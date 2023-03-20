Хави об отмене гола «Реала»: «Разговоры о ВАР после такого матча – это смешно. Офсайд был предельно очевидным»

смешат разговоры о ВАР после победы «Барселоны» над « » (2:1) в класико.

На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры. Карло Анчелотти сказал: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями. «Реал» не заслужил поражение».

«Удивлен, что у Анчелотти есть сомнения по отмененному мячу, ведь это научный вопрос. Это явный офсайд, никаких сомнений. Если после такого матча кто-то говорит о ВАР, то это смешно. Офсайд был предельно очевидным.

Я очень рад, потому что мы все усердно трудились. Мало говорят о том, что мои игроки проводят выдающийся чемпионат. Я очень рад за них, потому что они страдали от критики. Мы отдали все силы в матче против отличной команды, которая в последних нескольких матчах показала всю свою мощь.

«Реал» – команда, которая постоянно усложняет тебе жизнь, но мы знали, как должны сыграть. Мы пять лет не выигрывали у «Реала» дома, а в этом матче пропустили обидный гол, но смогли правильно отреагировать», – сказал главный тренер «Барселоны».

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