Негрейра не платил судьям от имени «Барсы»: «Я высказывал мнение о судействе. В клубе хотели, чтобы против них не принимали решений»

Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал, за что ему платила «Барселона».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах .

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Сейчас появились детали разговора Негрейры с налоговыми инспекторами, сообщает Marca со ссылкой на El País.

На вопрос «Вы когда-либо платили какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые получали от «Барселоны»?» Негрейра ответил отрицательно. По его словам, с руководителями каталонского клуба он виделся не более шести раз в год.

О том, почему «Барса» платила ему, Негрейра сказал следующее: «Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против «Барселоны», что все нейтрально».

«Моя работа заключалась в том, чтобы ездить смотреть матчи – лично или через коллег-бывших арбитров – и получать информацию о том, почему принимались те или иные решения.

«Барселона» считала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, никто не говорил мне об этом напрямую.

Моя обязанность – высказывать мнение о матчах с точки зрения судейства и игроков. Я консультировал клуб. « » хотела, чтобы ни одно решение не принималось против клуба, чтобы все было нейтрально», – сказал Негрейра.

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