Хави об отмене гола «Реала»: «Явный офсайд. Мне нравится ВАР, он делает футбол справедливее»

прокомментировал отмену гола « » в ворота «Барселоны».

Эпизод произошел при счете 1:1 на 81-й минуте матча , который завершился победой «блауграны» (2:1).

«Явный офсайд. Это научный факт. Я удивлен тем, что Анчелотти сомневается насчет вне игры. Тут двух мнений быть не может.

Мне нравится ВАР, потому что он делает футбол справедливее, особенно в случаях с офсайдами», – сказал главный тренер «Барселоны».

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