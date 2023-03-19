Хави о Гави: «Говорят, что он играет как мясник. Я понимаю, откуда исходит критика»
Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на критику Гави.
Специалист высказался о том, что хавбек каталонцев показывает чрезмерно агрессивную игру. 18-летний футболист получил пять желтых карточек в этом сезоне.
«Говорят, что он играет как мясник. Я понимаю, откуда исходит критика.
То, что мы делаем, – это защищаем футболиста, чтобы он был сосредоточен. Он отдает всего себя на поле, но никогда не поступает недобросовестно», – сказал Хави.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Не слышал, чтобы так делали Макелеле или Канте.
Испанский торо! хоть,и маленьких габаритов)
красава!
Гаттузо на максималках
Он спокойно летит забирать и бороться за мяч с 30 - ими дядьками
Значит у Гави сегодня стрелка с ирландцами и где-то в кадре даже может появиться Лео , тот который Ди Каприо
А причина хейта - игра Гави на поле