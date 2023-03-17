Лапорта о деле Негрейры: «Эта кампания неслучайна. Ее цель – дестабилизировать «Барсу» и контролировать ее. Мы будем защищаться, и мы нападем»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Класико Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что обвинения клуба в коррупции – спланированная кампания.

С таким посланием выступил Жоан Лапорта в обращении к болельщикам перед матчем с «Реалом».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший сотрудник технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро c 2001 по 2018 год. 

«Кампания, направленная против нас, неслучайна. Ее цель – дестабилизировать команду в краткосрочной перспективе и контролировать «Барсу» в среднесрочной. Через некоторое время я объясню, кто, зачем и как захотел организовать эту кампанию.

Не сомневайтесь, что мы будем защищаться. И не только – еще мы нападем. 

Но сейчас мы должны сосредоточиться на поддержке наших игроков, потому что первая цель [организатора кампании] – дестабилизировать команду, а мы должны поддержать наших тренеров и игроков, чтобы они выиграли. Я думаю, что мы не должны зацикливаться на других аспектах, которые отвлекают внимание наших игроков.

Давайте поддержим «Барсу», потому что мы любим «Барсу», – сказал Лапорта в видеообращении перед класико.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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38 комментариев

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Ramin Mamedov
смешно..
была бешеная Барса времён Гвардиолы, Барса времён МСН..
и нынешная Барса, которая одна из самых слабых за последние 20 лет, и вот решили именно сейчас использовать это против этой машины, которая даже 1/16 ЛЕ не может пройти
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Gulom Azizkhujaev
Как нападете? Подкупите Суд, убьете прокурора? Прям какая-та сицилийская мафия
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Alexlagodny
Ответ Uleke
Болею за Барсу с 2013 года. Поначалу был уверен на сто процентов что все это клевета. Думал завтра Лапорта предоставит явные доказательства что они не подкупали судей, или хотя бы назовет причину передачи денег Негрейре. Но каждый раз Лапорта в своем интервью ходит вокруг да около, ничего конкретного не говорит. "Нас оклеветали", "мы не виноваты", так ты предъяви явные доказательства, покажи всему миру что это не подкуп судей! Каждый раз говорит одно и тоже. Никакой конкретики. Болеть за Барсу я конечно не перестану, но если все это окажется правдой, надеюсь всех причастных президентов, все руководство, юристов накажут по всей строгости. Если футбол, то только честный футбол!
А кто будет все подробности выкладывать? Все, что мы можем сейчас узнать, так это приукрашенные новости от журналистов, которые сами всего не могут знать, а допридумывают истории.
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melmi
Ответ Леван Мкртчян
Стыдоба -- это такие вот комментарии. Идет суд в котором и разбираются во всех деталях, какие Вам комментарии "по-сути" еще нужны? А это простое заявления, уверенного в своей правоте президента клуба, нацеленное на внутреннюю аудиторию клуба. Но хейтеры и тут что-то комментируют ради плюсов
Хоть один нормальный комментарий. Лапорта сам бывший адвокат. Все факты и доказательства представят в суде. Дети захотели фактов. Такие наивные..
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Arthurino
Ответ Родя Раскольников
>которым следуют все от Реала до Кадиса Ну, вообще то не все. Погугли про Жирону и выплатах Негрейре 10 лет назад. Бтв Жирону никто не прессует. Ну или не гугли. Вообще страшно за пределы спортса вылезать, мало ли че там творится.
1. Инфа про Жирону муссируется только каталонскими СМИ. Нет никаких фактических доказательств участия Жироны в этом позоре.
2. Очень круто сравнивать скандалы Жироны и БЧК. 10 лет назад Жирона была середняком Сегунды и никаких спортивных успехов не имела. Выход в Ла Лигу в сезоне 17/18 немного позже, чем 10 лет назад. А БЧК с 2003 года по сути стала топ клубом и заимела 80% успехов всей своей истории.
3. 19 клубов Ла Лиги выступили за расследование против команды Лапорты. Скандалы Жироны 10 летней давности немного выходят за рамки команд Ла Лиги.
4. Конкретный вопрос стоит о том, кто угрожает взять под контроль БЧК, но ты по классике перевел стрелки на других. Кого-то напоминает
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Леван Мкртчян
Ответ Arthurino
О каком желании контролировать Барсу идет речь? Среди сосьос завелись агенты Тебаса, Чеферина, Переса и рептилоидов? Что он несёт? Есть правила для 20 клубов Ла Лиги, которым следуют все от Реала до Кадиса, имея те или иные негативные последствия для себя, но финансовые проблемы и коррупционные скандалы только у БЧК. Лапорта еще с предвыборной компании делает две вещи расширяется в ширину и болтает
Честно скажи , ты действительно не понимаешь о чём речь или просто прикидываешься * не умным* ради плюсиков и одобрения местными хейтерками ?)
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evil_bear
Ответ Хызыр
Чел начал разговаривать, как Лукашенко.
не, больше похоже на заявления предводителя другой соседней РФ страны 🙈🤷
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krealpmoney
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в Барселоне?

Есть инфа от знающего человека, что у нас в Барселоне скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Ла Лиге, выиграют кубок. Тогда везде и сформируют футбольный альянс с топ-клубами. Суперлигу сделают и будем играть, УЕФА ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
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Uleke
Болею за Барсу с 2013 года. Поначалу был уверен на сто процентов что все это клевета. Думал завтра Лапорта предоставит явные доказательства что они не подкупали судей, или хотя бы назовет причину передачи денег Негрейре. Но каждый раз Лапорта в своем интервью ходит вокруг да около, ничего конкретного не говорит. "Нас оклеветали", "мы не виноваты", так ты предъяви явные доказательства, покажи всему миру что это не подкуп судей! Каждый раз говорит одно и тоже. Никакой конкретики. Болеть за Барсу я конечно не перестану, но если все это окажется правдой, надеюсь всех причастных президентов, все руководство, юристов накажут по всей строгости. Если футбол, то только честный футбол!
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Real_v_dushe
Ответ pq
а что не так. барса пыталась договариваться с судьями, но ее водили за нос. в это время реал понастроил лабораторий. вы это будете отрицать что ли
Нет, не водили, например, вся Испания не знала, что её ручной судья Клос Гомес будет судить финал КК 2017 года, а Барселона знала за 2,5 месяца до его назначения.
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Isshin88
Как-будто по конспектам Владимира Владимировича? Лапорта окончательно поплыл…
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YOKODZUMA
Карту покажет откуда на барсу нападение планировали?
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Леван Мкртчян
Ответ Evergreen
Стыдоба конечно. Осталось про англосаксов добавить. По сути-то комментарии будут?
Стыдоба -- это такие вот комментарии. Идет суд в котором и разбираются во всех деталях, какие Вам комментарии "по-сути" еще нужны?
А это простое заявления, уверенного в своей правоте президента клуба, нацеленное на внутреннюю аудиторию клуба.
Но хейтеры и тут что-то комментируют ради плюсов
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Футбол_это_жизнь
Ответ Родя Раскольников
>которым следуют все от Реала до Кадиса Ну, вообще то не все. Погугли про Жирону и выплатах Негрейре 10 лет назад. Бтв Жирону никто не прессует. Ну или не гугли. Вообще страшно за пределы спортса вылезать, мало ли че там творится.
А зачем? Им достаточно, что на спортс ру пишут. Ты думаешь те кто Соловьева и Скабееву смотрят пытаются найти альтернативное мнение и взгляд? Они безоговорочно верят всему, что льётся из их волшебных уст. Потому что так удобней. Критическое мышление это для либералов, а им информацию разжевали, в рот положили и рассказали, что это вовсе не какашки, а пэшн фрут. Диалог примерно такой:
-а почему на вкус как какашка?
- вот вы пробовали пэшн фрут?
- Нет!
- тогда откуда вы можете знать, какой он на вкус. А хотя постойте, откуда вы знаете какая на вкус какашка!
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R1va1do
Вы что,хотите как в АПЛ, где преклоняют колени?
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moldfan
Практический верю в это, по крайней мере в большой степени, чем Барса подкупала судей... (на данный момент). Но не это объясняет тот факт, почему нет контрактов и адекватного объяснения.

Последние 8 лет, уж слишком много каких-то серых и не понятных сделок. Читая каждый этот скандал, я не понимаю... почему со стороны клуба нет реальных усилий вообще посадить к чертям собачим Бартомеу (ну Росель там хоть немного ответил уже перед законом), крысу все как с гуся вода. Все эти медия кампании, переплаты не понятно кому, какие-то липовые контракты с липовыми сделками. Почему нет дела против него, где истец, ФК Барселона, обвиняемый Бартомеу.

Как фанат Барсы, стараюсь обходить эту тему стороной комментариями, просто потому-что. Не достаточно фактов. Но вообще вне зависимости от итогов. Выяснится, что это все чушь или не чушь. Не имеет значение. Проблемы очевидно есть и большие, но нет никого кто бы за это реально отвечал.
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Леван Мкртчян
Если Барса в суде будет обороняться так же эффективно , как в Примере, то у обвинителей нет шансов
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King_X
Барса платила много лет
Но спалили ее из-за заговора и дестабилизации, ага
Крч, виноваты те, кто спалил, судя по Лапорте
А эти выплаты тож их фантазия, видимо
Вернулись в прошлое и напали на операциониста Барсы, держали его в заложниках аж с 2001ого года
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Yusuf Evloev
Ответ DolJun
Мы будем защищаться, и мы нападем ----- звучит как речь чави в перерыве матча ле)
скорее всего речь после вылета
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Ivan Ivanych
Какие отчёты о судьях? Все клубы оплачивают эти отчёты? Если нет, то в пердив этих кабинетных, без всяких разговоров.
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Родя Раскольников
Ответ Arthurino
О каком желании контролировать Барсу идет речь? Среди сосьос завелись агенты Тебаса, Чеферина, Переса и рептилоидов? Что он несёт? Есть правила для 20 клубов Ла Лиги, которым следуют все от Реала до Кадиса, имея те или иные негативные последствия для себя, но финансовые проблемы и коррупционные скандалы только у БЧК. Лапорта еще с предвыборной компании делает две вещи расширяется в ширину и болтает
>которым следуют все от Реала до Кадиса
Ну, вообще то не все. Погугли про Жирону и выплатах Негрейре 10 лет назад. Бтв Жирону никто не прессует.

Ну или не гугли. Вообще страшно за пределы спортса вылезать, мало ли че там творится.
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Panther Black
Ответ rarog
Мы не допустим, чтобы под у нас под боком в Ла Лиге создали анти-Барселону. Мы терпели восемь сезонов, теперь нас вынудили! Мы вернем себе исторические титулы!
вынудили ле?
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Фут.Боль
Какой честный человек.
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Panther Black
придумывает стратегии
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Panther Black
что то мне напомнило Age of Civilization 2
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