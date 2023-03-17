Лапорта о деле Негрейры: «Эта кампания неслучайна. Ее цель – дестабилизировать «Барсу» и контролировать ее. Мы будем защищаться, и мы нападем»
Президент «Барселоны» заявил, что обвинения клуба в коррупции – спланированная кампания.
С таким посланием выступил Жоан Лапорта в обращении к болельщикам перед матчем с «Реалом».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший сотрудник технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро c 2001 по 2018 год.
«Кампания, направленная против нас, неслучайна. Ее цель – дестабилизировать команду в краткосрочной перспективе и контролировать «Барсу» в среднесрочной. Через некоторое время я объясню, кто, зачем и как захотел организовать эту кампанию.
Не сомневайтесь, что мы будем защищаться. И не только – еще мы нападем.
Но сейчас мы должны сосредоточиться на поддержке наших игроков, потому что первая цель [организатора кампании] – дестабилизировать команду, а мы должны поддержать наших тренеров и игроков, чтобы они выиграли. Я думаю, что мы не должны зацикливаться на других аспектах, которые отвлекают внимание наших игроков.
Давайте поддержим «Барсу», потому что мы любим «Барсу», – сказал Лапорта в видеообращении перед класико.
Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
была бешеная Барса времён Гвардиолы, Барса времён МСН..
и нынешная Барса, которая одна из самых слабых за последние 20 лет, и вот решили именно сейчас использовать это против этой машины, которая даже 1/16 ЛЕ не может пройти
2. Очень круто сравнивать скандалы Жироны и БЧК. 10 лет назад Жирона была середняком Сегунды и никаких спортивных успехов не имела. Выход в Ла Лигу в сезоне 17/18 немного позже, чем 10 лет назад. А БЧК с 2003 года по сути стала топ клубом и заимела 80% успехов всей своей истории.
3. 19 клубов Ла Лиги выступили за расследование против команды Лапорты. Скандалы Жироны 10 летней давности немного выходят за рамки команд Ла Лиги.
4. Конкретный вопрос стоит о том, кто угрожает взять под контроль БЧК, но ты по классике перевел стрелки на других. Кого-то напоминает
Есть инфа от знающего человека, что у нас в Барселоне скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Ла Лиге, выиграют кубок. Тогда везде и сформируют футбольный альянс с топ-клубами. Суперлигу сделают и будем играть, УЕФА ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А это простое заявления, уверенного в своей правоте президента клуба, нацеленное на внутреннюю аудиторию клуба.
Но хейтеры и тут что-то комментируют ради плюсов
-а почему на вкус как какашка?
- вот вы пробовали пэшн фрут?
- Нет!
- тогда откуда вы можете знать, какой он на вкус. А хотя постойте, откуда вы знаете какая на вкус какашка!
Последние 8 лет, уж слишком много каких-то серых и не понятных сделок. Читая каждый этот скандал, я не понимаю... почему со стороны клуба нет реальных усилий вообще посадить к чертям собачим Бартомеу (ну Росель там хоть немного ответил уже перед законом), крысу все как с гуся вода. Все эти медия кампании, переплаты не понятно кому, какие-то липовые контракты с липовыми сделками. Почему нет дела против него, где истец, ФК Барселона, обвиняемый Бартомеу.
Как фанат Барсы, стараюсь обходить эту тему стороной комментариями, просто потому-что. Не достаточно фактов. Но вообще вне зависимости от итогов. Выяснится, что это все чушь или не чушь. Не имеет значение. Проблемы очевидно есть и большие, но нет никого кто бы за это реально отвечал.
Но спалили ее из-за заговора и дестабилизации, ага
Крч, виноваты те, кто спалил, судя по Лапорте
А эти выплаты тож их фантазия, видимо
Вернулись в прошлое и напали на операциониста Барсы, держали его в заложниках аж с 2001ого года
Ну, вообще то не все. Погугли про Жирону и выплатах Негрейре 10 лет назад. Бтв Жирону никто не прессует.
Ну или не гугли. Вообще страшно за пределы спортса вылезать, мало ли че там творится.