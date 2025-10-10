Мбаппе о Ямале: «Он очень увлечен футболом, остальное – его личная жизнь. Надо оставить его в покое. Все совершают ошибки в 18 лет, нужно смотреть, что он делает на поле»

Килиан Мбаппе высказался о повышенном внимании к Ламину Ямалю из «Барселоны».

«Видно, что он очень увлечен футболом, и это единственное, что невозможно потерять. Остальное – его личная жизнь, нужно оставить его в покое.

В футболе он отличный игрок, но в жизни он всего лишь 18-летний парень. В этом возрасте все совершают ошибки. Делаешь что-то хорошо, что-то плохо... В конце концов, он приобретет свой жизненный опыт. Он поймет, что для него хорошо, а в конечном счете нужно просто смотреть, что он делает на поле. То, что он делает за пределами поля, неважно, если речь не идет о чем-то серьезном.

У него большой талант, и он пойдет по выбранному им пути. Желаю ему удачи», – сказал форвард «Реала » и сборной Франции .