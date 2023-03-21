Карпин о словах Заремы: «Отвечать ей – неправильно. Она говорит о времени, когда не была еще женой Федуна и матерью пятерых детей, понимаешь, кем она была»

Теги Спартак Крылья Советов Ростов Леонид Слуцкий Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Ахмат Валерий Карпин договорные матчи Зарема Салихова Футбол

Валерий Карпин не будет отвечать на слова Заремы Салиховой в свой адрес.

– Зарема недавно заявила: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – что отказывался покупать игры и судей». Вы не знаете, это она о чем?

– Давайте у нее спросим. Все, о чем Зарема говорит... Во-первых, она женщина. Во-вторых, мать – не знаю, сколько она там детей уже родила Федуну.

– Пятерых вроде бы.

– Пятерых уже родила. Отвечать ей – я считаю, это неправильно. С моей точки зрения, моей позиции – ей отвечать нельзя.

Она говорит про какие-то вещи, когда она не была еще матерью пятерых детей и даже женой еще не была. Понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей неправильно. Она про те времена говорит.

– Это же был как раз 2010 год.

– 2010-й, 2011-й, 2012-й. Пускай Федун выйдет и скажет что-то тогда. Вот Федуну можно что-то сказать, ответить. А ей – считаю, что это не нужно и неправильно.

– В России есть договорные матчи?

– Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, во-первых. Но думаю, что нет. Знаю – это громко сказано, доказательств нет, но думаю, что нет. Раньше, думаю, были, лет 10 назад. Наверное, были.

Сейчас не слышу даже. Раньше были слухи. Слухами, как говорится, земля полнится, дыма без огня не бывает. Раньше это бывало. Сейчас – нет.

Леонид Слуцкий вам не рассказывал про матч «Терека» и «Крыльев Советов»?

– Это, если и было, то тоже давно. Я говорю про последнее время – я не слышу про это, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Смородская о Зареме: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей»

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78 комментариев

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МИХАЛЫЧ
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Красиво подгораешь, свою Госпожу защищая.
А Валера получается твой господин, если судить о людях по твоей логике ,, тупица
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ RembaXXX
Это очевидно, на что он намекает, не надо 7 пядей во лбу иметь чтобы догадаться, ну если ты не понял, то либо не далекого ума, либо дурачка включил.
Ещё раз для тебя, альтернативно одарённого: не надо твои мысли, тобою же озвученные, приписывать Карпину.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Rhett Butler
"Понимаешь, кем она была" хДДД
Мудаки , за своими жёнами присматривайте
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RembaXXX
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Намекнув? А с чего ты взял, что он намекнул на эскортницу или проститутку? Скорее ты свои мысли за его мысли выдать пытаешься. Но при этом не себя, а его за эти мысли порицаешь.
Это очевидно, на что он намекает, не надо 7 пядей во лбу иметь чтобы догадаться, ну если ты не понял, то либо не далекого ума, либо дурачка включил.
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Посторонним В
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Причём красиво и деликатно.
Если бы он сказал просто, "Не буду ей отвечать" - это было бы красиво и деликатно. А он пык, мык, а потом в точности как у Райкина: "Ничего я на это не сказал, только говорю"... Валера - кокетливая халда, поломался для приличия, а потом понес! Он ХОЧЕТ казаться деликатным, но внутренняя сермяжность, похоже, сильнее его самообладания. Берет верх через 10 секунд борьбы))
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dimitrii36
страшно подумать кем был и кем стал Дзюба, по началу по карманам шарил, денег ни на что не хватало, когда поднялся до небес, стал гонять по мнению на эскортниц
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Наталья Кузнецова
Ответ Rhett Butler
"Понимаешь, кем она была" хДДД
Неужели профурсеткой?
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37old
Ответ svft
и родит ему, между прочим, 14 детей ! (с)
Я ###усь потому, что ###усь.(с)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ nanogerakl
Если для тебя это деликатно и красиво, то у меня для тебя плохие новости: ты такое же хамло, как и Валера. Это вас всех с Заремой объединяет
Мне аж страшно стало. Возьми с полки пирожок.
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nanogerakl
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Причём красиво и деликатно.
Если для тебя это деликатно и красиво, то у меня для тебя плохие новости: ты такое же хамло, как и Валера. Это вас всех с Заремой объединяет
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Иван Пупкин
А кем она была? Моделью в Плейбой? Любое другое не имеет никаких доказательств у Карпина. Так можно говорить, то и жена Карпина была такой же до брака с ним
Хотя человеческие качества Валерона известны со времён слива им Эмери. Верьте в иное, гг
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igolp igolp
зря он так...
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GregWS
Незнаю, наверно, раньше то да, а вот сейчас...
Сколько мы это слышим и всёравно хаваем.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ МИХАЛЫЧ
Валера ты сегодня обосрался и не раз , тебя даже Зарема не вытащит из дерьма , можешь не пытаться за счёт умной женщины выкарабкаться
Красиво подгораешь, свою Госпожу защищая.
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Konstantin Zorin
Народ, смотрите интервью Карпина с Барзыкиным. Не надо читать все эти словестные выкидыши. По ним нельзя составить мнение о человеке. А послушать Валеру весьма интересно.
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Verhovn
Валера - джентльмен))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ RembaXXX
Что в этом красивого, по сути оскорбил женщину, намекнув, что она там эскортницей или проституткой была, такое себе, уважающий себя человек не стал бы просто комментировать ее заявления, а Валера ударился в словесный понос.
Намекнув? А с чего ты взял, что он намекнул на эскортницу или проститутку? Скорее ты свои мысли за его мысли выдать пытаешься. Но при этом не себя, а его за эти мысли порицаешь.
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fedorbazaykin
Ну не прав Карпин, она была представителем древнейшей профессии, считала ТТД с Бубновым
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dimitrii36
а кем она была, сходняк ангелов открыт
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RembaXXX
И кстати что насчет жены Карпина, кем она была, знатоки просветите?
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Vano from Tbilisi
Ответ инок
Федуна можно благодарить только за стабильное финансирование команды и за стадион. В футбольных делах он очевидный профан.
эстонец на посту гендира и ГТ как ярчайший пример
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Саша Пушкин
Тем удивительнее, ведь представители ее профессии очень внимательно относятся к средствам контрацепции.
Ну, если стоит цель привязать к себе миллиардера, то и 10 нарожаешь😏
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RembaXXX
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Причём красиво и деликатно.
Что в этом красивого, по сути оскорбил женщину, намекнув, что она там эскортницей или проституткой была, такое себе, уважающий себя человек не стал бы просто комментировать ее заявления, а Валера ударился в словесный понос.
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МИХАЛЫЧ
Валера ты сегодня обосрался и не раз , тебя даже Зарема не вытащит из дерьма , можешь не пытаться за счёт умной женщины выкарабкаться
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Альфред
Валера красавец, конечно.
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