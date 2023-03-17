Анзор Кавазашвили: «Убери из «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Барриоса – все, станет обычной командой. Абаскаль ставит на воспитанников «Спартака», восхищаюсь им»
Анзор Кавазашвили восхищен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Как же я восхищаюсь нашим Абаскалем, он делает ставку на своих, воспитанников клуба, и главное, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит.
В отличии от «Зенита», Абаскаль привлекает своих, а не Малкома, Клаудиньо, Барриоса. Убери их оттуда – и все, «Зенит» станет обычной командой. Поэтому спасибо Абаскалю. Он проделывает классную работу в «Спартаке», – сказал бывший вратарь красно-белых и сборной СССР.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
«Удивительный клуб «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть.
Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно, я просто шокирован.
Такое впечатление, что Федун с Заремой инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают. Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег.
Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», – сказал экс-вратарь «Спартака» и член комитета по этике.
Абаскаль ставит на то, что даёт клуб...Федун ушёл, Европа не даёт никого, кроме каторжан и сербов, а новый хозяин на кого ставит я не знаю...и кто хозяин?
Анзор Кавазашвили: Убери из ПСЖ Месси, Мбаппе, Неймара и Маркиньоса и все, ПСЖ будет обычной средней командой
Анзор Кавазашвили: Убери из Спартака... А никого не надо убирать, Спартак и так средняя команда.
Я не совсем понимаю редакторов Спортса, зачем они выставляют на посмешище почтенного пожилого человека регулярно публикуя его неадекватные( мягко говоря) высказывания. Возраст надо уважать, независимо от клубных пристрастий его обладателя
профит то какой?