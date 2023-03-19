«Арис» поздравил Кокорина с днем рождения. Форварду исполнилось 32 года

«Арис» поздравил с днем рождения.

«Сегодня нашему нападающему исполнилось 32 года!

Саша, поздравляем и желаем тебе всего самого наилучшего!

Невероятных голов, красивых передач и больших матчей за « », а также здоровья тебе и твоим близким», – говорится в сообщении клуба.

Статистику Кокорина можно изучить здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас