Хави об отмене гола «Реала»: «Явный офсайд. Мне нравится ВАР, он делает футбол справедливее»
Хави прокомментировал отмену гола «Реала» в ворота «Барселоны».
Эпизод произошел при счете 1:1 на 81-й минуте матча Ла Лиги, который завершился победой «блауграны» (2:1).
«Явный офсайд. Это научный факт. Я удивлен тем, что Анчелотти сомневается насчет вне игры. Тут двух мнений быть не может.
Мне нравится ВАР, потому что он делает футбол справедливее, особенно в случаях с офсайдами», – сказал главный тренер «Барселоны».
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