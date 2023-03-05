Зарема Салихова: «Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский»

Теги Спартак Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Пиняев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала хет-трик Артема Дзюбы в ворота «Ростова».

Форвард принес «Локомотиву» победу над командой Валерия Карпина со счетом 3:1 в 18-м туре Мир РПЛ.

«Как Дзюба Валеру разобрал! Кстати, Валера после интервью Рабинеру не выигрывает.

И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия – хороший футболист», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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24 комментария

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Dark.Babysitter
Ооу! Я таакая приблаатнённая РПЛ-Киса! Еее!
Зачем я ваабще это пишу.
А сегодня я ваабще на ксанаксе, даа...
Чмоки чмоки вам, еее!
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Зарема Салихова
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исянов
Ответ charly_54
Вот она зачем на Карпина накидывает?
странный вопрос. потому что людям, которые разбираются в футболе, всегда смешно, когда карпина называют тренером.
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Макс Max
Ответ Prokuror Prokurorov
Шок контент. Зарема, накатила и накатала пост, ни разу не упомянув Зенит. Не иначе как взломали.
Она наверно просто забыла что Дзюба не в Зените
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Alex Slobodskikh
Когда уже блокировка тегов подъедет..
Читать мнение сосалки уже нет сил
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Пётр Зозуля
Ответ charly_54
Вот она зачем на Карпина накидывает?
Про терки с Дзюбой просто услышала
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Рустам Атаев
Ответ Ovsyankin
Для тебя не Валера, а Валерий Георгиевич, шкура
все правильно!+ ещё какая шкурка
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Ovsyankin
Для тебя не Валера, а Валерий Георгиевич, шкура
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Евгений Кошелек
При всей нелюбви к Дзюбе, для РПЛ это классный нападающий для абсолютно любой команды, и свой 10 мячей он ещё забьёт до конца чемпионата и тем самым поможет Локо.
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Рустам Атаев
Ответ Данил Садыков
Заремке надоел её фаворит Соболев? К более молодым присматривается
рыба она и в пустыне рыба 🐟
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Рустам Атаев
Ответ Саша Казанов
Да и фиг с ними! Добавила проститутка!
ещё какая!!!)
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Рустам Атаев
как же %ешевка достала
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Skilled68
Девчонка совсем мокрая...
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Саша Казанов
Да и фиг с ними! Добавила проститутка!
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Гамарджоба Генацвале
Нее, Спартаку он (Пиняев)не особо нужен, на скамейке сидел бы. Там даже Зиньковский в старт не проходит. Кстати, мнение взято с просторов спортса от болельщиков Спартака.
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Иван Рыбаков
Ответ charly_54
Вот она зачем на Карпина накидывает?
Потому что он про неë нехорошим словом однажды обмолвился, и она обиделась из-за этого.
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Данил Садыков
Заремке надоел её фаворит Соболев? К более молодым присматривается
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Антон Фалафель
Карпин действительно тот физрук, который везде пролезает
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crazy_elky
Ответ charly_54
Вот она зачем на Карпина накидывает?
Так она Мостовой-2. Если чушь нести не будет, исчезнет с радаров.
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charly_54
Вот она зачем на Карпина накидывает?
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Alex Titov
Ответ Black Phoenix
Дзюба был только наконечником, и просто оказывался в нужное время в нужном месте: ножку там подставить под удар, набежать и подхватить мяч второй волной, выскочить из-за спины чтоб с острого угла вонзить. Без командных усилий фиг бы Дзюба что сделал Ростову. Тогда весь Локо Карпина разобрал - корректнее будет.
футбол командный вид спорта. Чтобы оказаться в нужное время в нужном месте - тоже надо иметь видение ситуации. Да и интуицию бомбардиров никто не отменял
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Миша Асмыкович
Ответ Black Phoenix
Дзюба был только наконечником, и просто оказывался в нужное время в нужном месте: ножку там подставить под удар, набежать и подхватить мяч второй волной, выскочить из-за спины чтоб с острого угла вонзить. Без командных усилий фиг бы Дзюба что сделал Ростову. Тогда весь Локо Карпина разобрал - корректнее будет.
Нужно уметь оказаться в нужное время в нужном месте.
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Ебздрогыч
При всей нелюбви к Дзюбе и симпатии к Карпину, если Валера после такого перформанса не вызовет его в сборную - это будет косяк
+1
-2
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Prokuror Prokurorov
Шок контент. Зарема, накатила и накатала пост, ни разу не упомянув Зенит. Не иначе как взломали.
+25
-3
+22
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Black Phoenix
Дзюба был только наконечником, и просто оказывался в нужное время в нужном месте: ножку там подставить под удар, набежать и подхватить мяч второй волной, выскочить из-за спины чтоб с острого угла вонзить. Без командных усилий фиг бы Дзюба что сделал Ростову. Тогда весь Локо Карпина разобрал - корректнее будет.
0
-6
-6
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