«Барса» убеждена, что «Реал» начнет атаку на судей в медиа перед следующим класико. Слова Анчелотти о незасчитанном голе считают лишь началом (Relevo)

В «Барселоне» считают, что «Реал» начнет давить на судей перед класико в Кубке Испании.

Как сообщает Relevo, причиной этому являются слова главного тренера мадридцев Карло Анчелотти после поражения от «Барсы» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Напомним, Анчелотти выразил сомнения по поводу гола Марко Асенсио, отмененного после видеопросмотра из-за положения вне игры: «У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями».

В «Барсе» считают, что таким образом «Реал» начал атаку на судей в медиа перед класико в полуфинале Кубке Испании, которое состоится 5 апреля.

Каталонцы понимают, что предстоящий матч с «Реалом» будет еще жестче и напряженнее во всех отношениях, а мадридцы уже пытаются оказать давление на судей и продолжат это делать до самого матча.

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