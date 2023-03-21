Регистрация нового контракта Гави отменена, суд утвердил решение. Хавбека «Барсы» заявят как игрока молодежки

Теги Барселона Ла Лига Гави Футбол

Регистрация нового контракта Гави с «Барселоной» отменена. 

Напомним, в сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, так что он играл под 30-м номером, хотя хотел 6-й.

Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию. В марте суд отменил регистрацию контракта Гави.

Сегодня суд отклонил апелляцию «Барселоны» на это решение. Он утвердил решение, согласно которому Гави должен быть зарегистрирован как игрок молодежной команды «Барселоны». Причиной отклонения апелляции является тот факт, что свой первоначальный иск клуб подал после истечения крайнего срока – его можно было оформить до 1 марта включительно, а «Барса» сделала это на следующий день.

Теперь Гави будет выступать как игрок резервной команды, ему придется снова сменить номер на 30-й. «Барса» может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slaven_Bilic
Ответ Подкат Пенальтьевич
Так и простдит до 30 лет в молодежке с такими правилами
он там номинально будет числиться, нигде не написано что не сможет играть за взрослую команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Ответ arajanarm
Летом зарегиструют
В женскую команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Лапин
Додёргались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaloyan Yalamov
Пора профсоюзы поднимать, парню просто не дают работать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Зарплату хоть не придется вернуть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Есть еще возможность аппеляцию подать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Ничего поиграет под 30-м, уверен на качестве игры не скажется💪‼️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Госпаде...проблема лишь в номере...он как играл так и будет играть за Барсу
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Игорь Новиков
Всех Реал наказывает! Да!
Да дело не в Реале. Я же про Реал ничего не написал. Дело в функционерах ЛаЛиги, которые загоняют в подвал свой чемпионат после пандемии. Бетис, Сосьедад и Севилья - это крепкие команды, способные пошуметь в Европе. А им приходится волочить жалкое существование, не говоря уже о развитии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Один плаксивый судейский кабинет , ставит им палки в колеса , надеюсь Гави будет от этого только сильнее и злее !
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
А вот и ответочка за классико прилетела))
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Тебас душит Барселону за унижение надо его любимым Мадридом
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Так проблемы с регистрацией игроков не только у Барсы в ЛаЛиге. Просто Барса на виду. Схожие проблемы у Севильи, Бетиса, Жироны, Сосьедада...может еще кого, не знаю. Тебас рулит.
Всех Реал наказывает! Да!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svaz
Ответ Игорь Новиков
А можно еще попробовать не мутить мутки клубу, и проблем не будет. Но это слишком скучно, да? Веселее же про нелепые теории заговора рассуждать.
всего лишь браселона разгрузила ведомость, продав депая, и не может на эту же сумму зарегестривать Гави? это ли не бред?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiko Tiko
Ответ Burel
старпёр перес уже бьётся в конвульсиях от +12
Причом тут Перес вам доказывали что покупаете судьей... Но вы лицимери всё равно пишите Перес реально вам не стыдно????
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
старпёр перес уже бьётся в конвульсиях от +12
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Игорь Новиков
А можно еще попробовать не мутить мутки клубу, и проблем не будет. Но это слишком скучно, да? Веселее же про нелепые теории заговора рассуждать.
Так проблемы с регистрацией игроков не только у Барсы в ЛаЛиге. Просто Барса на виду. Схожие проблемы у Севильи, Бетиса, Жироны, Сосьедада...может еще кого, не знаю. Тебас рулит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Беспредел!
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arajanarm
Летом зарегиструют
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МГЕР
Суд вчера разрешил, сегодня запретил. Ну не спится тебасу, что поделать, будем пробиваться сквозь огонь и медные трубы.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
По возрасту может ещё пару лет в молодёжь попылить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ XavIniesta2008-2015
"Причиной отклонения апелляции является тот факт, что свой первоначальный иск клуб подал после истечения крайнего срока – его можно было оформить до 1 марта включительно, а «Барса» сделала это на следующий день." Что ? Суд одобрил регистрацию Гави в конце января. 1 февраля Гави уже играл против Бетиса с 6-кой на спине. 13 марта суд отменил решение. И уже после этого была подана апелляция. Каким боком тут 1-е марта ? Либо в новости опечатка, либо суд творит какой-то лютый бред
Кто-то поигрался с машиной времени, не иначе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ benjamin92
Можно ещё Левандовскому дисквал дать, чтоб неповадно было у Реала выигрывать
А можно еще попробовать не мутить мутки клубу, и проблем не будет. Но это слишком скучно, да? Веселее же про нелепые теории заговора рассуждать.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuriy Chistyakov
Ответ Zombieset
«Барселона» выиграла все 6 матчей без Левандовского https://www.sports.ru/football/1114945300-barselona-vyigrala-vse-6-matchej-bez-levandovskogo.html
В ЭК они с Бензом соревновались в бесполезности, кажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Кызылординский областной суд по требованию местного населения отменил решения Королевского Суда Испании об отмене апелляции Барселоны и постановил зарегистрировать контракт Гави с клубом..
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий