Гол «Реала» в ворота «Барсы» на 81-й минуте при счете 1:1 был отменен из-за офсайда

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио Футбол

Гол «Реала» в матче с «Барселоной» не засчитан после ВАР.

Команды встречаются в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

На 81-й минуте мадридский клуб забил гол, сделав счет 2:1 после того, как Марко Асенсио нанес точный удар.

Однако главный арбитр Рикардо Бенгоэчеа отменил этот мяч в результате видеопросмотра, после которого было определено положение вне игры.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

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51 комментарий

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ßd ßy
Ответ Barca_mania
твой приятель kyancey: "Не стыдно получать левые чашки от ручных судей?"
Мой приятель.
Я чё то не натенулс Яна его коментарий
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Kyancey
Ответ Barca_mania
а точно, ты же настолько долго живёшь что помнишь 5-0, 6-2, 4-0, 5-1 ...:)
5:0 и 2:6 были до твоего рождения, да и 4:0 скорее всего тоже )))
Я же не перечисляю победы «Реала» 11:1, 8:2, 7:3, 5:0 и т.д.?)
А настоящее - это действующие победы в ЛЧ, ЧИ, СКУ, КЧМ. И везде количество трофеев на стороне «Мадрида» ))) Так что гуд найт )))
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Ты за слова свои не отвечаешь, так что иди лесом )) С сайта я никуда не уйду, я не обиженкa , в отличие от тебя)) Вылетят - окей. Я болею за «Реал» больше, чем ты живёшь, и не такое ещё переживал :) А по поводу ЛЧ: во-первых, 14>5, а во вторых, «Реал», в отличии от некоторых, там участвует, будущий же клуб из Сегунды даже по четвергам уже не играет😂😂😂
а точно, ты же настолько долго живёшь что помнишь 5-0, 6-2, 4-0, 5-1 ...:)
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Goofts
Асенсио целовал футболку, думал продлят контракт за победный гол. Зря так если реал не продлит, может барса подписала бы, теперь точно не возьмут.
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Flylink
Ответ maestro_I
В этом комментарии весь реал. Офсайд у них не оффсайд
Ну они привыкли к "Европейским" стандартам, как в лч)))
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Kyancey
Ответ Barca_mania
чел, смотри как теперь будет ты исчезнешь с этого сайта надолго, так как реал вылетает скоро с ЛЧ, с кубка, анчилоти увольняют, команда состарилась уже. ничего светлого в будущем вас не ждёт. что очень радует.
Ты за слова свои не отвечаешь, так что иди лесом ))
С сайта я никуда не уйду, я не обиженкa , в отличие от тебя))
Вылетят - окей. Я болею за «Реал» больше, чем ты живёшь, и не такое ещё переживал :)
А по поводу ЛЧ: во-первых, 14>5, а во вторых, «Реал», в отличии от некоторых, там участвует, будущий же клуб из Сегунды даже по четвергам уже не играет😂😂😂
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turcanudima87@gmail.com
Дело Негрейро живёт, как он это делает)))
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NottinghamForest79
Барса чемпион
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Бестрофейник - это «Барса» 2019-2023😂😂😂 Если для тебя действующий победитель ЧИ, ЛЧ, СКУ, КЧМ - бестрофейник, сходи к врачу )))
чел, смотри как теперь будет
ты исчезнешь с этого сайта надолго, так как реал вылетает скоро с ЛЧ, с кубка, анчилоти увольняют, команда состарилась уже. ничего светлого в будущем вас не ждёт. что очень радует.
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wodziegg
Мадридня, поберегите слёзы, обезвоживание опасная штука
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Barca_mania
Ответ ßd ßy
А кто ноет то? Покажи мне хоть один такой комент?
твой приятель kyancey:
"Не стыдно получать левые чашки от ручных судей?"
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FC Barcelona 10
Ответ Эльдар Сулейманов
Это был сарказм, Реал уставший это видно и состав нужно ещё сезона три назад обновлять не знаю что ждут там в кабинетах, Барселону с заслуженной победой, что то вырисовывается с команды, Хави кажется не плохим получится тренером для Барсы
Да уж, Барса выигрывает даже в тех матчах, где играет не так хорошо. А это главный залог на успех...по крайней мере, в Ла Лиге.
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кто-то
Ответ RealM_13
А в чем его винить!? Плюсиков захотелось набить!? 🤡
Да фаны мадрида во всех бедах судью винят
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Raindrop Drop Top
Ответ Joel Campbell
Чистый оффсайд Мадридисты развелись из-за того,что в ворота Барсы отменили гол с оффсайда 🤣
Забыли что тут не ЛЧ, и такое нельзя засчитывать 🤣
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ßd ßy
Ответ Barca_mania
только ныть и могут
А кто ноет то? Покажи мне хоть один такой комент?
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FC Barcelona 10
Ответ Igor Shalamov
показала, кто платил ногейре
Да да да...именно) По-другому точно никак)
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Kyancey
Ответ Barca_mania
иди поплачь бестрофейник)
Бестрофейник - это «Барса» 2019-2023😂😂😂
Если для тебя действующий победитель ЧИ, ЛЧ, СКУ, КЧМ - бестрофейник, сходи к врачу )))
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llolishe
Ответ Kyancey
Конечно нормально, когда вас тянут судьи - для вас это норма😂😂😂
Судьи это ты про тех что за фол Курвахаля на Нуньесе не поставили пенальти типо рука лежала на спине пхахахахахахахах
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Конечно нормально, когда вас тянут судьи - для вас это норма😂😂😂
иди поплачь бестрофейник)
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llolishe
Анчелотевский автобус за матч создал один момент

Траты миллиард-паркуй автобус как Сандерланд пхахахаха
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Эльдар Сулейманов
Ответ FC Barcelona 10
Поверь, судьба чемпионата была решена ещё до этого матча) А эта игра просто показала, какая команда на данный момент является лучшей в чемпионате.
Это был сарказм, Реал уставший это видно и состав нужно ещё сезона три назад обновлять не знаю что ждут там в кабинетах, Барселону с заслуженной победой, что то вырисовывается с команды, Хави кажется не плохим получится тренером для Барсы
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Barca_mania
Ответ Joel Campbell
Чистый оффсайд Мадридисты развелись из-за того,что в ворота Барсы отменили гол с оффсайда 🤣
только ныть и могут
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-3
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Igor Shalamov
Ответ FC Barcelona 10
Поверь, судьба чемпионата была решена ещё до этого матча) А эта игра просто показала, какая команда на данный момент является лучшей в чемпионате.
показала, кто платил ногейре
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Kyancey
Ответ Barca_mania
что то я не понимаю, судья нормально судил сегодня
Конечно нормально, когда вас тянут судьи - для вас это норма😂😂😂
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BananaMantana
когда уже по ступням будут определять... эти наклоны корпуса и проверяются тяжело и смотрятся алогично.
+3
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