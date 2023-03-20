Бензема получил 0 баллов из 10 за матч с «Барсой» от As, Куртуа – 9

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Лука Модрич Тони Кроос Тибо Куртуа Начо Фернандес Антонио Рюдигер Даниэль Карвахаль Марко Асенсио Дани Себальос Ферлан Менди Федерико Вальверде Эдер Милитао Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Родриго Гоэс Класико Эдуардо Камавинга Футбол

Издание As выставило оценки игрокам «Реала» за матч с «Барселоной».

В 26-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу в класико на «Камп Ноу» со счетом 2:1.

Среди игроков «Реала» лучшую оценку от As получил вратарь Тибо Куртуа – 9 баллов из 10.

На 8 баллов издание оценило выступление Винисиуса Жуниора. По 6 баллов получили Эдер Милитао и вышедшие на замену во втором тайме Дани Себальос, Родриго Гоэс и Марко Асенсио.

Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени получили по 5 баллов, Начо Фернандес и Тони Кроос – по 4. По 3 балла у Даниэля Карвахаля, Федерико Вальверде и Ферлана Менди, 2 – у Луки Модрича.

Худшую оценку среди игроков «Реала» получил Карим Бензема – 0 баллов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

43 комментария

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Konvicted
Карим играет недолеченным после травмы, тут вопросы должны быть не к нему, а к дону Флорентино, который не удосужился купить ему хоть какую-то замену.
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a1ber1
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Какие же вы неблагодарные. Он столько сделал для Реала 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
а какое отношение этот тролль имеет отношение к Реалу, и кто за это плюсиков ставит
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Ф_Крюгер
Некрасиво как-то: могли бы Кариму поставить Единицу или Двойку...😐😐
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поколение пепси
за что виня получил такой высокий балл, он же запарывал всё, он был конечно самый активный и цеплялся за мяч, но он руинил потом всё, за старания думаю 6 заслуживает, но 8..
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Сурхай Лукманов
Ответ xxx-xxx
Так в Алжире арабы )
Алжир находится где ? Разве не в Африке ?
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кто-то
Пеналя не было, вот и не забил
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Emin Aliev
Лапорта конечно популист, но хочу отдельно поблагодарить за Кристенсена, Алонсо и Кунде. Никогда ещё защита Барсы не была так сильна, ещё одного ПЗ и все!!

Кристенсен лютый топ и главное он болельщик Барсы с детства
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Леван Мкртчян
Ответ kunaguero
Но Модрич сыграл, действительно, не очень. 3 раза был обведен, ни одной ключевой передачи за матч, 2 потери, ни одного удара по воротам, жёлтая карточка, всего 1 отбор.
3 раза был обведен и желтая карточка -- это вообще ни о чем не говорит в контексте его игры . По поводу отсутствия ключевых передач и ударов по воротам, тут как бы тоже надо понимать два факта.
1) Лука играл в этом матче роль главного оружия в разрушении прессинга Барселоны и опускался в довольно глубокие позиции , причем зачастую в хаотичном порядке ( посмотрите его тепловую карту ). Человеку уже много лет , вряд ли он мог быть еще и сверх опсаным в передней линии и раздавать ключевые передачи, выполняя такой большой объем работы сзади, учитывая еще факт того, что Реал не доминировал на поле и не владел территорией.
2) Ключевая передача - это передача под удар. Посмотрите ,вообще ,сколько Реал бил по воротам и с каких позиций до замены Модрича.
Думаю тут комментировать даже нечего, вряд ли тут вина Модрича
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Maga Maga
Ответ Moscwow
Что доказывают матчи в лч? То что Месси обокрал Левандовски. А еще то, что ЗМ можно получить за 5 пенок
так то левандовски в 2020году должен был получить, а за 21год Месси заслуженно взял
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бек саидов
Человеку 35 , чего вы хотите от него? Да , плохо играл , но кто виноват , если его не кем заменить?
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zaur za azalkm
А Вальверде играл? Не заметил.
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CostaDorofeev
Вершины покорены. Можно стать обычным ленивым арабом.
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Guillermo
Помню как-то ездил на Динамо - ЦСКА и там обратил внимание на Воронина. Вот там реально был ноль!) Два раза за тайм коснулся мяча, оба раза потерял, рывки все проиграл, остальное время стоял на месте. Я ещё удивился, что так можно играть
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xxx-xxx
Ответ Сурхай Лукманов
Он алжирец . Скажи хоть Африканец более точно будет
Так в Алжире арабы )
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Отец Абду
Ответ Moscwow
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Но в таком случае ты бы не ответил на мое сообщение:) Просто прошёл бы мимо:)
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DolJun
а я еще тогда говорил что тот коллективный золотой мяч должен был брать куртуа
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George Kittle
Модрич хорошо сыграл, это неадекватно
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Goofts
Ахаххахахахаха, ноль!!!!
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Moscwow
Ответ Отец Абду
Причем тут Месси, у тебя комплексы?:) Мнение персофана игрока Аль Насра не интересует:)
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Александр Богданов
Зато на Хускоред он второй лучший игрок Реала) все что нужно знать Мессибоям о любимой конторе
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Budabuda
Вот и весь уровень этих одногодичный золотомячистов. Выдать свой максимум в один год и сдохнуть. Ешё больше понимаешь величие Месс!
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Karl0709
Я думаю Лукаку идеально впишется вместо Бензема.
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NastyNay
Ответ Алланур
Прошлый сезон был его пиком, сейчас после получения заветного трофея сильно сдал, пропала мотивация, плюс у него нет никакой конкуренции, как бы плохо он не играл он знает что его поставят в старте, просто потому что на скамейке реала кроме пару полузащитников только перекати поле
+ травмы которые в таком возрасте уже просто так не проходят
+6
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Сурхай Лукманов
Ответ Burel
а фанатики реаля орали, что араб порвёт Барсу 😂😂
Он алжирец . Скажи хоть Африканец более точно будет
+8
-8
0
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kunaguero
Ответ Леван Мкртчян
Я понимаю что это был не лучший в карьере матч Модрича, но ставить ему 2 балла ( вторая худшая оценка за матч) - это бред. Если бы ни его действия под прессингом, то матч вообще бы был односторонним. Единственный кто играл безошибочно под давлением и давал возможность Реалу смотреться на приличном уровне , до того как произошли замены ,и Реал за счет свежести вышедших игроков имел небольшое преимущество в концовке
Но Модрич сыграл, действительно, не очень. 3 раза был обведен, ни одной ключевой передачи за матч, 2 потери, ни одного удара по воротам, жёлтая карточка, всего 1 отбор.
+3
0
+3
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