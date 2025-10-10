Холанд – лучший футболист АПЛ в сентябре. Форвард «Ман Сити» набрал 5+1 в трех матчах

Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом АПЛ в сентябре.

Нападающий «Манчестер Сити » забил пять голов и сделал одну передачу в трех матчах в прошлом месяце.

Норвежец в этой номинации превзошел Даити Камаду , Янкубу Минте , Робина Руфса, Гранита Джаку и Мартина Субименди.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд забил 9 мячей и отметился 1 результативной передачей в 7 играх. Его статистику можно изучить по ссылке .