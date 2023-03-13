«Кокорина хейтят люди, видевшие футбол из космоса. Он забивает, молодец. Надеюсь, Дзюба тоже заткнет рот хейтерам». Игнатович о форвардах

высказался о хейтерах .

– Какой был уровень Кипра в 2017 году?

– Что-то среднее между нижней РПЛ и верхней ФНЛ. Наверное, сейчас уже как середина РПЛ.

– Кокорин сейчас в тройке лучших бомбардиров чемпионата. В комментариях Sports.ru пишут, что там легко забивать. Согласен?

– Меня забавляет, что его хейтят люди, видевшие футбол из космоса. Саша забивает – молодец, надо порадоваться. Надеюсь, тоже начнет забивать и заткнет рот хейтерам.

– В « » тебя поселили на разные этажи с футболистами из Украины.

– Не совсем так. Я жил на одном этаже с вратарем Андреем Новаком. Еще два футболиста были из западной Украины. Жена одного из них косо поглядывала на меня ровно до первого похода в ресторан.

Политические темы мы не затрагивали и чувствовали себя друг с другом комфортно, проводя много времени вместе, – сказал воспитанник «Зенита» в интервью Sports.ru.

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