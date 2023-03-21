Орлов о бразильцах «Зенита»: «Клаудиньо начал спорить с судьями и постоянно падать, Вендел был уставшим с ЦСКА, у Родригао лишний вес. Только Малком безупречен»

раскритиковал игру легионеров «Зенита» в матче с ЦСКА (0:1).

– Я бы не сказал, что результат матча ЦСКА – «Зенит» неожиданный. Но я все-таки думал, что будет ничья. В предыдущем матче с «Химками» «Зенит» отдал центр поля. Я уже не говорю про игру с «Динамо».

Больше трех лет «Зенит» все время готовился к евротурнирам. А сейчас команда никуда не готовится. Это снижает мотивацию на 50 процентов.

Сейчас я вижу, что есть несколько игроков, которые еще не набрали своей лучшей формы. В том числе и бразильцы. Единственный, кто безупречен – это .

сейчас начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА.

Плюс сказалось отсутствие . Когда его нет, «Зенит» иначе действует в обороне. Кузяев не может играть, как Барриос.

Что касается центральных защитников, могу сказать, что – техничный парень. Его сейчас вызвали в сборную Бразилии, большую команду. Так что это хорошее приобретение.

А вот у наверняка лишний вес – ему надо себя подсушить. Дуглас Сантос болел и до конца пока не восстановился. Ему чуть-чуть не хватает в единоборствах.

Эти детали показывают, что игроки «Зенита» еще не в форме. Но все еще впереди. « » помогает «Спартак», который свой матч проиграл. Но если «Зенит» и дальше будет играть, как с ЦСКА, их лидирующая позиция пошатнется.

– предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Из-за этого и проиграли.

– Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных, – сказал комментатор и журналист.

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