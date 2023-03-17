Бенгоэчеа обслужит матч «Барса» – «Реал» в Ла Лиге. Он судил класико в Суперкубке в январе и удалял Роналду в 2017-м

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Класико Футбол

Назначен арбитр на класико между «Барселоной» и «Реалом».

Судить матч 26-го тура Ла Лиги будет Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

37-летний арбитр работал на финале матча за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» (1:3). В той игре полузащитник Дани Себальос дернул Гави за волосы, хавбек «Барселоны» его толкнул. Игрок «Реала» не получил карточки.

До этого он судил класико в 2017-м – тогда «Реал» выиграл у «Барсы» со счетом 3:1, в матче было показано 8 желтых карточек (3 – игрокам «Барсы», 5 – игрокам «Реала»), а Криштиану Роналду был удален с поля.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 19 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

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50 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Artem Piatkov
Ну всё по классике Тогда помню и пенальти поставили после театрального нырка Суареса Ну а удаление Рона - смешно (упал на газон после контакта с Умтити и ещё даже не успел вскинуть руки, как тот уже подбегает с красной) Ещё смешнее, что за лёгкий толчёк судьи в спину Рона дисквалифицировали на 5 матчей (из-за чего на старте Ла Лиги потеряли много очков) Напомню, что когда Месси толкал судью в далёком 2009 никто даже не обратил внимание (shorturl.at/hqMOR) Понятно, что Бенгоэчеа подстрахует Барсу Негоже упускать титул
вам то превычней Лаос и Мансано
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TAGAY
Ответ MADRiD_00
Тогда он Роналду удалил несправедливо, мог предупредить просто без второй ЖК. Он упал после борьбы за мяч и там штрафного или пенальти тоже не было.
там и особой и разницы не было, удалять или нет. Барса играла ужасно, после ухода Нея и прихода Вальверде команда еще не знала как играть и физ.форма команды оставляло желать лучшего, слили в тех играл на полную катушку,абсолютная худшая Барса на матчах класико на моей памяти(скажем так лет 20 уж точно),бывали проигрывали с Анри разгромно, но тогда Барса была даже лучше чем в 2017 году.
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Goofts
Судья отлично отсудил матч за Суперкубок в этом году. У мадридистов всегда виноваты судьи, хотя барса на голову была сильнее в том матче
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кто-то
Фаны Реала уже отговорки готовят, ведь Барселоне всегда помогает, а Реал всегда сам справляется. Не забывайте, Барселона в этом сезоне ла лиги пробила всего 2 пенальти, а Реал уже 10, ну и про матч с Атлетико не забудьте
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truboprovodchik2019
Ответ Том Мунтян
Платежи путки продолжают поступать в судейский корпус уже чисто по привычке даже после ареста коррумпированных функционеров))
А кого арестовать успели?
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truboprovodchik2019
Спасибо редакторам спортс.ру за разжигание и за потенциальные отмазки местным глорам Реала!
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Никита Воронин
Ответ Kyancey
А ещё ставил пенальти «Реалу» за симуляцию Суареса ))) В общем, тяжко будет против 12-ти игроков, но надеюсь, «Мадрид» справится!
мадрид чет с полурезервным составом не справился, а вы уже тут 12 насчитали)))
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Эксперт Спортс
Ответ f0rmoceft
А в этом десятилетии? Жду…
0:4 на Бернабеу 2022 год
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Никита Воронин
Ответ BananaMantana
Такие пенали как на Роне Аргентине к примеру давали бы в 100 случаев из 100 ) ну игрока Реала удалили
нытье сливочных по поводу судей это всегда прикол))
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кто-то
Ой! Представляю, как мадридисты с цепи сорвутся, если вдруг Барселона их обыграет. Во всём же судья виноват
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Benner
Глоры главного кабинета мирового футбола уже разнылись, хотя до матча еще 2 дня)) Заранее готовят отговорку от очередного разгрома))
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f0rmoceft
Ответ Эксперт Спортс
Дерет?🤔. 5:0,5:1,2:6,4:0,3:0,3:0,4:0 и это только в прошлом десятилетии ? М-да уж, а напомни мне пожалуйста сколько забил мудрич,кроос,каземиро в очных противостояниях с тогдашней Барсой? Почему то именно против Барсы они расстворялись? Странно не так ли 🤔
А в этом десятилетии? Жду…
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Artem Piatkov
Ответ Ya_Mama
Ну если это пенальти, то получается падение Суареса против ПСЖ это прямо бетонная пенка, да?)))
да))
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Ya_Mama
Ответ BananaMantana
Такие пенали как на Роне Аргентине к примеру давали бы в 100 случаев из 100 ) ну игрока Реала удалили
Ну если это пенальти, то получается падение Суареса против ПСЖ это прямо бетонная пенка, да?)))
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Эксперт Спортс
Ответ Barca
Началось нытьё про судейство Фанаты Реала moment 🤡
Как всегда готовят отмазку. А Барса как всегда Реал лицом об асфальт катает
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f0rmoceft
Плохо для Реала, хорошо для Барсы. Помню я этого клоуна
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Ansu Fati
Ответ Kyancey
А ещё ставил пенальти «Реалу» за симуляцию Суареса ))) В общем, тяжко будет против 12-ти игроков, но надеюсь, «Мадрид» справится!
Мадрид на своем поле не справляется против дубля Барселоны, как против 12 справятся?
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Barca
Началось нытьё про судейство
Фанаты Реала moment 🤡
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Miraziz Ergashev
Ответ Эксперт Спортс
🤔 странно. Два года назад Рамос тоже выпрашивал пенальти когда якобы Лангле схватил за футболку. Только Оскара не хватило Рамосу. И с каких пор болельщик Реала говорит о судьях?🤔
С тех пор как они подряд забрали 3 "самых честных" лч
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Эксперт Спортс
Ответ белошип
7 матчей на тренировочном унитазе Реал дерет бчк-кабинет Тебе все ещё смешно?🤡
Дерет?🤔. 5:0,5:1,2:6,4:0,3:0,3:0,4:0 и это только в прошлом десятилетии ? М-да уж, а напомни мне пожалуйста сколько забил мудрич,кроос,каземиро в очных противостояниях с тогдашней Барсой? Почему то именно против Барсы они расстворялись? Странно не так ли 🤔
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Дмитрий Гончаров
Ответ белошип
7 матчей на тренировочном унитазе Реал дерет бчк-кабинет Тебе все ещё смешно?🤡
Прям дерет?) Когда хоть последний раз "драл" то, тем более на Камп Ноу? Про Берналео могу рассказать)
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Miraziz Ergashev
Ответ Мохнатый55
А что же ты забыл, что за пару минут до пенальти на Суаресе, не был назначен гораздо больше очевидный пенальти за фол на Педро? И почему-то забываешь о длительных дисквалификациях Пике и Маскерано за аплодисменты судье, но при этом никакого наказания за аналогичные действия Рамоса. Что касается удаления Роналду, то тут тоже ложь про "подбегает с красной". Арбитр показал сначала вторую желтую карточку (первая была показана за демонстрацию Роналду своей якобы мускулатуры). Кстати, вторая карточка тоже по делу - за выпрашивание пенальти.
Ты не понимаешь это другое !!!
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TNGHT
Уууууу, ну против 12 игроков Кабинета теперь будут играть
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Мохнатый55
Ответ Artem Piatkov
Ну всё по классике Тогда помню и пенальти поставили после театрального нырка Суареса Ну а удаление Рона - смешно (упал на газон после контакта с Умтити и ещё даже не успел вскинуть руки, как тот уже подбегает с красной) Ещё смешнее, что за лёгкий толчёк судьи в спину Рона дисквалифицировали на 5 матчей (из-за чего на старте Ла Лиги потеряли много очков) Напомню, что когда Месси толкал судью в далёком 2009 никто даже не обратил внимание (shorturl.at/hqMOR) Понятно, что Бенгоэчеа подстрахует Барсу Негоже упускать титул
А что же ты забыл, что за пару минут до пенальти на Суаресе, не был назначен гораздо больше очевидный пенальти за фол на Педро? И почему-то забываешь о длительных дисквалификациях Пике и Маскерано за аплодисменты судье, но при этом никакого наказания за аналогичные действия Рамоса.

Что касается удаления Роналду, то тут тоже ложь про "подбегает с красной". Арбитр показал сначала вторую желтую карточку (первая была показана за демонстрацию Роналду своей якобы мускулатуры). Кстати, вторая карточка тоже по делу - за выпрашивание пенальти.
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белошип
Ответ Дмитрий Гончаров
Тренеровочный Спотифай - это конечно сильно слышать от фанатов рыгала) Это какая-то защитная реакция против "Бернабеу - тренеровочная база Барсы в Мадриде") Смешно))
7 матчей на тренировочном унитазе Реал дерет бчк-кабинет
Тебе все ещё смешно?🤡
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