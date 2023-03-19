Пуйоль об Араухо: «Если не лучший защитник мира, то входит в топ-3 прямо сейчас. У «Барсы» есть хороший игрок центра обороны на долгие годы»

Теги Барселона Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Рональд Араухо Эдуардо Камавинга Педри Гави Футбол

Карлес Пуйоль назвал Рональда Араухо одним из лучших защитников мира.

«Он проводит очень хороший сезон, он в отличной форме. Я сужу по тому, что мне говорят, потому что я не знаком с ним лично, но он очень профессионален, скромен и всегда выкладывается по максимуму на тренировках и в матчах – именно в этом секрет его результативности.

Прямо сейчас он входит в тройку лучших защитников мира, если не является лучшим. Он молод, у него все еще есть возможности для совершенствования, и я думаю, что у «Барселоны» есть хороший центральный защитник на долгие годы вперед».

О молодых игроках «Реала» и «Барселоны»

«Я бы назвал Гави и Педри. Думаю, Камавинга из «Мадрида» тоже отличный игрок», – сказал бывший капитан «Барселоны».

«Барселона» сыграет с «Реалом» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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29 комментариев

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AnMe
Просто топище, безумно рад, что у Барсы такой воспитанник. Такие таланты вырастают у нас.
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Dag Dad
Ответ ßd ßy
Хочу тебя огорчить... Но на этом сайте самые отбитые фанаты это у Барселоны.
Я это вижу кто отбитый. Что не комментарий оскобление барсы и месси.
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ßd ßy
Ответ Dag Dad
Ты точно фанат реала?
Хочу тебя огорчить... Но на этом сайте самые отбитые фанаты это у Барселоны.
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5rnk2r9wwp
Это тот самый Араухо, который хозяин Винисиуса?
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RealM_13
Единствнный игрок Барсы, которого я хотел бы видеть в составе Реала. Араухо просто стена, и видимо достойный парень каким и был Пуйоль.
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Real Madrid l
Ответ DolJun
скорее уровень ла лиги, который даже слабее бундеслиги)
Уровень Ла Лиги покажет Реал, как раз таки в матчах с Челси)
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Dag Dad
Ответ Андрей Хенто
Посмотрим, как сложатся их карьеры, все зависит только от них, главное чтобы они держали стабильно высокий уровень и травмы обходили их стороной. Спасибо диалог и Вашу позицию, хорошего вечера.
Ты точно фанат реала?
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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
Посмотрим, как сложатся их карьеры, все зависит только от них, главное чтобы они держали стабильно высокий уровень и травмы обходили их стороной. Спасибо диалог и Вашу позицию, хорошего вечера.
Андрей, вы - вымирающий вид на спортсе. Адекватные комментаторы тут не в почёте)
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Dag Dad
Ответ Blaumerc
если смотреть именно по Классико, он уже придумал по 2-3 предыдущим играм. так что именно этот матч ничего не доказывает.
Реал пока не разу не выиграл барсу когда у них на пз был Араухо. статистика в этом сезоне. 6:5 в пользу барсы это ещё я посчитал товарищеский матч.
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Спартак Уокер
Араухо лучший он будущее Барселоны
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DolJun
Ответ Bazilic
Кстати случай Кристенсена показывает бездарность Челси, которые его раскрыть не могли
скорее уровень ла лиги, который даже слабее бундеслиги)
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Андрей Хенто
Ответ Blaumerc
согласен, Милитао добавил в стабильности. у меня не было намерения принизить кого-то в пользу другого. просто по своим наблюдениям высказал мнение. например в Реале Вальверде считаю одним из лучших (перспективных) игроков мира (на своей позиции). но Милитао мне не кажется таким, чего не скажешь о Араухо. О нем многие эксперты говорят как о одним из лучших защитников мира.
Посмотрим, как сложатся их карьеры, все зависит только от них, главное чтобы они держали стабильно высокий уровень и травмы обходили их стороной. Спасибо диалог и Вашу позицию, хорошего вечера.
+4
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Blaumerc
Ответ Андрей Хенто
Возможно, не буду сейчас принижать одного, ради возвышения другого, хочу лишь сказать одно, что они оба сделали очень мощный и качественный рывок и очень прибавили в оборонительных функциях + Милитао еще наконец-то начал результативно подключаться к стандартам у чужих ворот.
согласен, Милитао добавил в стабильности. у меня не было намерения принизить кого-то в пользу другого. просто по своим наблюдениям высказал мнение. например в Реале Вальверде считаю одним из лучших (перспективных) игроков мира (на своей позиции). но Милитао мне не кажется таким, чего не скажешь о Араухо. О нем многие эксперты говорят как о одним из лучших защитников мира.
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Леван Мкртчян
Ответ Supreme Allah
Сам ты фанат . Ему до топ 3 , как пешком до марса . Топ 3 Барселоны если только .
Также далеко как тебе до адекватности?
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Андрей Хенто
Ответ Blaumerc
Милитао хорошо смотрится в общей оборонительной системе Мадрида. Но Араухо именно выделяется качествами топ защитника. Поэтому в данный момент Араухо превосходит Милитао по отдельным качествам.
Возможно, не буду сейчас принижать одного, ради возвышения другого, хочу лишь сказать одно, что они оба сделали очень мощный и качественный рывок и очень прибавили в оборонительных функциях + Милитао еще наконец-то начал результативно подключаться к стандартам у чужих ворот.
+3
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Bazilic
Ответ DolJun
араухо в топ-3 где кристенсен на первом месте)
Ага
После Фофана за 80 лямов
+6
-1
+5
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Bazilic
Ответ Born is the King
1.Кристенсен лучший защитник в истории Барселоны 2.Алонсо 3. Аруаухо
Кстати случай Кристенсена показывает бездарность Челси, которые его раскрыть не могли
+3
-1
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Supreme Allah
Ответ Леван Мкртчян
У всех фанов Криша отключили интернет и телевидение? Или это частный случай?
Сам ты фанат . Ему до топ 3 , как пешком до марса . Топ 3 Барселоны если только .
+1
-3
-2
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Blaumerc
Ответ fallout
Посмотрим сегодня губашлеп что-нибудь придумал в класико или нет
если смотреть именно по Классико, он уже придумал по 2-3 предыдущим играм. так что именно этот матч ничего не доказывает.
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Blaumerc
Ответ Андрей Хенто
Араухо действительно топ, семимильными шагами прогрессирует. Очень радует, что у Барселоны, что и у Мадрида подрастают топовые защитники и они еще относительно молоды и будут еще долго соперничать между собой Милитао и Араухо.
Милитао хорошо смотрится в общей оборонительной системе Мадрида. Но Араухо именно выделяется качествами топ защитника. Поэтому в данный момент Араухо превосходит Милитао по отдельным качествам.
+7
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Леван Мкртчян
Ответ Supreme Allah
Кто?? Мистер привоз😆😭😂😂🤣
У всех фанов Криша отключили интернет и телевидение? Или это частный случай?
0
-2
-2
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Рома Мариупольский
Ответ Люблю Марго Робби
Комментарий удален модератором
Хахахахах😂
+1
-3
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Люблю Марго Робби
Ответ Born is the King
1.Кристенсен лучший защитник в истории Барселоны 2.Алонсо 3. Аруаухо
Комментарий удален модератором
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fallout
Посмотрим сегодня губашлеп что-нибудь придумал в класико или нет
+1
-2
-1
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blaugrano
Не просто стена в обороне - он тот самый, кто не боится брать ответственность на себя. Будущий капитан, однозначно. И сам играет сверхнадёжно, ещё и партнёрам помогает чувствовать себя увереннее.
+31
-3
+28
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