Орлов о бразильцах «Зенита»: «Клаудиньо начал спорить с судьями и постоянно падать, Вендел был уставшим с ЦСКА, у Родригао лишний вес. Только Малком безупречен»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Геннадий Орлов Далер Кузяев Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Родригао Вендел Роберт Ренан Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал игру легионеров «Зенита» в матче с ЦСКА (0:1).

– Я бы не сказал, что результат матча ЦСКА – «Зенит» неожиданный. Но я все-таки думал, что будет ничья. В предыдущем матче с «Химками» «Зенит» отдал центр поля. Я уже не говорю про игру с «Динамо».

Больше трех лет «Зенит» все время готовился к евротурнирам. А сейчас команда никуда не готовится. Это снижает мотивацию на 50 процентов.

Сейчас я вижу, что есть несколько игроков, которые еще не набрали своей лучшей формы. В том числе и бразильцы. Единственный, кто безупречен – это Малком.

Клаудиньо сейчас начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА.

Плюс сказалось отсутствие Барриоса. Когда его нет, «Зенит» иначе действует в обороне. Кузяев не может играть, как Барриос.

Что касается центральных защитников, могу сказать, что Ренан – техничный парень. Его сейчас вызвали в сборную Бразилии, большую команду. Так что это хорошее приобретение.

А вот у Родригао наверняка лишний вес – ему надо себя подсушить. Дуглас Сантос болел и до конца пока не восстановился. Ему чуть-чуть не хватает в единоборствах.

Эти детали показывают, что игроки «Зенита» еще не в форме. Но все еще впереди. «Зениту» помогает «Спартак», который свой матч проиграл. Но если «Зенит» и дальше будет играть, как с ЦСКА, их лидирующая позиция пошатнется.

Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Из-за этого и проиграли.

– Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных, – сказал комментатор и журналист.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Поведение Клаудиньо вызывает недоумение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иван кочубей
а ещё есть привозящий в каждой игре Чистяков, за две игры отдавший 75 пасов в никуда и сделавший 33 обреза Дуглас, совершенно бесполезные бегунки Кузяев и Караваев, а так же гений замен Семак.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воробей джек
Да,Клаудиньо падал и апеллировал слишком много.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Ivan Petrov
Кроме того что дерётся как баба
Ну царапался то Промес:
1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старик Стариканов
сразу видно что лимитчики
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
А что Ренан? Его вызов в сборную проплатил Газпром, что было и с другими. Там же опция есть за игрока сборной

А так он днище привозное и медленный
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
К Родригао претензий нет,Клауд да спорит,по такому полю трудно быстро бегать не только Венделу,и потом, мы же не знаем какое задание у него было ведь из за травмы Барриоса пришлось центр перестраивать.
Кроме того что дерётся как баба
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ ValeriyTs
нет, и это заметно
где заметно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ValeriyTs
Ответ Фифа Алекс
малком тоже с лишаком)
нет, и это заметно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Малкомом даже ПСЖ восхищён .
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
К Родригао претензий нет,Клауд да спорит,по такому полю трудно быстро бегать не только Венделу,и потом, мы же не знаем какое задание у него было ведь из за травмы Барриоса пришлось центр перестраивать.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fruch
У Малкома предпродажная подготовка. Остальным ничего не надо. Чемпионами и так станут, деньги и так заплатят.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luu
Ну здесь по факту, ещё и играли в дестяром, Кассьерра как обычно отсутствовал
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Неправильный заголовок. Орлов о бразильцах и россиянах «Зенита» - вот так правильно
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
малком тоже с лишаком)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий