Карлес Пуйоль: «Барса» может решить судьбу Ла Лиги в класико. В Европе выступили неудачно, но это уже в прошлом»

Теги Барселона Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Класико Футбол

Карлес Пуйоль считает, что «Барселона» станет чемпионом Испании, если выиграет у «Реала».

В случае победы отрыв сине-гранатовых от «Мадрида» в таблице Ла Лиги увеличится до 12 очков.

«В Европе этот сезон действительно сложился неудачно, но это в прошлом. Ситуацию уже не изменить, поэтому нужно концентрироваться на том, что у нас осталось. В Ла Лиге все хорошо, в Кубке нас тоже ждут сложные матчи.

Но сейчас нужно думать о класико. В нем «Барса» может решить судьбу Ла Лиги. Фанаты и команда должны подойти к этой игре с силой и желанием выиграть Ла Лигу, потому что в класико можно практически решить судьбу титула», – сказал бывший защитник «Барселоны».

«Барселона» примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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«Барселона» против «Реала» – класико в Ла Лиге. Кто победит?
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6 комментариев

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Moscwow
Возможно последнее класико в рамках Ла Лиги в этом году, как минимум, если коррупционеров накажут по заслугам
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Иван Иванов
Вот такого как Пуйоль мужика и не хватает нынешней Барселоне чтобы и прикрикнуть в раздевалке и на поле хорошенько промассировать сухожилия соперникам.один фирменный подкат Пуйоля под винисиуса и всё тот выбыл бы до конца сезона с разрывом крестообразной.
+1
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Flylink
Надо будет поставить на 1:0 в пользу Барсы, как раз 7-ку дают
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Игорь Климов
Барселона только победа!
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инок
Жду с нетерпением этого решающего классико Барса - Реал.
Обеим командам без судейских ошибок и без травм.
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Андрей Хенто
Конечно, хочется чтобы Мадрид одержал победу и сохранил интригу в чемпионате. Но Барселона демонстрирует чемпионскую игру - они не во всех играх лучше своего соперника, тем не менее они добиваются результата и одерживают победы. А Мадрид зачастую в тех матчах, в которых был лучше так и не смог добиться положительного результата, ну и редкими осечками Барселоны тоже очень плохо пользовались.
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