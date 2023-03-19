«Арис» поздравил Кокорина с днем рождения. Форварду исполнилось 32 года
«Арис» поздравил Александра Кокорина с днем рождения.
«Сегодня нашему нападающему исполнилось 32 года!
Саша, поздравляем и желаем тебе всего самого наилучшего!
Невероятных голов, красивых передач и больших матчей за «Арис», а также здоровья тебе и твоим близким», – говорится в сообщении клуба.
Статистику Кокорина можно изучить здесь.
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Арис Кокорина , ДР, баллистическая ракета …
Совпадение ? Не думаю !
Ничем не примечательная карьера, омраченная гулянками и скандалами