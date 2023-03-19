Хави о Гави: «Говорят, что он играет как мясник. Я понимаю, откуда исходит критика»

Теги Барселона Хави Ла Лига Гави Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на критику Гави.

Специалист высказался о том, что хавбек каталонцев показывает чрезмерно агрессивную игру. 18-летний футболист получил пять желтых карточек в этом сезоне.

«Говорят, что он играет как мясник. Я понимаю, откуда исходит критика.

То, что мы делаем, – это защищаем футболиста, чтобы он был сосредоточен. Он отдает всего себя на поле, но никогда не поступает недобросовестно», – сказал Хави.

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15 комментариев

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Спартак Уокер
Гави молодец я думаю он наследник Хави
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Pelerin
Ответ Arrahmano Matcyev
Материть,сыграть шипами практикуется любым футболистом,что тут криминального?
Ага, если судить по Гави и, например, Пепе...
Не слышал, чтобы так делали Макелеле или Канте.
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jackson_07
На ЧМ все испанцы были в восторге от Гави, а после стали жаловаться, лицемерие окутало эту землю.
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Arkadios Avgitidis
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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увы,правила,есть правила...вас тоже не следовало пускать на этот ресурс,но....правила есть правила ,и не нам их менять )
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SamSam
Намекает на Спартак?)
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Arkadios Avgitidis
Ответ Bazilic
Этот мясник никого не сломал, не кидается на судей и не крутит пальцем у виска в их адрес А причина хейта - игра Гави на поле
добавить нечего.. в десятку! так и есть!
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Arrahmano Matcyev
Ответ Pelerin
Обматерить, сыграть шипами в голеностоп... ну разве это недобросовестно? Вот симуляций пока маловато, но это ничего - молодой, ещё научим ;)
Материть,сыграть шипами практикуется любым футболистом,что тут криминального?
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Arkadios Avgitidis
когда Гави играет, такое ощущение, словно на поле несколько Гави..как он успевает быть везде))?
Испанский торо! хоть,и маленьких габаритов)
красава!
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Nogoi89
Гави - это минипуйоль а центре поля!
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Pelerin
Обматерить, сыграть шипами в голеностоп... ну разве это недобросовестно? Вот симуляций пока маловато, но это ничего - молодой, ещё научим ;)
+6
-6
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distress of ignorance
Из Бакалеи?
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Arrahmano Matcyev
Ответ Bazilic
Этот мясник никого не сломал, не кидается на судей и не крутит пальцем у виска в их адрес А причина хейта - игра Гави на поле
Согласен,Гави играет жестко,но не жестоко.

Гаттузо на максималках
+18
-5
+13
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Barca
Гави не боится ничего!
Он спокойно летит забирать и бороться за мяч с 30 - ими дядьками
+10
-9
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Леван Мкртчян
Прям * банды Каталонии какие-то.
Значит у Гави сегодня стрелка с ирландцами и где-то в кадре даже может появиться Лео , тот который Ди Каприо
+3
-5
-2
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Bazilic
Этот мясник никого не сломал, не кидается на судей и не крутит пальцем у виска в их адрес
А причина хейта - игра Гави на поле
+47
-11
+36
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