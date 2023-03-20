Хави об отмене гола «Реала»: «Явный офсайд. Мне нравится ВАР, он делает футбол справедливее»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи видеоповторы Класико Футбол

Хави прокомментировал отмену гола «Реала» в ворота «Барселоны».

Эпизод произошел при счете 1:1 на 81-й минуте матча Ла Лиги, который завершился победой «блауграны» (2:1).

«Явный офсайд. Это научный факт. Я удивлен тем, что Анчелотти сомневается насчет вне игры. Тут двух мнений быть не может.

Мне нравится ВАР, потому что он делает футбол справедливее, особенно в случаях с офсайдами», – сказал главный тренер «Барселоны».

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16 комментариев

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Artem Ka
Ответ Diman Stekolshikov
Посмотри определение слова явный, а потом пиши
Ага. Посмотрел. Совершенно очевидный. Тебе не совершенно очевидно, после просмотра стоп-кадра?
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NIK7478
Ответ Buzya
Вот только стоп кадры говорят об обратном....
Стоп-кадр от ВАР как раз подтверждает слова Хави, товарищ!)))
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Diman Stekolshikov
Ответ Artem Ka
Ну если на стопкадре можно увидеть - значит явный?
Посмотри определение слова явный, а потом пиши
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Emik.
Реал может попрощаться с первым местом.
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Кактус Каким
Матч риала и барсы стал рядовым событием в футболе, в принципе он таковым и являлся,раньше просто много шума создавали над играми этих клубишек
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Buzya
Вот только стоп кадры говорят об обратном....
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Artem Ka
Ответ Diman Stekolshikov
Явный? Да там миллиметры, только на стоп кадре можно увидеть. Ок, пусть офсайд, но называть его явным вверх необъективности.
Ну если на стопкадре можно увидеть - значит явный?
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Павел Битков
А теперь представьте, если бы Барса такой забил и его отменили.
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Diman Stekolshikov
Явный? Да там миллиметры, только на стоп кадре можно увидеть. Ок, пусть офсайд, но называть его явным вверх необъективности.
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Log in
Это научный факт©
Футболисты остаются футболистами везде.
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Cannabioz
Отличный матч, явно заслужили победу!
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Real_v_dushe
Кусок судейского открыл свой вонючий рот, ничего, газонокосильщик, скоро мы в суде похоронил ваш кабинет. И эти судейский победы вам выйдут боком.
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Алексей Игоревич
Напомните, что Хави говорил после матча с Интером, когда судья не дал пенальти после руки Дюмфриса? Неужели проблемы с памятью?
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Ростов-на-Дону
Про наш ВАР так высказаться смешно.
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Serega Fart
С детства за вар
0
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Санжар Уразбаев
Ну это круто когда в твою пользу
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