Карпин о словах Заремы: «Отвечать ей – неправильно. Она говорит о времени, когда не была еще женой Федуна и матерью пятерых детей, понимаешь, кем она была»

не будет отвечать на слова в свой адрес.

– Зарема недавно заявила: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – что отказывался покупать игры и судей». Вы не знаете, это она о чем?

– Давайте у нее спросим. Все, о чем Зарема говорит... Во-первых, она женщина. Во-вторых, мать – не знаю, сколько она там детей уже родила Федуну.

– Пятерых вроде бы.

– Пятерых уже родила. Отвечать ей – я считаю, это неправильно. С моей точки зрения, моей позиции – ей отвечать нельзя.

Она говорит про какие-то вещи, когда она не была еще матерью пятерых детей и даже женой еще не была. Понимаешь, кем она была. Поэтому отвечать ей неправильно. Она про те времена говорит.

– Это же был как раз 2010 год.

– 2010-й, 2011-й, 2012-й. Пускай Федун выйдет и скажет что-то тогда. Вот Федуну можно что-то сказать, ответить. А ей – считаю, что это не нужно и неправильно.

– В России есть договорные матчи?

– Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, во-первых. Но думаю, что нет. Знаю – это громко сказано, доказательств нет, но думаю, что нет. Раньше, думаю, были, лет 10 назад. Наверное, были.

Сейчас не слышу даже. Раньше были слухи. Слухами, как говорится, земля полнится, дыма без огня не бывает. Раньше это бывало. Сейчас – нет.

– вам не рассказывал про матч «Терека» и « »?

– Это, если и было, то тоже давно. Я говорю про последнее время – я не слышу про это, – сказал главный тренер « » и сборной России.

Смородская о Зареме: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас