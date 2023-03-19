«Арис» поздравил Кокорина с днем рождения. Форварду исполнилось 32 года

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

«Арис» поздравил Александра Кокорина с днем рождения.

«Сегодня нашему нападающему исполнилось 32 года!

Саша, поздравляем и желаем тебе всего самого наилучшего!

Невероятных голов, красивых передач и больших матчей за «Арис», а также здоровья тебе и твоим близким», – говорится в сообщении клуба.

Статистику Кокорина можно изучить здесь.

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12 комментариев

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Bestcapper
Руки прочь от Сани, он еще молодой и очень перспективный футболист.... Думаю, лет через 5-6 он обязательно выстрелит.... (лишь бы не из ружья и не кому-нибудь в голову)))))
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ДудьСдулся
А почему на торте было 34 свечки?:)
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OldRedWhite
Ответ Anders_b
Корейцы запустили баллистическую ракету в сторону японского моря. На всякий случай.
А Арис - бог войны !
Арис Кокорина , ДР, баллистическая ракета …
Совпадение ? Не думаю !
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Anders_b
Корейцы запустили баллистическую ракету в сторону японского моря. На всякий случай.
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kunaguero
Happy Birthday 🎉🎉🎊🎊
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Вечно молодой, вечно пьяный
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DimaPudge
Всем табуреткам спрятаться, у Сани день рождения
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Геннадий Тимченко
Ответ Дурачок
Слово "нападающий" по отношению к Кокорину звучит двусмысленно.
да и насчёт передач тоже 🤣🤣🤣
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DimaPudge
Санечек, с днём рождения
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Artem Piatkov
32 или 34 - какая разница?

Ничем не примечательная карьера, омраченная гулянками и скандалами
+3
-3
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Дурачок
Слово "нападающий" по отношению к Кокорину звучит двусмысленно.
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Tigo_Volchara93
Или 34
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