Анзор Кавазашвили: «Убери из «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Барриоса – все, станет обычной командой. Абаскаль ставит на воспитанников «Спартака», восхищаюсь им»

восхищен работой Гильермо Абаскаля в « ».

«Как же я восхищаюсь нашим Абаскалем, он делает ставку на своих, воспитанников клуба, и главное, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит.

В отличии от « », привлекает своих, а не , Клаудиньо, Барриоса. Убери их оттуда – и все, «Зенит» станет обычной командой. Поэтому спасибо Абаскалю. Он проделывает классную работу в «Спартаке», – сказал бывший вратарь красно-белых и сборной СССР.

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