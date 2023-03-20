Бензема получил 0 баллов из 10 за матч с «Барсой» от As, Куртуа – 9
Издание As выставило оценки игрокам «Реала» за матч с «Барселоной».
В 26-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу в класико на «Камп Ноу» со счетом 2:1.
Среди игроков «Реала» лучшую оценку от As получил вратарь Тибо Куртуа – 9 баллов из 10.
На 8 баллов издание оценило выступление Винисиуса Жуниора. По 6 баллов получили Эдер Милитао и вышедшие на замену во втором тайме Дани Себальос, Родриго Гоэс и Марко Асенсио.
Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени получили по 5 баллов, Начо Фернандес и Тони Кроос – по 4. По 3 балла у Даниэля Карвахаля, Федерико Вальверде и Ферлана Менди, 2 – у Луки Модрича.
Худшую оценку среди игроков «Реала» получил Карим Бензема – 0 баллов.
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Кристенсен лютый топ и главное он болельщик Барсы с детства
1) Лука играл в этом матче роль главного оружия в разрушении прессинга Барселоны и опускался в довольно глубокие позиции , причем зачастую в хаотичном порядке ( посмотрите его тепловую карту ). Человеку уже много лет , вряд ли он мог быть еще и сверх опсаным в передней линии и раздавать ключевые передачи, выполняя такой большой объем работы сзади, учитывая еще факт того, что Реал не доминировал на поле и не владел территорией.
2) Ключевая передача - это передача под удар. Посмотрите ,вообще ,сколько Реал бил по воротам и с каких позиций до замены Модрича.
Думаю тут комментировать даже нечего, вряд ли тут вина Модрича