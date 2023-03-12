Геннадий Орлов: «Кассьерра играет даже хуже, чем в прошлом году. Бакаев так и не понял систему «Зенита»

раскритиковал игру и за « ».

«Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году.

Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрального защитника, не особо предлагает себя.

Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом – небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы. Минус один игрок.

Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс», – сказал комментатор.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас