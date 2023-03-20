Бензема получил 0 баллов из 10 за матч с «Барсой» от As, Куртуа – 9

Издание As выставило оценки игрокам «Реала» за матч с «Барселоной».

В 26-м туре « » одержала победу в класико на «Камп Ноу» со счетом 2:1.

Среди игроков «Реала» лучшую оценку от As получил вратарь – 9 баллов из 10.

На 8 баллов издание оценило выступление . По 6 баллов получили и вышедшие на замену во втором тайме Дани Себальос, Родриго Гоэс и Марко Асенсио.

Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени получили по 5 баллов, Начо Фернандес и Тони Кроос – по 4. По 3 балла у Даниэля Карвахаля, Федерико Вальверде и Ферлана Менди, 2 – у Луки Модрича.

Худшую оценку среди игроков «Реала» получил Карим Бензема – 0 баллов.

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