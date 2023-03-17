Анзор Кавазашвили: «Убери из «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Барриоса – все, станет обычной командой. Абаскаль ставит на воспитанников «Спартака», восхищаюсь им»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили восхищен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Как же я восхищаюсь нашим Абаскалем, он делает ставку на своих, воспитанников клуба, и главное, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит.

В отличии от «Зенита», Абаскаль привлекает своих, а не Малкома, Клаудиньо, Барриоса. Убери их оттуда – и все, «Зенит» станет обычной командой. Поэтому спасибо Абаскалю. Он проделывает классную работу в «Спартаке», – сказал бывший вратарь красно-белых и сборной СССР.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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53 комментария

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Рашпель793
Какую-то очень тупую методичку московские придумали и уже сколько толдычат это ))
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rarog
Ответ Назар Игорь
Убери из Спартака Промеса и Соболева, и Спартак загнëтся. Кто забивать будет? Они на двоих забили больше половины голов Спартака. Я не совсем понимаю редакторов Спортса, зачем они выставляют на посмешище почтенного пожилого человека регулярно публикуя его неадекватные( мягко говоря) высказывания. Возраст надо уважать, независимо от клубных пристрастий его обладателя
беглый подсчет с вычитанием голов и асситсов легов показал минус 26 очков у спартака
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rarog
Друзья,я взял на себя смелость. Без голов и асситсов легионеров у Спартака было бы на 26 очков меньше)
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Сибирский литовец
Мостовой в него вселился ?
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Eleman SPb
ну все, на отключение от газа уже наговорил
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Filipp Gorski
Уссысь кипятком
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Юрий Бондарь
Для меня он Америки, увы, не открыл.
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rarog
Я просто процитирую его же, это июль 2022

«Удивительный клуб «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть.

Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно, я просто шокирован.

Такое впечатление, что Федун с Заремой инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают. Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег.

Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета по этике.
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Христо Стоичков
Ответ Кирилл Смирнов
Денисов,Игнатов,Максименко,Литвинов, Маслов, Мелешин стал выходить и забил, Зорин.
загугли. из всех только Максименко и литвинов, маслов
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AIBOLIT66
Жиго, Крал, Промес, Николсон, Рыжий , Мозес...и ещё с десяток
Абаскаль ставит на то, что даёт клуб...Федун ушёл, Европа не даёт никого, кроме каторжан и сербов, а новый хозяин на кого ставит я не знаю...и кто хозяин?
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Ка Ман
А Семак станет обычным тренером.
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belwrestler
Ответ Кирилл Смирнов
Денисов,Игнатов,Максименко,Литвинов, Маслов, Мелешин стал выходить и забил, Зорин.
Маслов из Тюмени - свой воспитанник? Максименко в РПЛ вообще не играет, как впрочем и Мелешин. Остается из вашего списка только Литвинов и Денисов, поскольку Игнатов - игрок ротации. У Зенита постоянно играет Кузяев и кто-то из вратарей, Сутормин, Круговой - в ротации. Так что +/- одинаково.
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Vovker
Анзор Кавазашвили: Убери из Реала Модрича, Бензема, Крооса и Виниссуса и все, Реал будет обычной средней командой

Анзор Кавазашвили: Убери из ПСЖ Месси, Мбаппе, Неймара и Маркиньоса и все, ПСЖ будет обычной средней командой

Анзор Кавазашвили: Убери из Спартака... А никого не надо убирать, Спартак и так средняя команда.
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ЗЕНИТ65
Ответ Виталий
8 футболистов в сборную отправил Спартак , а сколько там Зенит отправил ? ))) ну и что из того что матчи товарищеские , всё равно приятно )) Абаскаль красава ! )))
Твою красаву Факел с Уралом унижает.
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ЗЕНИТ65
Ответ Aleksey Yashin
Забавляют такие заявления конечно Убери из ПСЖ Месси, Неймара, Месси - и всё Убери из Ман Сити Холланда и Де Брюйне - и всё Убери из Реала Модрича, Бензема и Винисиуса - и всё Убери из Наполи Хвичу и Осимхена - и всё
Да им "" в глаза...
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Валерий Глубокий
Не будет Мюллера , не будет и голубеньких ))) Львы ещё те )))
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Назар Игорь
Убери из Спартака Промеса и Соболева, и Спартак загнëтся. Кто забивать будет? Они на двоих забили больше половины голов Спартака.
Я не совсем понимаю редакторов Спортса, зачем они выставляют на посмешище почтенного пожилого человека регулярно публикуя его неадекватные( мягко говоря) высказывания. Возраст надо уважать, независимо от клубных пристрастий его обладателя
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ЗЕНИТ65
Ответ Кирилл Смирнов
так вопрос был не в погоде, а в том, что ставка сделана на своих. и игра идет. Литвинов - основной опорник, Денисов - основной правый защитник. При этом схема гибкая, а на лавке сидят и Бальде, и Николсон, и Рыбус и так далее.
Литвинов из Воронежа, Денисов из Петербурга. Ага, свои.
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Любитель побеждать
Убери всех и нет Зенита))) ну да. Убери из Спартака Промеса и все))
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Garikus89
Ответ Кирилл Смирнов
Денисов,Игнатов,Максименко,Литвинов, Маслов, Мелешин стал выходить и забил, Зорин.
И кто из них в старте играет? Литвинов один?
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Pb-SE
А смысл от этих воспитанников, если их через пару лет опять распродадут по другим клубам? Опять Зенит с легионерами будет всех рвать, а у Спартака будет расти очередной талантливое поколение.
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nCuXpalata13
Самое ужасное в наших Ветеранах, что они в моменты, когда все хорошо, целуют во все места футболистов/тренеров Спартака, но стоит лишь раз оступиться, тут же смешивают их с г.. грязью
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Fomin525
Ответ Виталий
8 футболистов в сборную отправил Спартак , а сколько там Зенит отправил ? ))) ну и что из того что матчи товарищеские , всё равно приятно )) Абаскаль красава ! )))
Зениту это и не надо сейчас. это состав не на ЧМ и не на ЧЕ.
профит то какой?
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космонавт на дереве
убери из Зенита админресурс и он станет обычной командой
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Владимир Молявин
В чём-то он прав. Если бы не Абаскаль, то столько игроков Спартака в сборную не вызвали бы.
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