Анзор Кавазашвили: «Спартак» будет доминировать в РПЛ, если из «Зенита» уйдут все бразильцы. Абаскаль – спартаковский Папа Карло»

уверен, что «Спартак» выиграл бы РПЛ, если бы в лиге не было легионеров.

«Если из « » уйдут все бразильцы, то « » будет доминировать в .

У сине-бело-голубых очень шаткий вектор развития. Сейчас их бразильцы любят Санкт-Петербург и клуб, а через год им надоест это все, и они уедут из России.

И с чем останется ? Хороших российских футболистов в «Зените» можно по пальцам пересчитать. Разницу делают иностранцы.

У «Спартака» ситуация намного лучше. Думаю, розыгрыш РПЛ без легионеров выиграли бы красно-белые. Посмотрите на состав сборной России – он окрашен цветами московского клуба.

Абаскаль – спартаковский Папа Карло, кузнец молодых талантов. При нем молодые ребята играют, а насытившиеся легионеры остаются на лавке», – заявил экс-вратарь «Спартака» и бывший член комитета по этике.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас