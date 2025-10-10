Онопко о молодежи: «Многие погружены в телефоны, не общаются. Мало читают, мало ходят в кино, в театры. Но вижу развитие страны. Если продолжать в этом направлении – все будет хорошо»

Виктор Онопко высказался о работе с молодыми футболистами.

– Вы сейчас работаете со многими молодыми футболистами. Насколько ментально с ними сложно? В ваше время условия были хуже и в вас рос характер, а этому поколению все слишком просто дается.

– Я так не считаю. Да, сейчас все намного легче стало. Тебе не надо форму самому стирать на сборах. Не надо мячи таскать, гантели или тренироваться в грязи. Все только намного лучше стало для подготовки. Питание, медицина, восстановление, вообще другой уровень. Это все в плюс футболу.

Проблема номер один – информация, ее стало слишком много. Из-за этого внимание рассеивается и забываются простые навыки и вещи. У меня тоже дети есть, я понимаю, о чем говорю. Конечно, я не учу, как погладить или приготовить себе еду самостоятельно, или вымыть ванную. Но есть бытовые вопросы, где я даю советы.

Многие сейчас погружены в соцсети, все в телефонах, они не общаются. Мало читают, мало ходят в кино, в театры. Происходит поглощение этого мира соцсетями, информацией. Тут футболистам повезло: на тренировках и в играх у них нет телефонов, нет гаджетов, нет игр, нет PlayStation.

– А как избежать этой утопии?

– Нужно начинать с детства, вывозить детей на природу, на экскурсии какие-то, чтобы они погружались в разные аспекты жизни. Это целая программа, она не касается только футбола. Понятно, что сейчас без телефона никуда. Там все: банк, работа, учеба, доставки, магазины. Но все равно надо разумно это ограничивать.

Я вижу, как у нас страна развивается, как мы относимся к истории, к традициям, к религии. Если продолжать идти в этом направлении, то все у нас будет хорошо, – сказал тренер «Ростова » Виктор Онопко .