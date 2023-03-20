«Барса» убеждена, что «Реал» начнет атаку на судей в медиа перед следующим класико. Слова Анчелотти о незасчитанном голе считают лишь началом (Relevo)
В «Барселоне» считают, что «Реал» начнет давить на судей перед класико в Кубке Испании.
Как сообщает Relevo, причиной этому являются слова главного тренера мадридцев Карло Анчелотти после поражения от «Барсы» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.
Напомним, Анчелотти выразил сомнения по поводу гола Марко Асенсио, отмененного после видеопросмотра из-за положения вне игры: «У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями».
В «Барсе» считают, что таким образом «Реал» начал атаку на судей в медиа перед класико в полуфинале Кубке Испании, которое состоится 5 апреля.
Каталонцы понимают, что предстоящий матч с «Реалом» будет еще жестче и напряженнее во всех отношениях, а мадридцы уже пытаются оказать давление на судей и продолжат это делать до самого матча.
Анчелотти о класико: «Реал» заслужил победу, очень хорошая игра. У меня остались сомнения по незасчитанному голу»
Дуэль Араухо vs Винисиус раскрылась по-новому. А замены Анчелотти породили в класико хаос
«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия золота?
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Во-вторых в комментах к каждой новости, присмотрись)
понять можно,но простить....)
А подождите…