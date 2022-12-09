«Барса» не может заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й

Теги Барселона Ла Лига игровая форма кризис деньги Гави Футбол

Гави не числится игроком основного состава «Барселоны» из-за финансовых проблем клуба.

Как пишет Marca, из-за раздутой зарплатной ведомости каталонский клуб не только не сможет подписать новичков в январе, но и не зарегистрирует Гави как игрока основного состава.

18-летний полузащитник по-прежнему зарегистрирован как игрок резервной команды. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет взять 6-й.

Руководство клуба думало, что сможет решить этот вопрос в январе. Сторона игрока тоже на это рассчитывала. Однако сейчас у «Барсы» нет свободного пространства в зарплатной ведомости, поэтому зарегистрировать Гави будет сложно.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года. Статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные