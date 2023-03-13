Суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «Барсой» – клуб опоздал с иском на день. Хавбеку придется снова сменить номер на 30-й
Суд отменил регистрацию контракта Гави с «Барселоной».
Напомним, в сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.
В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию.
Теперь суд аннулировал решение о регистрации контракта полузащитника – «Барселона» подала свой иск после истечения крайнего срока. Обычно для этих заявок предусмотрен дополнительный день на случай, если истец опоздает с заявлением. Иск от «Барселоны» пришел на следующие сутки после этого резервного дня.
«Барселона» может обжаловать это решение. Если апелляция не будет одобрена, до конца сезона Гави будет играть как футболист резервной команды, в связи с чем ему снова придется сменить номер на 30-й.
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