Геннадий Орлов: «Кассьерра играет даже хуже, чем в прошлом году. Бакаев так и не понял систему «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев Малком Матео Кассьерра Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал игру Матео Кассьерры и Зелимхана Бакаева за «Зенит».

«Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году.

Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрального защитника, не особо предлагает себя.

Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом – небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы. Минус один игрок.

Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс», – сказал комментатор.

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25 комментариев

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Поцелуй Оздоева
Ответ Аркадий Аркадич
Бакаев как раз отлично понял систему. Сиди, получай бабки - бразильцы победу сделают. А если даже у них не получится - судейки конкурентов тормознут.
А когда тормозили конкурентов при неудаче бразильцев?
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Колбаскер тут
Ответ Фантом
Предположим, что его летом продадут. Миллиона три за него в РПЛ отдадут многие, а это значит, что на нем клуб в любом случае заработает.
С чего вдруг? У него даже зп не отобьется
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Моксем
Ответ Аркадий Аркадич
Бакаев как раз отлично понял систему. Сиди, получай бабки - бразильцы победу сделают. А если даже у них не получится - судейки конкурентов тормознут.
Какой Спартак конкурент, насмешил
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nogu
Орлов старый маразмат. Какое взаимопонимание с игроками Бакаев может наладить сидя на банке?
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иван кочубей
Ответ Дмитрий9779
Так Мантуану 21 всего😁
не о возрасте, мысли другие в голове у Ренана.
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Дмитрий9779
Ответ иван кочубей
лучше молодого Ренана, вот кто любит вперед идти.
Так Мантуану 21 всего😁
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иван кочубей
Ответ Дмитрий9779
Бакаева очевидно надо в аренду отдавать,Кассьерра не показывает той игры,которую от него ждали,летом будет много трансферов на вход и на выход. Почему не попробовать Мантуана в нападении?
лучше молодого Ренана, вот кто любит вперед идти.
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Владимир Бегляков
Ответ Electro
и того и другого надо отпускать. зениту они ни к чему
А как же выражение запас в ##пу не ####
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Владимир Бегляков
Ответ Vlad Emelin
Забавно, как фанаты Спартака до сих пор думаю, что они кому-то, кроме как Торпедо и Факелу, конкуренты))
Куусюси и Бейн Йгуда вот истинные конкуренты Зенита
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Владимир Бегляков
Да Бакаев давно понял систему Зенита. Полируй лавку и получай баблосы. А ##пу пусть бразильцы рвут.
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Роман
Ответ Фантом
Предположим, что его летом продадут. Миллиона три за него в РПЛ отдадут многие, а это значит, что на нем клуб в любом случае заработает.
конечно ведь он бесплатно играет)))хотя зп у него в Спартаке была 1.5 ляма...в зените дали больше, плюс зенит премиальных много платит в отличие от других команд...никакой выгоды не будет
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Роман
Бакаев массажист в команде
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Фантом
Ответ Колбаскер тут
Вообще не пониманию зачем нужен был Бакаев, даже бесплатно.
Предположим, что его летом продадут. Миллиона три за него в РПЛ отдадут многие, а это значит, что на нем клуб в любом случае заработает.
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Electro
и того и другого надо отпускать. зениту они ни к чему
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Колбаскер тут
Ответ Аркадий Аркадич
Бакаев как раз отлично понял систему. Сиди, получай бабки - бразильцы победу сделают. А если даже у них не получится - судейки конкурентов тормознут.
Ты таблицу судейских ошибок видел? Думаешь Локо и Крылья конкуренты Зенита? ведь именно в пользу их соперников было больше всего ошибок
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charly_54
Ответ Аркадий Аркадич
Бакаев как раз отлично понял систему. Сиди, получай бабки - бразильцы победу сделают. А если даже у них не получится - судейки конкурентов тормознут.
Было бы кого тормозить
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Колбаскер тут
Вообще не пониманию зачем нужен был Бакаев, даже бесплатно.
+5
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Fomin525
Ответ Аркадий Аркадич
Бакаев как раз отлично понял систему. Сиди, получай бабки - бразильцы победу сделают. А если даже у них не получится - судейки конкурентов тормознут.
Закусывать надо!))))
+7
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+4
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Vlad Emelin
Ответ Аркадий Аркадич
Бакаев как раз отлично понял систему. Сиди, получай бабки - бразильцы победу сделают. А если даже у них не получится - судейки конкурентов тормознут.
Забавно, как фанаты Спартака до сих пор думаю, что они кому-то, кроме как Торпедо и Факелу, конкуренты))
+12
-8
+4
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Spartakus1984
Бакаев нагадил сам себе,но зато с деньгами а особенно рад его агент.
+2
0
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Дмитрий9779
Бакаева очевидно надо в аренду отдавать,Кассьерра не показывает той игры,которую от него ждали,летом будет много трансферов на вход и на выход.
Почему не попробовать Мантуана в нападении?
+3
0
+3
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Спартакус Москвакус
Бакаев бросив вызов новой лавке ,и достойно выполняет его
+8
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Спартак Уокер
Ну да Кассьерра ужасен
+9
-1
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Аркадий Аркадич
Бакаев как раз отлично понял систему. Сиди, получай бабки - бразильцы победу сделают. А если даже у них не получится - судейки конкурентов тормознут.
+40
-24
+16
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ВладимирНеПутин
А как понять то, чего нет? Раньше система была завязана длинном раме Ракицкого и Дзюбе. Сейчас все на индивидуальных действиях бразильцев
+2
-2
0
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