Газзаев о «Зените»: «Последние игры проводит тяжело. Против ЦСКА чувствовалось отсутствие Барриоса»

Теги ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Вильмар Барриос Футбол

Валерий Газзаев оценил поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ.

«ЦСКА играл лучше, чем «Зенит», команда показала огромное желание и заслуженно победила.

Последние игры «Зенит» проводит тяжело, хотя до сегодняшнего матча он выигрывал, но с трудом, сегодня чувствовалось отсутствие Барриоса.

Надо отметить очень хорошую, дисциплинированную игру ЦСКА, который очень целостно сыграл во всех линиях и не дал проявить лучшие качества игрокам «Зенита», особенно в атаке», – сказал экс-тренер ЦСКА.

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