Зарема Салихова: «Дзюба куражный, Карпин – нет. Мне все равно на них обоих»

поделилась мнением об и .

«Если честно, мне все равно на них обоих.

Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин – нет», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» .

Напомним, вчера Дзюба сделал хет-трик за «Локомотив» в ворота «Ростова» Карпина в матче 18-го тура Мир РПЛ (3:1).

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков