Хави о Гави: «Говорят, что он играет как мясник. Я понимаю, откуда исходит критика»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на критику .

Специалист высказался о том, что хавбек каталонцев показывает чрезмерно агрессивную игру. 18-летний футболист получил пять желтых карточек в этом сезоне.

«Говорят, что он играет как мясник. Я понимаю, откуда исходит критика.

То, что мы делаем, – это защищаем футболиста, чтобы он был сосредоточен. Он отдает всего себя на поле, но никогда не поступает недобросовестно», – сказал .

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