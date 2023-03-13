«Кокорина хейтят люди, видевшие футбол из космоса. Он забивает, молодец. Надеюсь, Дзюба тоже заткнет рот хейтерам». Игнатович о форвардах

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Первая лига высшая лига Кипр Арис Лимасол Sports.ru Александр Кокорин Павел Игнатович Андрей Новак Эрмис Футбол

Павел Игнатович высказался о хейтерах Александра Кокорина.

– Какой был уровень Кипра в 2017 году?

– Что-то среднее между нижней РПЛ и верхней ФНЛ. Наверное, сейчас уже как середина РПЛ.

– Кокорин сейчас в тройке лучших бомбардиров чемпионата. В комментариях Sports.ru пишут, что там легко забивать. Согласен?

– Меня забавляет, что его хейтят люди, видевшие футбол из космоса. Саша забивает – молодец, надо порадоваться. Надеюсь, Дзюба тоже начнет забивать и заткнет рот хейтерам.

– В «Эрмисе» тебя поселили на разные этажи с футболистами из Украины.

– Не совсем так. Я жил на одном этаже с вратарем Андреем Новаком. Еще два футболиста были из западной Украины. Жена одного из них косо поглядывала на меня ровно до первого похода в ресторан.

Политические темы мы не затрагивали и чувствовали себя друг с другом комфортно, проводя много времени вместе, – сказал воспитанник «Зенита» в интервью Sports.ru.

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28 комментариев

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Геннадий Роони
Игнатович брат Игнашевича?
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Lev Kondratchik
Ответ Поцелуй Оздоева
Он уже забивал больше 10 за сезон.
но он не забивал больше 10, это его максимум
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Спартак Уокер
Кокорина заслуженно хейтят
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ник Гре
Кокорин прославился совсем не бомбардирскими качествами, это видно не из космоса, а из банальной статистики. Может впервые в жизни он забьёт больше 10 голов за сезон... в садово-огородной лиге Кипра.
Он уже забивал больше 10 за сезон.
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prosto D.
Игнатович, лучший бомбардир зенитовского дубля, ну кто его не знает))
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Дзюба - ..атан. Вот это главная проблема. Хотя и не проблема, типичный Кучера
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Abid_88
А фамилию Павла Игнатовича почему не указали?
Я конечно не хейтер,но даже из космоса видно ,что Кокорин - рас***дяй.
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Michael Boldyrev
Прямо на этих выходных в чемпионате Кипра началась стадия, в которой первые 6 команд играют друг с другом. И вот эта 6-ка, на мой взгляд, абсолютна вся уровня РПЛ. Грубо говоря, это 6 Ахматов-Уралов.

Другое дело, что Кокорин - это игрок Фиорентины с заработной платой в ТОП-3 этой самой Фиорентины и ожидания "из космоса" всегда были на уровне его зарплаты.
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Сергей Орлов
Меня поражает, что такие деревяшки верят в существование хейтеров. Вас во всей стране знает полтора землекопа, какие к черту хейтеры?)
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Dmitrii Serebrennikov
Что за гусь такой говорливый? Откуда взялся?
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Demyan Grachev
Ыгнатович, случайно не брат Лукашеску?
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Dinamik1
Не а ты хто токой.....
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LLiriKK
«Тоже»?! То есть, по мнению этого перца, первенство Кипра - это показатель крутости и повод «заткнуть рты»?
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Rio de Janeiro
Ну, надо признать, к сожалению, в нашей стране нашёлся тогла определённый небольшой процент быдло который поддерживал Кокошу типо "Хаха, красава, #%#&# чинуши" но абсолютное большинство россиян выписало этому псу волчий билет
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Overkiller
Чувак, видимо, не понимает что их не любят не из за голов, а по другим причинам.
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a2wai
Пашок, окстись. Дзюбу и Кокорина никто не считает плохими футболистами. Хотя второй, например, так и не реализовал весь свой потенциал, кальяны и бухло оказались сильней. Вот то. что оба как люди - говно, это да. За это, к слову, обоих и не любят.
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Tun
Ответ Xm.md
Это что за деревяшка?
Дитя лимита, по мячу ровно пнуть через раз может, но на условной бэхе по городу рассекает
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Lanc
Кокорина хейтят люди, никогда не сидевшие в тюрьме и не посещавшие кафе "Шоколадница". Они ничего не понимают в жизни.
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Tun
Из космоса футбол видел только Мостовой! Но у него нет бумажки об этом…
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Новый тренер ФК Спартак
кто это?
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Мукунку хороший
Игнатович.. Игнатович.. из современных что ли.? )))
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Александр Зубков
Ответ Xm.md
Это что за деревяшка?
ыгнатович
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Александр Жердин
Что - то через чур много Игнатовича! Он столько в Зените не играл.
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Мосгорсуд
Большинству людей плевать что на Дзюбу что на Кокорина, но будем честными, оба они достойны чтобы их хейтили
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Ярик01
Лучший воспитанник Зенита последнего десятилетия фигни не скажет )
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-1
-1
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