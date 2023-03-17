«Барса» заплатила сыну Негрейры 750 тысяч евро за 4 года в период 1-го президентства Лапорты
«Барселона» платила не только вице-президенту судейского комитета, но и его сыну.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший сотрудник технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро c 2001 по 2018 год.
По информации El Confidencial, выплаты получал и сын Негрейры – Хавьер Энрикес Ромеро. С 2004 года, когда Ромеро был ассистентом Луиса Арагонеса в штабе сборной Испании, «Барселона» выплатила ему 750 000 евро за 4 года. Это произошло в период первого президентства Жоана Лапорты в клубе.
Все это время Ромеро получал жалование от Федерации футбола Испании. Не уточняется, за что «Барса» платила ему, но информация о платежах стала известна после проверки налоговой службы Испании.
Сын Негрейры за 3 месяца до финала Кубка Испании-2017 сообщил «Барсе», кто будет судить. Это может стать аргументом прокуратуры по делу о коррупции
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В итоге компания Sidefloor оказалась частью схемы по уклонению от уплаты налогов, за которую Месси и его отец были осуждены.
Были ещё фонды аргентинского форварда Лионеля Месси по оказанию помощи детям(куда Барса тоже переводила бабло), которые скрыли от соответствующих органов 10 миллионов евро дохода. Барса - синоним слова коррупция.
Хорошо, придумал, молодец
учи матчасть, Нафаня картофельный))
Удаление Видаля
Гол с метрового офсайда в финале ЛЧ 2016 от Рамоса
Липовый пенальти в матче с Ювентуском на 93й минуте, Буффон заявил, что реал позор футбола!:)
Про Ла Лигу мне сотни страниц не хватит, что бы все ошибки перечислить в пользу мадридского середняка.
Барселона походу судей для реала покупала:)🤣🤣🤣
Просто так всем деньги переводит 8)
Судейство испанское якобы проплачивали, ты про ЛЧ несёшь