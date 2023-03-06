Директор «Валенсии» о неназначенном пенальти в ворота «Барсы»: «Кессиэ не играл в мяч, ВАР должен был вмешаться. Такие моменты принижают нас»

Директор «Валенсии» высказался о судействе в матче с «Барселоной» (0:1) в .

На 86-й минуте хавбек валенсийцев упал в штрафной каталонцев после контакта с , но арбитр Хавьер Рохас не усмотрел фола в этом эпизоде и назначил угловой.

«К сожалению, судьи придумали угловой, потому что игрок «Барселоны» не играл в мяч. Это явная ошибка, и ВАР должен был вмешаться, ведь именно для этого они и существуют. ВАР нужен, чтобы исправить ошибку, которую мог допустить арбитр.

У меня не было возможности зайти в раздевалку, но я посмотрел кадры и не видел, чтобы он [Кессиэ] коснулся мяча.

Лучшее, что мы можем сделать, – это продолжать бороться, но такие моменты мешают и принижают, ведь они лишают нас явной возможности забить гол», – сказал Мигель Анхель Корона.

Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»