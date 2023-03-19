Карлес Пуйоль: «Барса» может решить судьбу Ла Лиги в класико. В Европе выступили неудачно, но это уже в прошлом»

считает, что «Барселона» станет чемпионом , если выиграет у «Реала».

В случае победы отрыв сине-гранатовых от « » в таблице увеличится до 12 очков.

«В Европе этот сезон действительно сложился неудачно, но это в прошлом. Ситуацию уже не изменить, поэтому нужно концентрироваться на том, что у нас осталось. В Ла Лиге все хорошо, в Кубке нас тоже ждут сложные матчи.

Но сейчас нужно думать о класико. В нем «Барса» может решить судьбу Ла Лиги. Фанаты и команда должны подойти к этой игре с силой и желанием выиграть Ла Лигу, потому что в класико можно практически решить судьбу титула», – сказал бывший защитник «Барселоны».

« » примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.