Роберто получил 3 звезды от Marca за класико – единственный из игроков. У 12 футболистов «Реала» и Анчелотти – 1 звезда

Издание Marca выставило оценки игрокам «Барселоны» и «Реала» за класико.

В 26-м туре Ла Лиги « » на «Камп Ноу» обыграла « » со счетом 2:1.

Лучшую оценку получил полузащитник «Барселоны» – 3 звезды. По две звезды получили тер Стеген, , Алекс Бальде, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски и Рафинья. По одной звезде получили Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Серджи Бускетс, Френки де Йонг и Гави.

Среди игроков «Реала» по две звезды получили Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Родриго Гоэс и Марко Асенсио. Остальным 12 игрокам мадридцев издание присудило по одной звезде.

Ансу Фати и Ферран Торрес, вышедшие на замену в концовке матча, не получили оценок.

Худшую из возможных оценок – прочерк вместо звезд – не получил ни один игрок матча.

Работа главного тренера «Барселоны» Хави оценена на две звезды, тренера «Реала» Карло Анчелотти – на одну звезду.

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