Регистрация нового контракта Гави отменена, суд утвердил решение. Хавбека «Барсы» заявят как игрока молодежки

Регистрация нового контракта Гави с «Барселоной» отменена.

Напомним, в сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, так что он играл под 30-м номером, хотя хотел 6-й.

Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а подала апелляцию. В марте суд отменил регистрацию контракта Гави.

Сегодня суд отклонил апелляцию «Барселоны» на это решение. Он утвердил решение, согласно которому Гави должен быть зарегистрирован как игрок молодежной команды «Барселоны». Причиной отклонения апелляции является тот факт, что свой первоначальный иск клуб подал после истечения крайнего срока – его можно было оформить до 1 марта включительно, а «Барса» сделала это на следующий день.

Теперь Гави будет выступать как игрок резервной команды, ему придется снова сменить номер на 30-й. «Барса» может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

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