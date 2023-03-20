Хави об отмене гола «Реала»: «Разговоры о ВАР после такого матча – это смешно. Офсайд был предельно очевидным»
Хави смешат разговоры о ВАР после победы «Барселоны» над «Реалом» (2:1) в класико.
На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры. Карло Анчелотти сказал: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями. «Реал» не заслужил поражение».
«Удивлен, что у Анчелотти есть сомнения по отмененному мячу, ведь это научный вопрос. Это явный офсайд, никаких сомнений. Если после такого матча кто-то говорит о ВАР, то это смешно. Офсайд был предельно очевидным.
Я очень рад, потому что мы все усердно трудились. Мало говорят о том, что мои игроки проводят выдающийся чемпионат. Я очень рад за них, потому что они страдали от критики. Мы отдали все силы в матче против отличной команды, которая в последних нескольких матчах показала всю свою мощь.
«Реал» – команда, которая постоянно усложняет тебе жизнь, но мы знали, как должны сыграть. Мы пять лет не выигрывали у «Реала» дома, а в этом матче пропустили обидный гол, но смогли правильно отреагировать», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Офсайд.
Во-вторых, даже при просмотре повтора не очевидно, приходится всматриваться очень долго.
Очевидно - это когда и без повтора все понятно, здесь не та ситуация.
Все, кто говорит об очевидности оффсайда в том моменте, лишь признают тем самым свою необъективность и ангажированность.
Марчиняк:"Да что ты знаешь об очевидности?"
Как что так первый ныть
Может все таки догнал,что очередное класико не обошлось без судейской помощи кабинету?)