Пуйоль об Араухо: «Если не лучший защитник мира, то входит в топ-3 прямо сейчас. У «Барсы» есть хороший игрок центра обороны на долгие годы»

назвал одним из лучших защитников мира.

«Он проводит очень хороший сезон, он в отличной форме. Я сужу по тому, что мне говорят, потому что я не знаком с ним лично, но он очень профессионален, скромен и всегда выкладывается по максимуму на тренировках и в матчах – именно в этом секрет его результативности.

Прямо сейчас он входит в тройку лучших защитников мира, если не является лучшим. Он молод, у него все еще есть возможности для совершенствования, и я думаю, что у «Барселоны» есть хороший центральный защитник на долгие годы вперед».

О молодых игроках « » и «Барселоны»

«Я бы назвал и . Думаю, Камавинга из «Мадрида» тоже отличный игрок», – сказал бывший капитан «Барселоны».

«Барселона» сыграет с «Реалом» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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