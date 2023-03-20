Хави об отмене гола «Реала»: «Разговоры о ВАР после такого матча – это смешно. Офсайд был предельно очевидным»

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Хави смешат разговоры о ВАР после победы «Барселоны» над «Реалом» (2:1) в класико.

На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры. Карло Анчелотти сказал: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями. «Реал» не заслужил поражение».

«Удивлен, что у Анчелотти есть сомнения по отмененному мячу, ведь это научный вопрос. Это явный офсайд, никаких сомнений. Если после такого матча кто-то говорит о ВАР, то это смешно. Офсайд был предельно очевидным.

Я очень рад, потому что мы все усердно трудились. Мало говорят о том, что мои игроки проводят выдающийся чемпионат. Я очень рад за них, потому что они страдали от критики. Мы отдали все силы в матче против отличной команды, которая в последних нескольких матчах показала всю свою мощь.

«Реал» – команда, которая постоянно усложняет тебе жизнь, но мы знали, как должны сыграть. Мы пять лет не выигрывали у «Реала» дома, а в этом матче пропустили обидный гол, но смогли правильно отреагировать», – сказал главный тренер «Барселоны».

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34 комментария

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Vovker
Ответ Universal1000
Ну и я без повтора всё понял. Офсайд.
Конечно же вы поняли все без повтора! Вы намного лучше, чем тот никчемны судья, служивший классико,, определяете оффсайды. Подскажите, а на каких крупных турнирах вы судите, очень хочется посмотреть на вашу работу.
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Moscwow
Ответ Nike of FW
сейчас фанаты реала раскажут что отмененые голы из офсайда противоречат духу игры ..... они же так ЛЧ брали , с голами из офсайда , а тут на тебе .
Ну гол из офсайда хотя бы правдоподобнее, чем 7 лямов на руки судьям
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Оливер Кан удаляет Роберту
Негрейра: «подтверждаю, чистый офсайд!»
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predMBAPPE
Ответ Александр Белов
Анчелотти просто привык, потому что такое Реалу регулярно засчитывали до ВАР
Да и во время ВАР они просто систему отключали с розетки на###н🤣👍🏻
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Larisa Kropacheva
Ответ GuruFutbola
Старый маразматик-физрук пока что отрицает, что он игрушка маэстро Хави, но скоро начнется стадия принятия)
чего вы добились в своей жизни, чтобы оскорблять Анчелотти?
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XavIniesta2008-2015
У болельщиков Реала шок. Оказывается, можно принимать правильные решения на основаниях правил игры, а не какого то духа судейства
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gustavo1097
Ответ Silent Mode
Ну так более чем справедливо что оффсайд это про место которым можно гол забить, а не только ноги
Тогда уж нужно про «место, которым БЫЛ ЗАБИТ гол». Забил головой, но голова была впереди соперника? Офсайд. Забил плечом, но плечо было впереди соперника? Офсайд. Забил ногой, корпус был впереди соперника, а нога нет? Нет офсайда. Звучит сейчас бредово, но как по мне, это действительно бы решило множество споров по офсайду
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Universal1000
Ответ Vovker
Во-первых, ничего про повтор он не говорит, свои домыслы можете себе засунуть туда же, откуда они вылезли. Во-вторых, даже при просмотре повтора не очевидно, приходится всматриваться очень долго. Очевидно - это когда и без повтора все понятно, здесь не та ситуация. Все, кто говорит об очевидности оффсайда в том моменте, лишь признают тем самым свою необъективность и ангажированность.
Ну и я без повтора всё понял.
Офсайд.
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Vovker
Ответ Donald Subanov
При повторе было очевидно, что это офсайд. Это и имеет ввиду Хави
Во-первых, ничего про повтор он не говорит, свои домыслы можете себе засунуть туда же, откуда они вылезли.
Во-вторых, даже при просмотре повтора не очевидно, приходится всматриваться очень долго.
Очевидно - это когда и без повтора все понятно, здесь не та ситуация.
Все, кто говорит об очевидности оффсайда в том моменте, лишь признают тем самым свою необъективность и ангажированность.
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GuruFutbola
Старый маразматик-физрук пока что отрицает, что он игрушка маэстро Хави, но скоро начнется стадия принятия)
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Musashi Miyamoto
Офсайд был очевиден при первом же повторе даже без линий от ВАР, потом линии прочертили и все наглядно показали, чтобы у никогда не жалующегося на судей кАралевского клуба не возникало вопросов, но даже после этого сливки пытаются убедить нас, что глаза нас обманывают и офсайда там не было. Привыкли в Мадриде, что голы с километровых офсайдов им засчитывают, а тут не прокатило)
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инок
Да там миллиметры, только на стоп кадре можно увидеть. Пусть офсайд, но называть его очевидным вверх необъективности.
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Burel
Ответ Barbambia
С приходом ВАР офсайд определяет не человек, а технологии. Поэтому логично, что Хави удивляется высказыванию Анчи. Заслуженная победа, без вариантов!!!
без ВАР у реала было +10 каждый сезон. И это только в Ла Лиге.
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Burel
Ответ predMBAPPE
Хави оставайся подольше в Барселоне! Кричали они на БернаЛео)
ахаха 😂😂
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Born is the King
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2022/04/55206645-03a6-4dff-87fb-e673e706532c.jpg?strip=all&w=529

Марчиняк:"Да что ты знаешь об очевидности?"
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Silent Mode
Ответ gustavo1097
Как нейтральный болельщик скажу. Посмотрел повтор матча утром. Ну хоть убейте, не понимаю я эти офсайды сегодня. Плечо Асенсио на сантиметр-другой впереди руки игрока Барселоны. В одних мачтах это считают офсайдом, в других нет. Сделали бы офсайд по ногам, все споры и проблемы бы решили раз и навсегда.
Ну так более чем справедливо что оффсайд это про место которым можно гол забить, а не только ноги
+4
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Donald Subanov
Ответ Vovker
Предельно очевидным??? При всем уважении к глазомеру многоопытного Хави, при определении оффсайда в том моменте никак не обойтись без современной техники. Там все было очень на тоненького. Смешно как раз читать эти россказни о том, что якобы "все было сразу очевидно".
При повторе было очевидно, что это офсайд. Это и имеет ввиду Хави
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Alex Slobodskikh
Испанская Зарема.
Как что так первый ныть
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Burel
Ответ Nike of FW
сейчас фанаты реала раскажут что отмененые голы из офсайда противоречат духу игры ..... они же так ЛЧ брали , с голами из офсайда , а тут на тебе .
из метровых офсайдов
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белошип
Почему физрук так бомбит на эту тему?
Может все таки догнал,что очередное класико не обошлось без судейской помощи кабинету?)
+1
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Nike of FW
Ответ GK
ну, конечно, в игре не предельно очевидным, и до ВАР такой гол бы не отменили. Но ВАР есть, офсайд там был, и это очевидно. Думаю именно это и имел в виду Хави. Так что все разговоры о справедливости отмены гола - в пользу бедных. P.S. Хави, оставайся!
2 не засчитали бы гол Кессие
+1
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Nike of FW
Ответ GK
ну, конечно, в игре не предельно очевидным, и до ВАР такой гол бы не отменили. Но ВАР есть, офсайд там был, и это очевидно. Думаю именно это и имел в виду Хави. Так что все разговоры о справедливости отмены гола - в пользу бедных. P.S. Хави, оставайся!
да за два классико 1 засчиталибы гол Асенсио
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Оливер Кан удаляет Роберту
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gustavo1097
Как нейтральный болельщик скажу. Посмотрел повтор матча утром. Ну хоть убейте, не понимаю я эти офсайды сегодня. Плечо Асенсио на сантиметр-другой впереди руки игрока Барселоны. В одних мачтах это считают офсайдом, в других нет. Сделали бы офсайд по ногам, все споры и проблемы бы решили раз и навсегда.
+1
-1
0
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Nike of FW
сейчас фанаты реала раскажут что отмененые голы из офсайда противоречат духу игры ..... они же так ЛЧ брали , с голами из офсайда , а тут на тебе .
+26
-13
+13
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