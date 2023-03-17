«Барса» заплатила сыну Негрейры 750 тысяч евро за 4 года в период 1-го президентства Лапорты

«Барселона» платила не только вице-президенту судейского комитета, но и его сыну.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший сотрудник технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро c 2001 по 2018 год.

По информации El Confidencial, выплаты получал и сын Негрейры – Хавьер Энрикес Ромеро. С 2004 года, когда Ромеро был ассистентом в штабе сборной Испании, « » выплатила ему 750 000 евро за 4 года. Это произошло в период первого президентства в клубе.

Все это время Ромеро получал жалование от футбола Испании. Не уточняется, за что «Барса» платила ему, но информация о платежах стала известна после проверки налоговой службы Испании.

Сын Негрейры за 3 месяца до финала Кубка Испании-2017 сообщил «Барсе», кто будет судить. Это может стать аргументом прокуратуры по делу о коррупции

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