Роберто получил 3 звезды от Marca за класико – единственный из игроков. У 12 футболистов «Реала» и Анчелотти – 1 звезда
Издание Marca выставило оценки игрокам «Барселоны» и «Реала» за класико.
В 26-м туре Ла Лиги «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Реал» со счетом 2:1.
Лучшую оценку получил полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто – 3 звезды. По две звезды получили Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски и Рафинья. По одной звезде получили Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Серджи Бускетс, Френки де Йонг и Гави.
Среди игроков «Реала» по две звезды получили Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Родриго Гоэс и Марко Асенсио. Остальным 12 игрокам мадридцев издание присудило по одной звезде.
Ансу Фати и Ферран Торрес, вышедшие на замену в концовке матча, не получили оценок.
Худшую из возможных оценок – прочерк вместо звезд – не получил ни один игрок матча.
Работа главного тренера «Барселоны» Хави оценена на две звезды, тренера «Реала» Карло Анчелотти – на одну звезду.
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Инфа для хейтерков
Конечно удивительно, что он играет еще и забивает
Это новый рекорд клуба.
Источник: RAC1