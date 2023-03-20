Газзаев о «Зените»: «Последние игры проводит тяжело. Против ЦСКА чувствовалось отсутствие Барриоса»

оценил поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) в Мир .

«ЦСКА играл лучше, чем « », команда показала огромное желание и заслуженно победила.

Последние игры «Зенит» проводит тяжело, хотя до сегодняшнего матча он выигрывал, но с трудом, сегодня чувствовалось отсутствие .

Надо отметить очень хорошую, дисциплинированную игру ЦСКА, который очень целостно сыграл во всех линиях и не дал проявить лучшие качества игрокам «Зенита», особенно в атаке», – сказал экс-тренер .

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