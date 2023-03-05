Зарема Салихова: «Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский»

прокомментировала хет-трик в ворота « ».

Форвард принес « » победу над командой Валерия Карпина со счетом 3:1 в 18-м туре Мир .

«Как Дзюба Валеру разобрал! Кстати, Валера после интервью Рабинеру не выигрывает.

И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия – хороший футболист», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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