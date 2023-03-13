«Кокорина хейтят люди, видевшие футбол из космоса. Он забивает, молодец. Надеюсь, Дзюба тоже заткнет рот хейтерам». Игнатович о форвардах
Павел Игнатович высказался о хейтерах Александра Кокорина.
– Какой был уровень Кипра в 2017 году?
– Что-то среднее между нижней РПЛ и верхней ФНЛ. Наверное, сейчас уже как середина РПЛ.
– Кокорин сейчас в тройке лучших бомбардиров чемпионата. В комментариях Sports.ru пишут, что там легко забивать. Согласен?
– Меня забавляет, что его хейтят люди, видевшие футбол из космоса. Саша забивает – молодец, надо порадоваться. Надеюсь, Дзюба тоже начнет забивать и заткнет рот хейтерам.
– В «Эрмисе» тебя поселили на разные этажи с футболистами из Украины.
– Не совсем так. Я жил на одном этаже с вратарем Андреем Новаком. Еще два футболиста были из западной Украины. Жена одного из них косо поглядывала на меня ровно до первого похода в ресторан.
Политические темы мы не затрагивали и чувствовали себя друг с другом комфортно, проводя много времени вместе, – сказал воспитанник «Зенита» в интервью Sports.ru.
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Я конечно не хейтер,но даже из космоса видно ,что Кокорин - рас***дяй.
Другое дело, что Кокорин - это игрок Фиорентины с заработной платой в ТОП-3 этой самой Фиорентины и ожидания "из космоса" всегда были на уровне его зарплаты.