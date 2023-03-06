Директор «Валенсии» о неназначенном пенальти в ворота «Барсы»: «Кессиэ не играл в мяч, ВАР должен был вмешаться. Такие моменты принижают нас»
Директор «Валенсии» высказался о судействе в матче с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.
На 86-й минуте хавбек валенсийцев Франсиско Перес упал в штрафной каталонцев после контакта с Франком Кессиэ, но арбитр Хавьер Рохас не усмотрел фола в этом эпизоде и назначил угловой.
«К сожалению, судьи придумали угловой, потому что игрок «Барселоны» не играл в мяч. Это явная ошибка, и ВАР должен был вмешаться, ведь именно для этого они и существуют. ВАР нужен, чтобы исправить ошибку, которую мог допустить арбитр.
У меня не было возможности зайти в раздевалку, но я посмотрел кадры и не видел, чтобы он [Кессиэ] коснулся мяча.
Лучшее, что мы можем сделать, – это продолжать бороться, но такие моменты мешают и принижают, ведь они лишают нас явной возможности забить гол», – сказал Мигель Анхель Корона.
Тренер «Валенсии» Бараха считает, что за фол Кессиэ в ворота «Барсы» нужно было назначить пенальти: «Почему судья не посмотрел повтор?»
это только у нас мешковы, а в европах судят хорошо и непредвзято