Анзор Кавазашвили: «Спартак» будет доминировать в РПЛ, если из «Зенита» уйдут все бразильцы. Абаскаль – спартаковский Папа Карло»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили лимит на легионеров Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграл бы РПЛ, если бы в лиге не было легионеров.

«Если из «Зенита» уйдут все бразильцы, то «Спартак» будет доминировать в РПЛ.

У сине-бело-голубых очень шаткий вектор развития. Сейчас их бразильцы любят Санкт-Петербург и клуб, а через год им надоест это все, и они уедут из России.

И с чем останется Семак? Хороших российских футболистов в «Зените» можно по пальцам пересчитать. Разницу делают иностранцы.

У «Спартака» ситуация намного лучше. Думаю, розыгрыш РПЛ без легионеров выиграли бы красно-белые. Посмотрите на состав сборной России – он окрашен цветами московского клуба.

Абаскаль – спартаковский Папа Карло, кузнец молодых талантов. При нем молодые ребята играют, а насытившиеся легионеры остаются на лавке», – заявил экс-вратарь «Спартака» и бывший член комитета по этике.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Обожаю ржать с этого неадекватного деда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Ответ Любовь Мелехова
Бразильцы не негры. Или Африку с Южной Америкой одним континентом считаешь?
Северная Америка тоже не Африка. Можно подумать, что там негров нет. В Южную они завозились так же, как и в Северную, в качестве рабов, и сейчас там живут потомки тех завезённых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Ткаченко
Я надеюсь что когда нибудь Спартак будет доминировать в Рпл, но пока он не способен доминировать даже среди команд нижней половины турнирной таблицы. Вперёд Спартак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Ну, что уж там, в РПЛ и Химки с Торпедо доминировать будут, если заменить игроков всех остальных клубов заменить на юниоров из футбола для незрячих.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolai 75
а Карабас Барабас это Мостовой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
С чего он взял, что если уйдут эти, не смогут прийти другие? Причем, не обязательно бразильцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ reteka
А как же невысокий лохматый армянин?
да какой он иностранец? единственно, за Армению играет. С детства в Ростове живёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Оренбургу это объясни 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry_1986
Так нечестна.... Срочно, убрать всех бразильцев из Зенита и передать в Спартак. Запретить Зениту покупать качественных легионеров сроком на 10 лет, а весь селекционный отдел посадить на пожизненное, потому что так нечестна... Обязать Зенит менять тренеров каждый год как Спартак, а лучше каждые полгода, потому что так нечестна... О, и за победу давать Зениту не 3,а 2 очка, а Спартаку все 4,что бы наверняка... А за поражение у Зенита вычитать сразу 5 очков, потому что так нечестна..... Срочно, организовать чемпионат по правилам, которые удобны на сейчас Спартаку, и разрешить еиу менять правила, как только они перестанут ему быть удобны..... Считать чемпионат завершившемся, как только Спартак займёт первое место в таблице , даже если это первый тур.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Абаскаль - неопытный, но перспективный тренер и вполне может стать большим тренером, а может и не стать. Сейчас у него хороший период, дали в руки игрушку в виде Спартака потренироваться на тренерском поприще. Потренируется и поедет куда-нибудь, где и футболисты лучше и требования к тренеру больше. А что будет дальше со Спартаком его не особо волнует. Ввод русских молодых футболистов это не на перспективу, а чтобы лепить из команды то одно, то другое - тренинг и заодно развлекуха для Абаскаля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyGerodot
А Спартак посыпется, если уйдёт один Квинси Промес).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
В Ростове ноль иностранцев, пацанов куча. Сегодня можете оказаться ниже желто - синих. Хотя бы с Ростовом разберитесь. 😊
А как же невысокий лохматый армянин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Чиркова
вот те на, не может быть...а может если Газпром уйдет из Зенита,Спартак будет доминировать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Кого он имел ввиду, Карлеоне, папу Буратины или тренера Анчелотти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Барселона будет доминировать в чемпионате Испании если из реала уйдут все звёзды!Арсенал будет доминировать в АПЛ,если из Сити уйдут все звёзды.Боруссия будет доминировать в Бундеслиге если из Баварии уйдут все звёзды! Почему у меня никто не берёт интервью?Я уже наговорил в 3 раза больше очевидных вещей чем анзорка.А если серьёзно, сказал как в лужу пёрнул,вот я выше привёл аналогичные примеры, кто-то считает их выполнимыми?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Смирнов
если, если, бы, бы! давай будете реалистичны!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Ответ Сергей Молодых
Как же этим бывшим спартакоцам, Зенит покоя не даёт! Только и слышно от них, вот если бы, вот если бы. Вот если бы у Зенита не было легионеров, вот если бы матчи Спартака всегда судил Хусаинов, вот если бы у других клубов уменьшить бюджет, а у Спартака поднять, вот если бы игра начиналась со счёта 2:0 в пользу Спартака! Вот тогда бы мы всем показали могучую спартаковскую суперсилу!!
Кавазашвили и бывший зенитовец тоже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Не будет. У Локо с Динамо россияне сильнее спартаковских.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Смирнов
а если у Спартака уйдут????????
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Как же этим бывшим спартакоцам, Зенит покоя не даёт! Только и слышно от них, вот если бы, вот если бы. Вот если бы у Зенита не было легионеров, вот если бы матчи Спартака всегда судил Хусаинов, вот если бы у других клубов уменьшить бюджет, а у Спартака поднять, вот если бы игра начиналась со счёта 2:0 в пользу Спартака! Вот тогда бы мы всем показали могучую спартаковскую суперсилу!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otto Kretschmer
А если не уйдут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ktibr
Ответ Иван Правспарт
Маразм крепчал
Анзор крепчал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Celsius
А если из Спартака убрать всех наркоторговцев и маньяков-потрошителей, то он скатится в середину турнирной таблицы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igolp igolp
бред какой-то..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TonFedorov
Уберите и из Спартака легионеров и они будут бороться за ….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий