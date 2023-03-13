Барриос не сыграет за «Зенит» до конца месяца из-за травмы. Сергеев может попасть в заявку на ЦСКА
Вильмар Барриос не сможет играть за «Зенит» до конца месяца.
Полузащитник «Зенита» получил травму плеча во время матча с «Химками» (3:2) и покинул поле в первом тайме. По информации «Спорт-Экспресса», колумбиец пропустит игры с «Динамо» и ЦСКА и вернется в строй только после паузы на матчи сборных.
У нападающего Ивана Сергеева, пропустившего игру с «Химками» из-за травмы, есть небольшой шанс попасть в заявку на матч с ЦСКА, который состоится 19 марта.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
У Ивана шанс попасть на игру больше, чем у Вильмара.
Вот так звучит новость в оригинале на другом ресурсе.
Трусливый футбол - это когда Спартак приехал ничью на кубке завоёвывать ....
Ни одной осмысленной атаки от гениального рыжего
Ну а Вильмару здоровья. Не так много сильных игроков в рпл, чтобы они еще и травмы получали.