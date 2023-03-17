«Барса» заплатила сыну Негрейры 750 тысяч евро за 4 года в период 1-го президентства Лапорты

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис Арагонес Жоан Лапорта Федерация футбола Испании деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» платила не только вице-президенту судейского комитета, но и его сыну.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший сотрудник технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро c 2001 по 2018 год. 

По информации El Confidencial, выплаты получал и сын Негрейры – Хавьер Энрикес Ромеро. С 2004 года, когда Ромеро был ассистентом Луиса Арагонеса в штабе сборной Испании, «Барселона» выплатила ему 750 000 евро за 4 года. Это произошло в период первого президентства Жоана Лапорты в клубе.

Все это время Ромеро получал жалование от Федерации футбола Испании. Не уточняется, за что «Барса» платила ему, но информация о платежах стала известна после проверки налоговой службы Испании.

Сын Негрейры за 3 месяца до финала Кубка Испании-2017 сообщил «Барсе», кто будет судить. Это может стать аргументом прокуратуры по делу о коррупции

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62 комментария

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Дмитрий Гончаров
Ответ Адам Алмарз
Представляете реакцию фанов Барсы если бы в такой кабинетный фейл вляпался бы Реал?
Какая у нас должна быть реакция? Платили за отчеты, судя по отчетам опубликованным - ничего в них про судей не говорится. Собственно это вы без доказательств кричите тут про судей, по себе людей не судят.
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Miraziz Ergashev
Ответ Real_v_dushe
Для недалёких: гол Миятовича чистый, мяч к нему попал от игрока Ювентуса. А с АТМ в 16 году нам поставил пенальти в наши ворота "купленный судья"
Матч против ПСЖ когда Рамос отбивал мяч рукой и показывал что типо лицом отбивал, Мбаппе когда убегал от защитников придумали несуществующий оффсайд. Тот же Рамос за то что Забрал руку Салаха при падении не получил красную. Бедный Буффон который не вышел в финал ЛЧ из-за красной карточки и пенальти. Это все ещё начало. Те же нырки Роналду, за которые получали пенальти
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Никита Воронин
Ответ rachidibrahimov
Можно попроще "если не доказано, не **** что сказано")
ну если перевести на язык ауешников, то да, именно так)))
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Real_v_dushe
Ответ Miraziz Ergashev
Это другое, хватить писать вы не понимаете.
Для недалёких: гол Миятовича чистый, мяч к нему попал от игрока Ювентуса. А с АТМ в 16 году нам поставил пенальти в наши ворота "купленный судья"
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rachidibrahimov
Ответ Никита Воронин
Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) — один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. учи матчасть, Нафаня картофельный))
Можно попроще "если не доказано, не **** что сказано")
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koshaus
Как бы не удивляет. Барса выплачивала агентские комиссии британской компании Sidefloor Limited. При этом все платежи предназначались Хорхе Месси, отцу и агенту Месси.
В итоге компания Sidefloor оказалась частью схемы по уклонению от уплаты налогов, за которую Месси и его отец были осуждены.
Были ещё фонды аргентинского форварда Лионеля Месси по оказанию помощи детям(куда Барса тоже переводила бабло), которые скрыли от соответствующих органов 10 миллионов евро дохода. Барса - синоним слова коррупция.
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Lavinka
Следующая новость - Барселона платила коту Негрейры за то что он ловил мышей на Камп Ноу .
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Miraziz Ergashev
Ответ Th3RealM3
Как вы прокомментируете гол из оффайда Рамоса в 16 году против Атлетико и гол Миятовича против Ювентуса в 98 году?
Это другое, хватить писать вы не понимаете.
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Максат Жумагулов
Ответ Ришад Хайруллин
лучше отнять липовые лч реала где забивали с оффсайдов и левых пеналей
Реал не покупает судьей, официально судейский кабинет это барса🤣🤣
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Real2020
Днищеры
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Ценитель прекрасного
Ответ Artem Piatkov
Ну стоит отметить, что выплаты окупились с лихвой В 2006 когда Пуйоль завалился после гола Шевченко - гол отменили и Барса прошла в финал (кстати, когда Мхитарян в матче Шахтёр - Барса 2011 упал в штрафной, судьи даже брови не повели), а в самом финале Леманна убрали Итог: 2 Ла Лиги подряд и первая победа в ЛЧ Кто-то осудит, а кто-то наоборот похвалит за предприимчивость и хитрость 👍 "У нас всё схвачено, за всё заплачено" как говорится ))
Да, учитывая, что выплаты главе ИСПАНСКОГО судейского комитета, а ты про евротурниры еще говоришь
Хорошо, придумал, молодец
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Адам Алмарз
Представляете реакцию фанов Барсы если бы в такой кабинетный фейл вляпался бы Реал?
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Иван Чеховъ
Ответ Artem Piatkov
Ну стоит отметить, что выплаты окупились с лихвой В 2006 когда Пуйоль завалился после гола Шевченко - гол отменили и Барса прошла в финал (кстати, когда Мхитарян в матче Шахтёр - Барса 2011 упал в штрафной, судьи даже брови не повели), а в самом финале Леманна убрали Итог: 2 Ла Лиги подряд и первая победа в ЛЧ Кто-то осудит, а кто-то наоборот похвалит за предприимчивость и хитрость 👍 "У нас всё схвачено, за всё заплачено" как говорится ))
Что за бред? Как это всё относится к ЛЧ?
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Real_v_dushe
Лапорта, ты готовишься к тюрьме?
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Никита Воронин
Ответ DolJun
нет, это твои рычажные будни)
Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) — один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
учи матчасть, Нафаня картофельный))
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wshnmn
Ответ Александр Русанов
Тут в Сегунду Б сразу надо
тоже не плохо
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DolJun
Ответ Никита Воронин
мошенником он будет, когда вступит решение суда в законную силу, а пока это твои влажные картофельные фантазии)
нет, это твои рычажные будни)
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Pikachu Pikachu
Ответ Экселлент
Вопросов очень много,ответов,как и доказательств нету,так что это еще нужно доказать,*******[говорить],не мешки ворочить!
Доказательств полно - движение денежных средств доказано. Отрицать это может лишь ну уж совсем упоротый фанат
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rigobersong
Попадание мяча в руку Марсело в матче с Баварией - нет пенальти

Удаление Видаля

Гол с метрового офсайда в финале ЛЧ 2016 от Рамоса

Липовый пенальти в матче с Ювентуском на 93й минуте, Буффон заявил, что реал позор футбола!:)

Про Ла Лигу мне сотни страниц не хватит, что бы все ошибки перечислить в пользу мадридского середняка.

Барселона походу судей для реала покупала:)🤣🤣🤣
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Анвар Масимов
Ответ Artem Piatkov
Ну стоит отметить, что выплаты окупились с лихвой В 2006 когда Пуйоль завалился после гола Шевченко - гол отменили и Барса прошла в финал (кстати, когда Мхитарян в матче Шахтёр - Барса 2011 упал в штрафной, судьи даже брови не повели), а в самом финале Леманна убрали Итог: 2 Ла Лиги подряд и первая победа в ЛЧ Кто-то осудит, а кто-то наоборот похвалит за предприимчивость и хитрость 👍 "У нас всё схвачено, за всё заплачено" как говорится ))
ну если сын Негейры такой могущественный , что аж влияет за назначение судей УЕФА и их предвзятость. то это действительно мощно
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Febos_
если есть правосудие в Испании то барса должна страдать за все махинации и коррупции что она совершила , и плевать что срок преступления была несколько лет назад, от этого барса не станет чистой или невиновной в подкупе чиновников и судей
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Ответ Ришад Хайруллин
а за что отбирать?в отчётах нету о подкупах судей
Барселона - щедрая душа.
Просто так всем деньги переводит 8)
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UnforgivenX2
Ответ Artem Piatkov
Ну стоит отметить, что выплаты окупились с лихвой В 2006 когда Пуйоль завалился после гола Шевченко - гол отменили и Барса прошла в финал (кстати, когда Мхитарян в матче Шахтёр - Барса 2011 упал в штрафной, судьи даже брови не повели), а в самом финале Леманна убрали Итог: 2 Ла Лиги подряд и первая победа в ЛЧ Кто-то осудит, а кто-то наоборот похвалит за предприимчивость и хитрость 👍 "У нас всё схвачено, за всё заплачено" как говорится ))
У тебя скока ЗП, умный человек :)? Думаю, не больше 80 :)
Судейство испанское якобы проплачивали, ты про ЛЧ несёшь
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Александр Русанов
Ответ wshnmn
Снятие очков, или очищение сегундой пойдет на пользу!
Тут в Сегунду Б сразу надо
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Никита Воронин
Ответ DolJun
ого, лапорта получается мошенник? не может быыыыыть.
мошенником он будет, когда вступит решение суда в законную силу, а пока это твои влажные картофельные фантазии)
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