«Барса» убеждена, что «Реал» начнет атаку на судей в медиа перед следующим класико. Слова Анчелотти о незасчитанном голе считают лишь началом (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании судьи Класико Футбол

В «Барселоне» считают, что «Реал» начнет давить на судей перед класико в Кубке Испании.

Как сообщает Relevo, причиной этому являются слова главного тренера мадридцев Карло Анчелотти после поражения от «Барсы» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Напомним, Анчелотти выразил сомнения по поводу гола Марко Асенсио, отмененного после видеопросмотра из-за положения вне игры: «У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями».

В «Барсе» считают, что таким образом «Реал» начал атаку на судей в медиа перед класико в полуфинале Кубке Испании, которое состоится 5 апреля.

Каталонцы понимают, что предстоящий матч с «Реалом» будет еще жестче и напряженнее во всех отношениях, а мадридцы уже пытаются оказать давление на судей и продолжат это делать до самого матча.

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39 комментариев

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Felix
Кто угомонит эту старикашку
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e_kot
Ответ Азиз Ибодуллаев
А кто спорит? Пока не видел адекватных болел кто спорит против оффсайда, тут явный оффсафд
Ну, во-первых, вышло видео от самого Реала.
Во-вторых в комментах к каждой новости, присмотрись)
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Arkadios Avgitidis
как гласит поабларка- спасение утопающего,дело ног самого утопающего что системный протеже и пытается сделать )
понять можно,но простить....)
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Iamliam
Реал жалуется на судей АХАХАХА
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Роман
Ответ Ya_Mama
Так то федерация имеет право Карло дискву влепить за его заявления после матча.
Федерация ручная и игрокам Мадрида ничего не сделают, могут дать дисквалификацию Левандовски на 10 матчей )
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Butrymovich Mikalai
Ответ SCHOKKKK
Хочу порекомендовать одну вещь, мужики Туалетная бумага – наш постоянный помощник в гигиене: мы используем ее каждый день для чистоты и свежести. Но по-настоящему хорошая туалетная бумага – это та, что позволяет нашим близким почувствовать комфорт и нашу заботу. Мы создаем нашу туалетную бумагу "Флаг ФК Барселоны" специально для этого. Узнайте больше о нашем ассортименте сухой и влажной туалетной бумаги в этом разделе. Ищите ли вы бумагу с инновационной смываемой втулкой, белую или сине-гранатовую - вы точно найдете продукты, которые вам понравятся.
сливочный цвет есть в наличии?
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falkao2013
Ответ Real_v_dushe
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Барселоне и переживать нечего. Они спокойно обыграли главного соперника и лидируют в таблице.
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Extrim
Ответ e_kot
Вообще спорить с системой, которая определила вне игры, параллельно гордясь ЛЧ выигранными благодаря метровым офсайдам это клиника
То есть судья когда то ошибся в твою пользу , внезависимости когда и как это было жаловатся на судейство это не правильно? Получаестя абсолютно любые клубы включая лаже светейшую варселону не должна этого делать.
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Real_v_dushe
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Нарлс Бакли
Ответ Blaumerc
медиа война, как и всегда. но за этими высказваниями, предположениями остаётся только результат на поле. но Реал начал первым с предположением о благосклонности судей к Барсе. хотя в этом сезоне больше всего пенальти поставили именно в пользу Реала, больше всего спорных решений было принято именно в пользу Реала. Чего стоит левое удаление игрока Атлетико в недавнем дерби Мадрида. Ещё Мадрид много раз прощали, когда нужно было удалять Себальоса или Винисиуса. Барсе может и не стоит отвечать на провокации, но без этого никак, всё таки давление через медиа тоже многое решают.
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Нарлс Бакли
Правильно, это же Мадрид 17 лет платил миллионы евро вице-президенту судейского комитета)) 🙈
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Азиз Ибодуллаев
Ответ e_kot
Вообще спорить с системой, которая определила вне игры, параллельно гордясь ЛЧ выигранными благодаря метровым офсайдам это клиника
А кто спорит? Пока не видел адекватных болел кто спорит против оффсайда, тут явный оффсафд
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predMBAPPE
Ну всё ребята, ждите массовый петушиный штурм из Мадрида! 🐓
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Ussaev M
от Анчелотти такого бреда не ожидал. от любого из футболистов, от президента клуба, от болельщиков, от бывших игроков Реала но не от Анчелотти.
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fudoshika
Ответ e_kot
Вообще спорить с системой, которая определила вне игры, параллельно гордясь ЛЧ выигранными благодаря метровым офсайдам это клиника
Зависть - это плохое качество)
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Akimakim
Ответ e_kot
Вообще спорить с системой, которая определила вне игры, параллельно гордясь ЛЧ выигранными благодаря метровым офсайдам это клиника
Согласен, 14 титулов выиграно из за метровых офсайдов. Как им не стыдно!
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доломит
вроде серьёзные клубы, а ведут себя как дети которые в песочнице не поделили игрушки
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Alex Slobodskikh
Можно по старой схеме - подключить Негрейру.
А подождите…
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e_kot
Ответ Амин Чич
вы наверное вспомнили матчи плей-офф с Баварией ))))?? там даже великие люди в футболе высказались, но их даже никто не слышал и не послушал
Я в первую очередь вспомнил Атлетико, там это выглядело особенно нагло
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Алексей Ненахов
Ответ e_kot
Вообще спорить с системой, которая определила вне игры, параллельно гордясь ЛЧ выигранными благодаря метровым офсайдам это клиника
Клонируют вас чтоли ? Может про позорные победы с Челси и ПСЖ расскажешь ?
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Ansu Fati
Ответ e_kot
Вообще спорить с системой, которая определила вне игры, параллельно гордясь ЛЧ выигранными благодаря метровым офсайдам это клиника
Ща придут белошип и реал в душе и пояснят тебе, что забивать с оффсайдов - это норма))
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FC Barcelona 10
Ответ SCHOKKKK
Хочу порекомендовать одну вещь, мужики Туалетная бумага – наш постоянный помощник в гигиене: мы используем ее каждый день для чистоты и свежести. Но по-настоящему хорошая туалетная бумага – это та, что позволяет нашим близким почувствовать комфорт и нашу заботу. Мы создаем нашу туалетную бумагу "Флаг ФК Барселоны" специально для этого. Узнайте больше о нашем ассортименте сухой и влажной туалетной бумаги в этом разделе. Ищите ли вы бумагу с инновационной смываемой втулкой, белую или сине-гранатовую - вы точно найдете продукты, которые вам понравятся.
Какой ты умный
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Raul14
Ответ e_kot
Вообще спорить с системой, которая определила вне игры, параллельно гордясь ЛЧ выигранными благодаря метровым офсайдам это клиника
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GuruFutbola
Меньше чем клубные взялись за старое, не удивительно, удачи Барсе в очередной раз подряд унизить и выкинуть из турнира шапитожников)
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Колбаскер тут
20 лет платили судьям, но винить в давлении на судей нужно Реал. Смотри не перепутай
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