Зарема Салихова: «Дзюба куражный, Карпин – нет. Мне все равно на них обоих»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поделилась мнением об Артеме Дзюбе и Валерии Карпине.

«Если честно, мне все равно на них обоих.

Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин – нет», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, вчера Дзюба сделал хет-трик за «Локомотив» в ворота «Ростова» Карпина в матче 18-го тура Мир РПЛ (3:1).

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20 комментариев

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БляхаджинсКарпина
я три скакала за вами, что бы сообщить как вы мне безразличны. (с)
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Gans_hi
Мне все равно на них, только Зенит в моем сердце.... Добавила Зарема:)))
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Виктор Емельянов
чо ей от Дзюпы надо?
чтобы он на неë дзюбил. а он никак
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Рустам Атаев
зорима из грязи в князи
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Рустам Атаев
с каких пор она человеком стала2??
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Рустам Атаев
нам все равно на тебя пустышку
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prus_3
Уберите жучку, надоела уже.
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Назар Игорь
Зенит больше не трогает, переключилась на Карпина и Дзюбу. Неужели ей больше нечем заняться, детей куча.
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gustavo1097
Я пришла к вам чтобы сказать, что вы мне безразличны
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Marat_NJL
Да, поэтому прокомментировала.

Как и практически любое высказывание кого-либо о Спартаке. Даже когда не спрашивают))
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Виктор Емельянов
Ответ Born is the King
Модель Плейбой
чо ей от Дзюпы надо?
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Усатый КозлоБык ©
Эпично поджигает пуканы
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Pb-SE
Зарема, надо ещё 5 постов про них опубликовать, чтобы мы поверили, что тебе все равно на них обоих.
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orelik_1987
Всем всё равно на твоё мнение!
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Aleksandr Danilov
Зареме абсолютно все равно на Зенит, Карпина и Дзюбесси
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Born is the King
Ответ Виктор Емельянов
кто это?
Модель Плейбой
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Игорь Новиков
Понимаю, что ей позвонили журналисты. Но, если тебе все равно, скажи : мне все равно. И все на этом. А она дает им характеристики. Вероятно, считает, что ее мнение - очень экспертное)
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Кеша
Если тебе все-равно зачем что-то говорить ?
+9
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Виктор Емельянов
кто это?
+3
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Artem Piatkov
Так всё равно, что обсуждает их
+5
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