikus89
"но в то же время у Кассьерры довольно длительная голевая засуха"

Ну как засуха... Он не забил ни одного гола за весь чемпионат)
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Ярик01
Они ещё и успевают уставать? ) Плотный график, еврокубки, матчи сборной? )
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Ivan Petrov
Семак заныл после двух поражений. Везите ещё бразильцев гению
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Kemal Gul
Ответ Данко Лазович
Наши мифические два равнозначных состава))
За последние 2,5 сезона Зенит потратил более 90 миллионов евро на трансферы, колоссальные деньги по меркам РПЛ. Но болельщики из СПб всё равно продолжают ныть, что у них есть проблемные позиции, да и вообще Зенит по силе пятая команда чемпионата, только за счёт гения Семака побеждают
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phipw4htai
Как и всегда выходили - врубать админресурс!!!
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Данко Лазович
Ответ 2vdhrvmmzf
Кассьера один из лучших бомбардиров прошлого сезона лиги это никто, вот так и нет второго состава по версии фанатов Зенита, видимо на скамейке у них должны Месси с Роналду быть чтоб признать наличие глубины состава
да где ты глубину нашел? Бакаева выпускают родину спасать. Это ж капец.
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Burel
Ответ Darkhan Darkhan
Зачем ему без Еврокубков усиление?
слишком слабый состав для такого гения тренерского цеха, который ни разу в зените не обыграл команду с составом сильнее и бюджетом больше, чем у его клуба
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xoms
У Зенита просел тренерский штаб с моим назначением, так нужно говорить Сергей Богданович.
Раньше на евро арене ныл, теперь и в собственном чемпионате колхоза умудряется
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Semen B
Ответ Максим Прокофьев
А что думать Серёга? Бразилам через земляка президента выдали паспорта, теперь можно двух легионеров на проблемные позиции подвести, не воспитывать же. Предлагаю аргентинцев из Газовика оренбуржского (не понимаю чем название не угодило при выходе в РПЛ), почтиж свои парни, адаптированные.
Бразильцы-россияне так и остались легионерами, если что.
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Давид Agabekyan
Ответ ss_podonok
очень смешно)) давид мартиросян. я аж кишки от смеха выронил)) сижу собираю
Очень смешно, типа фамилию поменял.Так от смеха и умереть можно
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denissneijder
кто минусует смешные комменты. дайте хорошим шуткам пробиться наверх 😅
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Nekrasof
Еще на халявные деньги купить трех бразильянок
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Darkhan Darkhan
Зачем ему без Еврокубков усиление?
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Екн Лор
Ответ 2vdhrvmmzf
Кассьера один из лучших бомбардиров прошлого сезона лиги это никто, вот так и нет второго состава по версии фанатов Зенита, видимо на скамейке у них должны Месси с Роналду быть чтоб признать наличие глубины состава
Лучший бомбардир прошлого сезона сейчас в Ахмате с 1 голом. И что теперь?
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Максим Прокофьев
А что думать Серёга? Бразилам через земляка президента выдали паспорта, теперь можно двух легионеров на проблемные позиции подвести, не воспитывать же. Предлагаю аргентинцев из Газовика оренбуржского (не понимаю чем название не угодило при выходе в РПЛ), почтиж свои парни, адаптированные.
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блокад блокадыч
Ответ ws357
А может, дело в тренере.. Хотя не, бред какой-то
согл, дело в тренере, игрок ужасный, просто Федотов как то смог его оживить)
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Юрий Бабкин
А зачем тогда Дзюбинью отпускали, раз говорите, что нападающих нет?
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ss_podonok
Ответ Давид Agabekyan
Не хватает Промеса. Лукойл, проводите обыск полицейских участков в Нидерландах
очень смешно)) давид мартиросян. я аж кишки от смеха выронил)) сижу собираю
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Alex9669
Еще 10 бразильцев этому господину, чтобы выиграть чемпионат и кубок. Ну и судей)) бгг
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Burel
Ответ 2vdhrvmmzf
Кассьера один из лучших бомбардиров прошлого сезона лиги это никто, вот так и нет второго состава по версии фанатов Зенита, видимо на скамейке у них должны Месси с Роналду быть чтоб признать наличие глубины состава
ахаха 😂😂 да ещё без еврокубков
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ws357
Ответ Зелёный гопник
Даже не понятно, почему у Кассьерры не получается, до перехода в Зенит казалось это один из лучших нападающих РПЛ🤷🏼‍♂️
А может, дело в тренере.. Хотя не, бред какой-то
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Burel
надо ещё пяток латиносов, а то гений Сельдерей не справляется
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