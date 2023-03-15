Анзор Кавазашвили: «Буду наслаждаться чемпионством «Спартака» по окончании сезона. «Зенит» может оступиться в любой момент»
Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» в турнирной таблице Мир РПЛ.
После 19 туров «Спартак» занимает 2-е место, отставая от «Зенита» на 8 очков.
«Сейчас «Спартак» радует своей игрой. Я более чем убежден, что буду наслаждаться по окончании этого сезона чемпионством «Спартака». Будет золотой матч, так как «Зенит и «Спартак» наберут равное количество очков.
Интрига жива. «Зенит» показал, что может оступиться в любой момент. Главное, чтобы «Спартак» воспользовался моментом», – сказал бывший вратарь «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Просто он матч с Химками на пять минут раньше выключил, а телефон санитары отобрали ....
Зато такие эксперты скучать не дают.:)))