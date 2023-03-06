Директор «Валенсии» о неназначенном пенальти в ворота «Барсы»: «Кессиэ не играл в мяч, ВАР должен был вмешаться. Такие моменты принижают нас»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига судьи Мигель Анхель Корона видеоповторы Франк Кессиэ Хавьер Рохас Франсиско Перес Футбол

Директор «Валенсии» высказался о судействе в матче с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.

На 86-й минуте хавбек валенсийцев Франсиско Перес упал в штрафной каталонцев после контакта с Франком Кессиэ, но арбитр Хавьер Рохас не усмотрел фола в этом эпизоде и назначил угловой.

«К сожалению, судьи придумали угловой, потому что игрок «Барселоны» не играл в мяч. Это явная ошибка, и ВАР должен был вмешаться, ведь именно для этого они и существуют. ВАР нужен, чтобы исправить ошибку, которую мог допустить арбитр.

У меня не было возможности зайти в раздевалку, но я посмотрел кадры и не видел, чтобы он [Кессиэ] коснулся мяча.

Лучшее, что мы можем сделать, – это продолжать бороться, но такие моменты мешают и принижают, ведь они лишают нас явной возможности забить гол», – сказал Мигель Анхель Корона.

Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»

13 комментариев

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Mamontilo
Ответ ConorNite
Это был пенальти. Был ведь контакт. Или для Барселоны правила другие ? Очевидный 11-метровый
согласен, повторы ясно дают понять, что на мяче первым был игрок Валенсии и Кэссье (без царя в голове на 85 минуте с подстраховкой за спиной - д..ил м.я) попал ему в ногу. Барселоне повезло, что точку не поставили
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Фёдор Кузнецов
А где твиттер Валенсии? Почему ещё нет поста про ограбление
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Игорь Новиков
Ошибки случаются в футболе. Но я представлю, что бы пели каталонцы, если бы в ворота Реала не поставили)
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melmi
Стоит признать момент очень спорный и ВАР точно должен был вмешаться . Скорее пенальти
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Mamontilo
Ответ Recreated
Ща барсучки напишут нам новые правила!
кому вам?
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Recreated
Ща барсучки напишут нам новые правила!
+2
-1
+1
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Baobabb forever
не портите повестку дня, господа
это только у нас мешковы, а в европах судят хорошо и непредвзято
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Sevuska
Так платите как барса и не будет угловых вместо пенальти 😎
+2
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udiekemen
Ответ cektor
эпизод был не в штрафной . Вар не работает
Только пересмотрел 🗿тебе нужны очки
+1
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Recreated
Ну так всем уже известно, что 8арселона покупает судеек!
+2
-3
-1
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ConorNite
Это был пенальти. Был ведь контакт. Или для Барселоны правила другие ? Очевидный 11-метровый
+10
-5
+5
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mqh9pzrxgf
Ответ cektor
эпизод был не в штрафной . Вар не работает
Купи очки) https://vk.com/wall-10627_511733?access_key=947caedee5145d3ef1
+2
-1
+1
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cektor
эпизод был не в штрафной . Вар не работает
0
-6
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