Барриос не сыграет за «Зенит» до конца месяца из-за травмы. Сергеев может попасть в заявку на ЦСКА

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Вильмар Барриос Иван Сергеев Спорт-Экспресс Футбол

Вильмар Барриос не сможет играть за «Зенит» до конца месяца. 

Полузащитник «Зенита» получил травму плеча во время матча с «Химками» (3:2) и покинул поле в первом тайме. По информации «Спорт-Экспресса», колумбиец пропустит игры с «Динамо» и ЦСКА и вернется в строй только после паузы на матчи сборных. 

У нападающего Ивана Сергеева, пропустившего игру с «Химками» из-за травмы, есть небольшой шанс попасть в заявку на матч с ЦСКА, который состоится 19 марта.

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22 комментария

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Дмитрий9779
Барриос и Сергеев могут пропустить матч 20-го тура РПЛ с ЦСКА из-за травм
У Ивана шанс попасть на игру больше, чем у Вильмара.
Вот так звучит новость в оригинале на другом ресурсе.
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Дмитрий9779
Ответ Shuller18
Барриосу здоровья, ну а для ЦСКА это плюс, надо признать.
А у вас Дивеев и Агапов готовы?
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Катя СПб
Ответ Shuller18
Барриосу здоровья, ну а для ЦСКА это плюс, надо признать.
Вместо него Сантос, вместо Сантоса - Круговой. Тоже не подарок для ЦСКА
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Дмитрий9779
Потеря,здоровья Барриосу!На кубок все равно без него играть,а с ЦСКА пригодился бы.Хотя...источник СЭ.
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Алексей Коновалов
Ответ ник бк
Костоломы подмосковные
Сам виноват в травме. Прыгнул и неудачно приземлился
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Алексей Коновалов
Ответ Сергей Лепехин
Хорошо для Динамо
Он и так бы не играл с Динамо
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Shuller18
Барриосу здоровья, ну а для ЦСКА это плюс, надо признать.
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Ковид 07.10.52
Ответ ТрактоПоктер
Ты опять все перепутал! Трусливый футбол - это когда Спартак приехал ничью на кубке завоёвывать .... Ни одной осмысленной атаки от гениального рыжего
Опять коровы соседские беспокоят...Здесь про Зенит без Барриоса..., который отлично прерывает контратаки соперника и с ним Семак играет смелее в атаке....но вам этого не понять...одни коровы на уме у соседей...
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ТрактоПоктер
Ответ Ковид 07.10.52
Без него совсем трусливый футбол сделает Семак....Да...с Динамо он и так бы не играл из-за дисквалификации...кто пишет новости совсем не владеет информацией...
Ты опять все перепутал!
Трусливый футбол - это когда Спартак приехал ничью на кубке завоёвывать ....
Ни одной осмысленной атаки от гениального рыжего
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Спартак сила
Ответ Сергей Лепехин
Хорошо для Динамо
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Спартак сила
за ничью
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инок
Здоровья Барриосу. Системообразующий игрок для Зенита
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Сергей Лепехин
Хорошо для Динамо
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Garikus89
Один из двух игроков, которые просто незаменимы для команды, будет тяжко без него, тем более соперники серьезные
+3
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Александр Беляков
Круговой твой выход. Сантос отправится центр закрывать.
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theDoctor
Химки норм покостоломили
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ник бк
Костоломы подмосковные
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-3
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Игорь Новиков
Большая потеря. Но Дуглас должен закрыть опорную зону.
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Спартак Уокер
Сергеев покажет себя
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Ковид 07.10.52
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Peter Parker
Все на Тушино 🤣
Ну а Вильмару здоровья. Не так много сильных игроков в рпл, чтобы они еще и травмы получали.
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Дзюбиньо
ЗДОРОВЬЯ! Мало таких хороших легионеров в РПЛ
+23
-1
+22
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