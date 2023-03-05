Зарема Салихова: «Дзюба куражный, Карпин – нет. Мне все равно на них обоих»
Зарема Салихова поделилась мнением об Артеме Дзюбе и Валерии Карпине.
«Если честно, мне все равно на них обоих.
Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин – нет», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, вчера Дзюба сделал хет-трик за «Локомотив» в ворота «Ростова» Карпина в матче 18-го тура Мир РПЛ (3:1).
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Как и практически любое высказывание кого-либо о Спартаке. Даже когда не спрашивают))