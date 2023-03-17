Лапорта о деле Негрейры: «Эта кампания неслучайна. Ее цель – дестабилизировать «Барсу» и контролировать ее. Мы будем защищаться, и мы нападем»

Президент «Барселоны» заявил, что обвинения клуба в коррупции – спланированная кампания.

С таким посланием выступил в обращении к болельщикам перед матчем с «Реалом».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший сотрудник технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро c 2001 по 2018 год.

«Кампания, направленная против нас, неслучайна. Ее цель – дестабилизировать команду в краткосрочной перспективе и контролировать «Барсу» в среднесрочной. Через некоторое время я объясню, кто, зачем и как захотел организовать эту кампанию.

Не сомневайтесь, что мы будем защищаться. И не только – еще мы нападем.

Но сейчас мы должны сосредоточиться на поддержке наших игроков, потому что первая цель [организатора кампании] – дестабилизировать команду, а мы должны поддержать наших тренеров и игроков, чтобы они выиграли. Я думаю, что мы не должны зацикливаться на других аспектах, которые отвлекают внимание наших игроков.

Давайте поддержим «Барсу», потому что мы любим «Барсу», – сказал Лапорта в видеообращении перед класико.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

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