Гол «Реала» в ворота «Барсы» на 81-й минуте при счете 1:1 был отменен из-за офсайда
Гол «Реала» в матче с «Барселоной» не засчитан после ВАР.
Команды встречаются в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
На 81-й минуте мадридский клуб забил гол, сделав счет 2:1 после того, как Марко Асенсио нанес точный удар.
Однако главный арбитр Рикардо Бенгоэчеа отменил этот мяч в результате видеопросмотра, после которого было определено положение вне игры.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».
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Я чё то не натенулс Яна его коментарий
Я же не перечисляю победы «Реала» 11:1, 8:2, 7:3, 5:0 и т.д.?)
А настоящее - это действующие победы в ЛЧ, ЧИ, СКУ, КЧМ. И везде количество трофеев на стороне «Мадрида» ))) Так что гуд найт )))
С сайта я никуда не уйду, я не обиженкa , в отличие от тебя))
Вылетят - окей. Я болею за «Реал» больше, чем ты живёшь, и не такое ещё переживал :)
А по поводу ЛЧ: во-первых, 14>5, а во вторых, «Реал», в отличии от некоторых, там участвует, будущий же клуб из Сегунды даже по четвергам уже не играет😂😂😂
ты исчезнешь с этого сайта надолго, так как реал вылетает скоро с ЛЧ, с кубка, анчилоти увольняют, команда состарилась уже. ничего светлого в будущем вас не ждёт. что очень радует.
"Не стыдно получать левые чашки от ручных судей?"
Если для тебя действующий победитель ЧИ, ЛЧ, СКУ, КЧМ - бестрофейник, сходи к врачу )))
Траты миллиард-паркуй автобус как Сандерланд пхахахаха