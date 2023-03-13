Суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «Барсой» – клуб опоздал с иском на день. Хавбеку придется снова сменить номер на 30-й

Суд отменил регистрацию контракта Гави с «Барселоной».

Напомним, в сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию.

Теперь суд аннулировал решение о регистрации контракта полузащитника – « » подала свой иск после истечения крайнего срока. Обычно для этих заявок предусмотрен дополнительный день на случай, если истец опоздает с заявлением. Иск от «Барселоны» пришел на следующие сутки после этого резервного дня.

«Барселона» может обжаловать это решение. Если апелляция не будет одобрена, до конца сезона будет играть как футболист резервной команды, в связи с чем ему снова придется сменить номер на 30-й.

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