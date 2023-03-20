Роберто получил 3 звезды от Marca за класико – единственный из игроков. У 12 футболистов «Реала» и Анчелотти – 1 звезда

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Издание Marca выставило оценки игрокам «Барселоны» и «Реала» за класико.

В 26-м туре Ла Лиги «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Реал» со счетом 2:1.

Лучшую оценку получил полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто – 3 звезды. По две звезды получили Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски и Рафинья. По одной звезде получили Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Серджи Бускетс, Френки де Йонг и Гави.

Среди игроков «Реала» по две звезды получили Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Родриго Гоэс и Марко Асенсио. Остальным 12 игрокам мадридцев издание присудило по одной звезде.

Ансу Фати и Ферран Торрес, вышедшие на замену в концовке матча, не получили оценок.

Худшую из возможных оценок – прочерк вместо звезд – не получил ни один игрок матча.

Работа главного тренера «Барселоны» Хави оценена на две звезды, тренера «Реала» Карло Анчелотти – на одну звезду.

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23 комментария

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Timeofinjoy
Ответ Александр Белов
Ну не знаю. Тот же as 9 Куртуа поставил. А за что собственно? 9-ку надо за хет-трик ставить или пару отбитых пенальти..
Куртуа рейтинг от ФотМоб - 7,9
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Pamir88
Френки, Буся, Андрес и Гави тоже заслужили минимум по 2 звезды. Роберто удивил и порадовал, это да. Давно не видел такой уверенной игры от него.
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Timeofinjoy
Ответ Растиньяк
За что Анчелотти одну звезду дали? За то что он разрушил хоть какой-то рисунок игры своими нелепыми заменами?
За гол, очевидно же. Счет 2-1)
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LedNick
Ответ Blaumerc
по мне так оценка по 10 бальной шкале как в других изданиях более объективна. больше пространства для более достоверной оценки игрока. а так, масса игроков которые разные по игре в конкретном матче, гребут под 2 звезды, которая считается тоже неплохой оценкой, учитывая что максимум 3 звезды.
5-балльная оптимально. 10 баллов - очень размыто: то ли 8, то ли 7. А Куртуа наиграл четко на 4.
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Михо
По игре все ясно, Барса победила заслуженно, гол Реала отменили правильно. Приятно удивила олдскульная, уже почти забытая атмосфера матча, искры летели, как в былые времена, это была славная битва. А то в последнее время ЭК получались каким-то выхолощенными, стерильными, еще чуть и начали бы футболками меняться) мне больше по душе такой настрой как вчера
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Топовый никнейм
Бускетс прекрасный матч провел и точно заслужил две звезды
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& Co1366
Ответ MESSIya
«Барселона» получила 8,2 миллиона евро по продаже билетов на Эль-Классико (3 миллиона приходится на билеты в VIP-ложе). Это новый рекорд клуба. Источник: RAC1
95745 человек было на Камп Ноу - нигде столько не наберётся!
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Леван Мкртчян
Ответ MESSIya
«Барселона» получила 8,2 миллиона евро по продаже билетов на Эль-Классико (3 миллиона приходится на билеты в VIP-ложе). Это новый рекорд клуба. Источник: RAC1
Кстати, единственный "банкрот" в мире , собирающий такие деньги на билетах.
Инфа для хейтерков
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Blaumerc
Ответ Александр Белов
Ну не знаю. Тот же as 9 Куртуа поставил. А за что собственно? 9-ку надо за хет-трик ставить или пару отбитых пенальти..
ну это уже больше про объективность. могли бы 7-ку или восемь поставить за то что ещё больше не пропустил, и хорошие сейвы делал. поэтому и написал что больше пространства для объективности.
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Александр Белов
Ответ Blaumerc
по мне так оценка по 10 бальной шкале как в других изданиях более объективна. больше пространства для более достоверной оценки игрока. а так, масса игроков которые разные по игре в конкретном матче, гребут под 2 звезды, которая считается тоже неплохой оценкой, учитывая что максимум 3 звезды.
Ну не знаю. Тот же as 9 Куртуа поставил. А за что собственно? 9-ку надо за хет-трик ставить или пару отбитых пенальти..
+1
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Леван Мкртчян
Ответ MESSIya
«Барселона» получила 8,2 миллиона евро по продаже билетов на Эль-Классико (3 миллиона приходится на билеты в VIP-ложе). Это новый рекорд клуба. Источник: RAC1
Давай привяжем этот факт к сабжу новости, чтобы не обвиняли в оффтопе : 8,2 миллиона евро заработала Барса на людях, пришедших полюбоваться на выдающийся перформанс Серджи Роберто
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Karl0709
По-моему Гави заслуживает три звезды.
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e_kot
Уровень аналитики Марки зашкаливает. Де Йонг так просто рядом стоял, значит. Бускетс, Кристенсен тоже 1 звезда 🤦
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Кино Музыка
Сильно прибавил в последних матчах. Особенно в острых перемещениях. Похоже, это работа Хави.
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Alejandro_27
Роберто всегда очень хорошо против Реала играет, словно это у него матч жизни.
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Спартак Уокер
Роберто многими очень недооценен
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Растиньяк
За что Анчелотти одну звезду дали? За то что он разрушил хоть какой-то рисунок игры своими нелепыми заменами?
+1
-3
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ljolik888
Ответ MESSIya
«Барселона» получила 8,2 миллиона евро по продаже билетов на Эль-Классико (3 миллиона приходится на билеты в VIP-ложе). Это новый рекорд клуба. Источник: RAC1
Я об это уже писал но Спортсу это не интересно . Главное больше про судейство написать .
+18
0
+18
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Теннисный абсолют
Серджи Роберто слабый футболист
Конечно удивительно, что он играет еще и забивает
0
-5
-5
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AF007
Вроде бы и ролевик, но Фабрегасы, Санчесы, Суаресы уходят, а Серджи всё бегает неподалёку от основы)
+2
-1
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Blaumerc
по мне так оценка по 10 бальной шкале как в других изданиях более объективна. больше пространства для более достоверной оценки игрока. а так, масса игроков которые разные по игре в конкретном матче, гребут под 2 звезды, которая считается тоже неплохой оценкой, учитывая что максимум 3 звезды.
+33
0
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Виталий
Серджи молодцом , уже легенда )
+7
0
+7
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MESSIya
«Барселона» получила 8,2 миллиона евро по продаже билетов на Эль-Классико (3 миллиона приходится на билеты в VIP-ложе).

Это новый рекорд клуба.

Источник: RAC1
+28
-6
+22
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