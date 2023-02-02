Зарема о Карпине: «Единственное, в чем он может обвинять Федуна, – что отказывался покупать игры и судей. Ему в «Спартаке» слишком до хрена дали»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу судьи Валерий Карпин Унаи Эмери договорные матчи Спорт-Экспресс деньги Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова резко ответила Валерию Карпину на критику Леонида Федуна.

Супруга экс-владельца «Спартака» прокомментировал высказывания тренера «Ростова» и сборной России об Унаи Эмери и Федуне.

«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни.

Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонид Арнольдовичем, между тренером и командой.

Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.

Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун.

У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна – нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на ваше безбедное будущее в том числе».

Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить. 

О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», – заявила Салихова.

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121 комментарий

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Николай Галимов
Ответ CaSpeR-13
в чем карпин прав? Что всех обвиняет в своей некомпетентности. Это человек который ни одного трофея в карьере не выиграл кстати. И кстати из ростова его год назад выперли за последнее место в лиге на старте
Федун хоть стадион построил а этот рыжий только вякает на Спартак Пусть едет в свою Эстонию он здесь не нужен
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Федот Евграфович
Ответ justbored
Вот тут хороша. "Просто over до хрена", "как прокладка" - всё очень индивидуальное ))
Это ты о себе, как о прокладке? Очень самокритично!
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AIBOLIT66
как всегда идёт грызня,
кто мясистей и борщистей...
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Федот Евграфович
Ответ Ильдар Фарукшин
Уважаю Карпина, но если честно мало у когов те времена и сейчас есть такие полномочия как были у Валеры. На ум только Бердыев помнится. Молод тогда был не опытен. А сейчас гордыня не даёт всё правильно анализировать. Время всё лечит, поймёт потом
Соглашусь с тобой полностью!
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Федот Евграфович
Ответ Гельмут Стой
Почему то читаю и такое мерзкое впечатление о том кто это сказал, .. может потому что я за Ростов, и мне Карпин симпатизирует как тренер и как личность, и вот прям хочется спросить а где бы ты была , если б не Федун, кто ты вообще такая?
А ты лучше поступи как мужик и спроси у Карпина, где бы он был как тренер, если б не Федун? Или для тебя это слабо, кишка тонка?
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Сергей Крижанов
Ответ CaSpeR-13
в чем карпин прав? Что всех обвиняет в своей некомпетентности. Это человек который ни одного трофея в карьере не выиграл кстати. И кстати из ростова его год назад выперли за последнее место в лиге на старте
Точно
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Сергей Крижанов
Ответ Руслан Диниев
Федуна можно, да и нужно благодарить только за стабильное финансирование команды и за стадион. В футбольных делах он очевидный профан. И Карпин отчасти прав.
Валера развёл и Лафа и болел...удель
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Николай Галимов
Ответ Руслан Диниев
Федуна можно, да и нужно благодарить только за стабильное финансирование команды и за стадион. В футбольных делах он очевидный профан. И Карпин отчасти прав.
Карпин неблагодарный после Спартака всё время скалился на Спартак молол всякую хрень Это я пишу то что можно писать Он даже хуже Мостового и весь зенит вместе взятых с его правительственным опекунством
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Федот Евграфович
Ответ Dmitry_1986
Человек, который еще вчера, что бы купить пожрать показывал грудь , потому что ничего другого не умеет , сегодня стал цитируемым экспертом во всем, благодаря тому, что сожительствует с одним из самых богатых людей России и на серьёзном глазу, что то рассказывает Карпину, который был очень хорошим футболистом и достаточно успешно отработал в Спартаке. Как факт, Карпин сделал себя сам, что футболистом, что тренером. Тем временем Зарема без ЛАФ, это голая грудь, что бы купить пожрать, с ЛАФ это эксперт во всем, все сама сама, и вообще диплом MBA. Чудеса преображения от Заремы... Кино и немцы...
Вот тебя читать, это действительно кино и немцы! :)))))
И что из себя Карпин то как тренер сделал из себя до Спартака? Да ничего! Пустое место! Даже испанские долги его "бизнеса" Федун покрыл! Срамота! А гонору то сколько!
И о какой груди ты говоришь? Тебе Валеоа грудь показывал, а ты ему сосиску давал? :)))))
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nugoboss
Что за женщина, просто огонь, раздавить любого. Походу разгоняется новый пресс скандал.
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AIBOLIT66
Самое главное, у него был безлимит на трансферы!
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надо было Халка брать....
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ТимТалер
Ответ Руслан Диниев
Федуна можно, да и нужно благодарить только за стабильное финансирование команды и за стадион. В футбольных делах он очевидный профан. И Карпин отчасти прав.
Ну так Зарема и говорит, что он профан. Он профессионал в нефтянке. А вокруг футбола полно жулья.
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Федот Евграфович
Ответ Фантом
А вот за это уже может и иск о клевете прилететь. Ей с Федуном Газизова мало, еще с кем-то судиться хочется? Безотносительно того, просил Карпин деньги на подкуп или нет, доказать это она явно не сможет. А основания для вчинения иска в ее сторону железные.
Вот и посмотрим. Ни каких исков Валера подавать не будет, рыльце то в пушку у него!
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Федот Евграфович
Ну Валера поступил конечно как конченный мудак, когда слил Унаи Эмери и занял его место на скамейке. Кто в курсе знают, что это очень низко было с его стороны.
И во всём остальном Зарема во всём права. Столько прав и возможностей действительно не было ни у кого в нашем чемпионате.
О подкупе судей и матчей... Посмотрите этот сезон Ростова и сколько уже возникло вопросов по судейству в пользу данной команды. Больше, чем к Спартака, Зенита и ЦСКА вместе взятых. Случайность!?
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elena
Не покупали игры - это настолки на базу?
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BaltikaSPb
Ответ phill anselmo
конечно всем. вот мы все взяли и исследовали недра, поставили буровые и давай качать нефть. а федун прибежал с ведром и всё себе забрал! да?
Все местораждения были разведаны при СССР, и вот именно такие как Федун просто прибежали и ладно бы с ведрами, так они еще захапали и нефтепроводы
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Алексеич (Ростов-Дон)
Так забавно наблюдать очередной наезд символа сегодняшнего Спартака на Карпина.
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Фантом
А вот за это уже может и иск о клевете прилететь. Ей с Федуном Газизова мало, еще с кем-то судиться хочется?

Безотносительно того, просил Карпин деньги на подкуп или нет, доказать это она явно не сможет. А основания для вчинения иска в ее сторону железные.
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Onion
Ответ RomvB
Судя по экспрессии, Валера дёргал Арнольдыча прямо из спальни ... )
Там ещё скелеты в шкафу не раскрыты. Возможно, гнал из спальни Арнольдыча Зарему.
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PalPal
Если Федун всегда отказывался покупать игры и судей, и Карпин только в этом может его обвинять, что это значит? Карпин просил у Федуна бабки на подкуп, а тот не дал?
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RomvB
Судя по экспрессии, Валера дёргал Арнольдыча прямо из спальни ... )
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Dmitry_1986
Человек, который еще вчера, что бы купить пожрать показывал грудь , потому что ничего другого не умеет , сегодня стал цитируемым экспертом во всем, благодаря тому, что сожительствует с одним из самых богатых людей России и на серьёзном глазу, что то рассказывает Карпину, который был очень хорошим футболистом и достаточно успешно отработал в Спартаке.
Как факт, Карпин сделал себя сам, что футболистом, что тренером.
Тем временем Зарема без ЛАФ, это голая грудь, что бы купить пожрать, с ЛАФ это эксперт во всем, все сама сама, и вообще диплом MBA. Чудеса преображения от Заремы...
Кино и немцы...
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Vedved
Ответ За депутата ТерюшкоВа
Ну и где Зарема и где ваш хваленый Карпин? При Зареме Спартак чемпионом стал, а Карпиным сплошные санкт-галлены, да места в тройке по праздникам. Со сборной провалился, в Мальорке провалился, с Армавиром провалился, с Ростовом играет непонятно во что.
А со сборной он в каком месте провалился?🤦🏻‍♂️ Или поражение призеру ЧМ в гостях - это провал?😅
Со Спартаком - места в тройке вполне логичны, учитывая что были команды прилично сильнее по составу) По провалу с Армавиром - вам уже написали) Ростов при Карпине, настолько непонятно во что играет - что идёт на 3 месте) Итого, провал только в одном клубе)
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Кую коней
Ответ Vano from Tbilisi
У карпин-са, за всю федуновскую эру, были самые большие ресурсы и возможности, но он их профукал(с "правдорубом" поповым на пару.), профукал бездарно. Или это керимов с газпромом мешали эстонцу не позорться от всяких Волг, Алании и др.?
Ну позоришься тут только ты, я указал только что Зарема передергивает факты.
А что касается профукал, повторюсь у Карпина был бюджет сильно меньше чем у Керимова и чего добился Анжи? Один раз второе место? С топовыми тренером и футболерами! Вот это я называю профукал, я бы даже сказал слил в унитаз. А Валера был вполне на уровне исходя из тех реалий и того что он занимался всем без опыта
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Жорег Борщофф
Ответ Pertinax Gandi
Зарема - женщина откровенная!
Раньше была более откровенная. =)
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