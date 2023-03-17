Негрейра не платил судьям от имени «Барсы»: «Я высказывал мнение о судействе. В клубе хотели, чтобы против них не принимали решений»

Теги Барселона Ла Лига судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал, за что ему платила «Барселона».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. Бывший вице-президент технического судейского комитета получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. 

Сейчас появились детали разговора Негрейры с налоговыми инспекторами, сообщает Marca со ссылкой на El País.

На вопрос «Вы когда-либо платили какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые получали от «Барселоны»?» Негрейра ответил отрицательно. По его словам, с руководителями каталонского клуба он виделся не более шести раз в год.

О том, почему «Барса» платила ему, Негрейра сказал следующее: «Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против «Барселоны», что все нейтрально».

«Моя работа заключалась в том, чтобы ездить смотреть матчи – лично или через коллег-бывших арбитров – и получать информацию о том, почему принимались те или иные решения.

«Барселона» считала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, никто не говорил мне об этом напрямую.

Моя обязанность – высказывать мнение о матчах с точки зрения судейства и игроков. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы ни одно решение не принималось против клуба, чтобы все было нейтрально», – сказал Негрейра.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

«Барселона» платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ну что хейталоры Мадридо-всемирные, готовы извиняться, затыкаться навечно или дальше будете кукарекать головой о стену?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igmu
Ответ Рахил Тагиев
все его слова можно связать так: да, мне платили бабки и я с них отстегивал другим, чтобы в спорных моментах были за Барселону
Весь твой комментарий можно связать так: Да, я не прочитал новость, но плюсов хочу заработать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Inside 88 LW
Кликбейт заголовок. Фраза вырвана из контекста. В статье же следующее: «Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против «Барселоны», что все нейтрально».
Конечно были спокойны! Такого посредника прикормили. Судьи брали деньги, и делали своё дело! Конечно в "барсе" были спокойны!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sintenced
Так и запишем: платили, чтоб их судили "нейтрально".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Боже, что он несёт 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana Rhoades
Чтобы против них не принимали решений😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Футбол_это_жизнь
7.3 миллиона за 17 лет Это 429К в год / на допустим 10 команд за сезон это 40К на игру. Какой судья ради 40 тысяч будет систематично из года в год рискуя оказаться в тюрьме брать деньги? И это ведь не 1 судья?! Это десятки судей и никто из них не попался, не проговорился, не шантажировал Барсу? Иногда нужно включать критическое мышление. Но видимо Не Дано!
А вам иногда вообще надо включать мышление! А кто сказал, что это все деньги которая ему платила "Барса". Это лишь "Вершина айсберга"! Брал в конверте он намного больше!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ketanest
"Мопед не мой , я просто разместил объяву»
Ха-ха.. Жулики из Барсы закапывают себя все глубже и глубже
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ну да, верим.
Все привыкли, что футболисты получают много, но реально по полмиллиона евро в год это очень много.
И учтите - это не зарплата...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Негрейра
Всё так и было!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Почему-то вспомнился анекдот. Муж нанял детектива следить за неверной женой. Из отчета детектива: встретились, пришли в квартиру, разделись, легли в постель, погасили свет, дальше ничего видно не видно. Муж: опять эта проклятая неопределенность. Так и здесь: все всем давно ясно, не смотря на все двусмысленные слова.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Ответ ДМ-1чемпион
Негрейра:-"Барселона" платила мне, что бы судьи не принимали решения против "Барсы!" P.S. Звучит как явка с повинной!
Кликбейт заголовок. Фраза вырвана из контекста. В статье же следующее:
«Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против «Барселоны», что все нейтрально».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ ДМ-1чемпион
Что за бред несёт Негрейра !? Всем же понятно, что он выступал посредником в даче взяток судьям! "Барса" хотела, что бы судьи не принимали решения против них! А ХА ХА
7.3 миллиона за 17 лет
Это 429К в год / на допустим 10 команд за сезон это 40К на игру. Какой судья ради 40 тысяч будет систематично из года в год рискуя оказаться в тюрьме брать деньги? И это ведь не 1 судья?! Это десятки судей и никто из них не попался, не проговорился, не шантажировал Барсу?
Иногда нужно включать критическое мышление. Но видимо Не Дано!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Прочитал 3 раза и ничего не понял) Либо перевод корявый, либо этот Негрейра корявый)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Негрейра:-"Барселона" платила мне, что бы судьи не принимали решения против "Барсы!"
P.S.
Звучит как явка с повинной!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korysh
работа мечты-ездить смотреть как судят Барсу за полмиллиона евро в год
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARTEM PROKAZOV
Ответ Рахил Тагиев
все его слова можно связать так: да, мне платили бабки и я с них отстегивал другим, чтобы в спорных моментах были за Барселону
Все его слова вообще противоположны твоей связке его слов
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рахил Тагиев
все его слова можно связать так: да, мне платили бабки и я с них отстегивал другим, чтобы в спорных моментах были за Барселону
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
платит Барса, а подсуживают мадриду. и тут Барсу развели.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Буратино55
Ответ Joel Campbell
Каждая новая версия звучит ещё более тупее предыдущей
Ага, на показания дани алвеса похоже очень
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Тут все понятно, ждем законного опускания клуба в 3-4 лигу (почему бчк должна занимать чье то законное место в сегунде?) и посадки всех директоров барсы
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Total_90
УЕФА прошлись по всем кто за Суперлигу, кроме Реала
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Что за бред несёт Негрейра !? Всем же понятно, что он выступал посредником в даче взяток судьям! "Барса" хотела, что бы судьи не принимали решения против них! А ХА ХА
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thirteenpandas
Да я не курил, я просто рядом стоял!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс_Вирер
Интересно, в договоре написано « Барселона хотела чтобы ее судили нейтрально»!
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий