Барриос не сыграет за «Зенит» до конца месяца из-за травмы. Сергеев может попасть в заявку на ЦСКА

не сможет играть за « » до конца месяца.

Полузащитник «Зенита» получил травму плеча во время матча с «Химками» (3:2) и покинул поле в первом тайме. По информации « », колумбиец пропустит игры с «Динамо» и ЦСКА и вернется в строй только после паузы на матчи сборных.

У нападающего , пропустившего игру с «Химками» из-за травмы, есть небольшой шанс попасть в заявку на матч с ЦСКА, который состоится 19 марта.

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