Зарема о Карпине: «Единственное, в чем он может обвинять Федуна, – что отказывался покупать игры и судей. Ему в «Спартаке» слишком до хрена дали»

резко ответила Валерию Карпину на критику .

Супруга экс-владельца « » прокомментировал высказывания тренера « » и сборной России об Унаи Эмери и Федуне.

«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни.

Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонид Арнольдовичем, между тренером и командой.

Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.

Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун.

У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна – нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на ваше безбедное будущее в том числе».

Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить.

О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», – заявила Салихова.