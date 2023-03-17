Бенгоэчеа обслужит матч «Барса» – «Реал» в Ла Лиге. Он судил класико в Суперкубке в январе и удалял Роналду в 2017-м
Назначен арбитр на класико между «Барселоной» и «Реалом».
Судить матч 26-го тура Ла Лиги будет Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
37-летний арбитр работал на финале матча за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» (1:3). В той игре полузащитник Дани Себальос дернул Гави за волосы, хавбек «Барселоны» его толкнул. Игрок «Реала» не получил карточки.
До этого он судил класико в 2017-м – тогда «Реал» выиграл у «Барсы» со счетом 3:1, в матче было показано 8 желтых карточек (3 – игрокам «Барсы», 5 – игрокам «Реала»), а Криштиану Роналду был удален с поля.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 19 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Что касается удаления Роналду, то тут тоже ложь про "подбегает с красной". Арбитр показал сначала вторую желтую карточку (первая была показана за демонстрацию Роналду своей якобы мускулатуры). Кстати, вторая карточка тоже по делу - за выпрашивание пенальти.
Тебе все ещё смешно?🤡