«Барса» не может заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й

не числится игроком основного состава «Барселоны» из-за финансовых проблем клуба.

Как пишет Marca, из-за раздутой зарплатной ведомости каталонский клуб не только не сможет подписать новичков в январе, но и не зарегистрирует Гави как игрока основного состава.

18-летний полузащитник по-прежнему зарегистрирован как игрок резервной команды. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет взять 6-й.

Руководство клуба думало, что сможет решить этот вопрос в январе. Сторона игрока тоже на это рассчитывала. Однако сейчас у «Барсы» нет свободного пространства в зарплатной ведомости, поэтому зарегистрировать Гави будет сложно.

В сентябре объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года. Статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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