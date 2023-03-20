Гол «Реала» в ворота «Барсы» на 81-й минуте при счете 1:1 был отменен из-за офсайда

Гол « » в матче с «Барселоной» не засчитан после ВАР.

Команды встречаются в рамках 26-го тура чемпионата .

На 81-й минуте мадридский клуб забил гол, сделав счет 2:1 после того, как нанес точный удар.

Однако главный арбитр Рикардо Бенгоэчеа отменил этот мяч в результате видеопросмотра, после которого было определено положение вне игры.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Реал».

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