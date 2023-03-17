Негрейра не платил судьям от имени «Барсы»: «Я высказывал мнение о судействе. В клубе хотели, чтобы против них не принимали решений»
Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал, за что ему платила «Барселона».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Сейчас появились детали разговора Негрейры с налоговыми инспекторами, сообщает Marca со ссылкой на El País.
На вопрос «Вы когда-либо платили какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые получали от «Барселоны»?» Негрейра ответил отрицательно. По его словам, с руководителями каталонского клуба он виделся не более шести раз в год.
О том, почему «Барса» платила ему, Негрейра сказал следующее: «Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против «Барселоны», что все нейтрально».
«Моя работа заключалась в том, чтобы ездить смотреть матчи – лично или через коллег-бывших арбитров – и получать информацию о том, почему принимались те или иные решения.
«Барселона» считала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, никто не говорил мне об этом напрямую.
Моя обязанность – высказывать мнение о матчах с точки зрения судейства и игроков. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы ни одно решение не принималось против клуба, чтобы все было нейтрально», – сказал Негрейра.
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«Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против «Барселоны», что все нейтрально».
Это 429К в год / на допустим 10 команд за сезон это 40К на игру. Какой судья ради 40 тысяч будет систематично из года в год рискуя оказаться в тюрьме брать деньги? И это ведь не 1 судья?! Это десятки судей и никто из них не попался, не проговорился, не шантажировал Барсу?
Иногда нужно включать критическое мышление. Но видимо Не Дано!
P.S.
Звучит как явка с повинной!