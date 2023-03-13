Суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «Барсой» – клуб опоздал с иском на день. Хавбеку придется снова сменить номер на 30-й

Теги Барселона Ла Лига Гави Футбол

Суд отменил регистрацию контракта Гави с «Барселоной». 

Напомним, в сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию

Теперь суд аннулировал решение о регистрации контракта полузащитника – «Барселона» подала свой иск после истечения крайнего срока. Обычно для этих заявок предусмотрен дополнительный день на случай, если истец опоздает с заявлением. Иск от «Барселоны» пришел на следующие сутки после этого резервного дня. 

«Барселона» может обжаловать это решение. Если апелляция не будет одобрена, до конца сезона Гави будет играть как футболист резервной команды, в связи с чем ему снова придется сменить номер на 30-й. 

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96 комментариев

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Barsenoga
Ответ Sarkis
Я бы не хотел чтобы они играли во Франции, если не в ла лиге, то в бундеслиге
неплохо, считается
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DolJun
Ответ Nurbol Nuraliyev
Всё -таки других аргументов нет да, кроме как на личности переходить?)) слабый ты однако
т.е. ему ты предъявил за переход на личности, а когда мне писать начал сразу же с перехода на личности - то все ок? как это работает?)
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Surviving
Лол-лига.
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Najim Salimov
Там спокойнее будет им
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Najim Salimov
В Сегунде 30 ка не повлияет не на что 🤣
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Russian Horse
Ответ Che Borz
Такими темпами Барса запросто может свалить во Францию и пусть Тебас и Перес между собой играют) посмотрим насколько Ла Лига будет интересна
О, это из серии зенит может переехать в Севастополь, бггг
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arajanarm
Ответ Эрнандес Эрнандес
Если не номер красит игрока, то почему не играет под 30? Что ему мешает?
В Испании 30-й номер резервный.
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Аркадий Татаренко
Ответ Павел Храмов
Каталанские школьники уже лол лигу + кубок + Суперкубок треблом называют? 🤡
Реалу хоть такой требл взять 🤷‍♂️🤣
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Серый
Ответ Tydeus
Монако не существует во французской налоговой зоне. Так же и Барселона в этом воображаемом сценарии будет по испанскому налоговому режиму действовать. И в общем-то в этом фантастическом сценарии Лига 1, конечно, не будет против, Барселона - это куча внимания и денег для Лиги от ТВ вещателей
Не спорю, в воображаемом сценарии Лига 1, безусловно, будет в выигрыше.
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SpainFan
Ответ Эрнандес Эрнандес
Если не номер красит игрока, то почему не играет под 30? Что ему мешает?
Если почитать регламент Ла Лиги, то игроки первой команды должны иметь номера от 1 до 25. Просто Гави изначально пришел был заигран за молодежку, поэтому и 30
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Геннадий Тимченко
Ответ falkao2013
Сам шучу-сам смеюсь
ну как бы шейхам из ПСЖ не до шуток🤷
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Dowlet Gandymow
Ответ fellx
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡😆😆😆🤣🤣🤣🤣🤣
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Che Borz
Такими темпами Барса запросто может свалить во Францию и пусть Тебас и Перес между собой играют) посмотрим насколько Ла Лига будет интересна
В Испании останется при этом толпа хороших клубов. А барса будет с псж разыгрывать титул, о да, плюс 2 интересных матча во Франции, к имеющимся 5
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falkao2013
Ответ Геннадий Тимченко
эээ... он понимает, что 30 номер гарантирует вылет максимум в 1/8 ЛЧ, поэтому и не хочет брать🤣
Сам шучу-сам смеюсь
+6
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+6
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Dowlet Gandymow
Ответ Che Borz
Такими темпами Барса запросто может свалить во Францию и пусть Тебас и Перес между собой играют) посмотрим насколько Ла Лига будет интересна
Я не могу поставить вам плюс, но это было бы очень хорошо
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Фёдор Кузнецов
Ответ Try Stelsi
Какая разница, голосовал или нет? Результат его любви к Мадриду на лицо
Продавил сделку CVC против которой был Реал, запретил Реалу участвовать в заседании клубов ла Лиги по вопросу телеправ, хотел остановить Да Лишу из за закона о спорте, который позволял проведкние Суперлиги и это только последние пол года
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Uleke
Лучше Барсе в Лигу 1 перейти, чем терпеть унижения со стороны крыши Реала, по имени Тебас.
+2
-1
+1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Адилет Асанкожоев
Да да, во Франции уже красную дорожку расстелили и ждут их
В то время когда об этом шли разговоры, руководство Лиги 1 было не против их вступления
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Tydeus
Ответ Серый
Ага, только вот сколько звёзд у Барсы останется с тамошними драконовыми налогами, учитывая, что клубом владеют далеко не шейхи?
Монако не существует во французской налоговой зоне. Так же и Барселона в этом воображаемом сценарии будет по испанскому налоговому режиму действовать. И в общем-то в этом фантастическом сценарии Лига 1, конечно, не будет против, Барселона - это куча внимания и денег для Лиги от ТВ вещателей
+1
0
+1
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janitor
Ответ Burel
а что ты хотел. Уже +9 от судейского полит проекта
Так судьи же реалу помогают. Откуда +9?
0
-3
-3
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janitor
Ответ Che Borz
Такими темпами Барса запросто может свалить во Францию и пусть Тебас и Перес между собой играют) посмотрим насколько Ла Лига будет интересна
Пусть в чемпионат Андорры переходят.
+1
-2
-1
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ЧИКО
То что давят на Барсу и зачем давят, всем понятно. Не понятно что-за такие юристы работают в клубе, которые не замечают, что у игрока дисквалификация, из за этого женскую команду снимают с кубка. Опаздывают подать документы, из чего на могут оформить сделку с новым игроком, опаздывают подать иск, из за чего проигрывают выигранный суд и множество таких примеров, когда юридическая служба допускает серьёзные оплошности….. Сами дают повод чтоб их-же и сгрызли….. Говорили Лапорте, что если ты овца, дружить с волком не получится, рано-поздно он тебя сожрёт…. вот и происходит это
+12
0
+12
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Raul14
Ответ Boni Jek
Мой хороший,не переживай судейский реал обязательно расформируют!!!
что ты употребляешь? Причем тут Реал когда речь идет о спотифой-цирке?))
0
-3
-3
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Геннадий Тимченко
Ответ falkao2013
Ничего не мешает,будет играть под 30. Вообще без разницы. Вон у Фати "десятка" на спине,но это не очень помогает ему.
эээ... он понимает, что 30 номер гарантирует вылет максимум в 1/8 ЛЧ, поэтому и не хочет брать🤣
0
-5
-5
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XavIniesta2008-2015
Ответ XavIniesta2008-2015
31 января суд никаких опозданий суд не нарушил. Весь февраль всё было нормально. И вдруг, 13 марта обнаружилось опоздание. Что за клоунада ? Если Барселона опоздала, то суд изначально должен был отклонить её запрос
*31 января суд никаких опозданий суд не обнаружил и зарегистрировал новый контракт Гави
+5
-1
+4
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