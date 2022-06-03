«Не будем ждать, пока «Динамо» завоюет Кубок». Лавров о передаче РФ Александровского подворья в Иерусалиме

пошутил про , говоря о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме.

«Сейчас мы занимаемся тем, чтобы регистрацию переоформить на Российскую Федерацию.

Ожесточенное сопротивление мы встретили в этой работе со стороны занимающих эти здания самозванцев, со стороны организаций, которые аффилированы с Русской православной церковью за рубежом, за границей.

Израильские власти проявляют понимание необходимости восстановить эту справедливость.

И я уверен, что в обозримом будущем мы процесс завершим и не будем ждать до тех пор, пока «Динамо» завоюет Кубок Российской Федерации, сделаем это вскоре после завоевания Кубка , – заявил министр иностранных дел РФ.

Александровское подворье – историческое здание, записанное на Императорское правительство Российской империи в Старом городе Иерусалима.