Зарема о Карпине: «Единственное, в чем он может обвинять Федуна, – что отказывался покупать игры и судей. Ему в «Спартаке» слишком до хрена дали»
Зарема Салихова резко ответила Валерию Карпину на критику Леонида Федуна.
Супруга экс-владельца «Спартака» прокомментировал высказывания тренера «Ростова» и сборной России об Унаи Эмери и Федуне.
«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни.
Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонид Арнольдовичем, между тренером и командой.
Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.
Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун.
У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна – нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на ваше безбедное будущее в том числе».
Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить.
О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», – заявила Салихова.
кто мясистей и борщистей...
И что из себя Карпин то как тренер сделал из себя до Спартака? Да ничего! Пустое место! Даже испанские долги его "бизнеса" Федун покрыл! Срамота! А гонору то сколько!
И о какой груди ты говоришь? Тебе Валеоа грудь показывал, а ты ему сосиску давал? :)))))
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надо было Халка брать....
И во всём остальном Зарема во всём права. Столько прав и возможностей действительно не было ни у кого в нашем чемпионате.
О подкупе судей и матчей... Посмотрите этот сезон Ростова и сколько уже возникло вопросов по судейству в пользу данной команды. Больше, чем к Спартака, Зенита и ЦСКА вместе взятых. Случайность!?
Безотносительно того, просил Карпин деньги на подкуп или нет, доказать это она явно не сможет. А основания для вчинения иска в ее сторону железные.
Как факт, Карпин сделал себя сам, что футболистом, что тренером.
Тем временем Зарема без ЛАФ, это голая грудь, что бы купить пожрать, с ЛАФ это эксперт во всем, все сама сама, и вообще диплом MBA. Чудеса преображения от Заремы...
Кино и немцы...
Со Спартаком - места в тройке вполне логичны, учитывая что были команды прилично сильнее по составу) По провалу с Армавиром - вам уже написали) Ростов при Карпине, настолько непонятно во что играет - что идёт на 3 месте) Итого, провал только в одном клубе)
А что касается профукал, повторюсь у Карпина был бюджет сильно меньше чем у Керимова и чего добился Анжи? Один раз второе место? С топовыми тренером и футболерами! Вот это я называю профукал, я бы даже сказал слил в унитаз. А Валера был вполне на уровне исходя из тех реалий и того что он занимался всем без опыта