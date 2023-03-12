Геннадий Орлов: «Кассьерра играет даже хуже, чем в прошлом году. Бакаев так и не понял систему «Зенита»
Геннадий Орлов раскритиковал игру Матео Кассьерры и Зелимхана Бакаева за «Зенит».
«Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году.
Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрального защитника, не особо предлагает себя.
Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом – небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы. Минус один игрок.
Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс», – сказал комментатор.
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