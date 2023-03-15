Анзор Кавазашвили: «Буду наслаждаться чемпионством «Спартака» по окончании сезона. «Зенит» может оступиться в любой момент»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» в турнирной таблице Мир РПЛ.

После 19 туров «Спартак» занимает 2-е место, отставая от «Зенита» на 8 очков.

«Сейчас «Спартак» радует своей игрой. Я более чем убежден, что буду наслаждаться по окончании этого сезона чемпионством «Спартака». Будет золотой матч, так как «Зенит и «Спартак» наберут равное количество очков.

Интрига жива. «Зенит» показал, что может оступиться в любой момент. Главное, чтобы «Спартак» воспользовался моментом», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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37 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Юрий Кечко
Нет Анзор, ты будешь орать как и все сектанты что Спартак убивают в каждом матче , газпромлига, и вообще у Спартака больше всех болельщиков
Больше болельщиков только у Химок и Зенита , а потом сразу Спартак !
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Валерий Анташов
"И вечный бой. Покой нам только снится. И пусть ничто не потревожит сны" - Бродский о Кавазашвилли. ))
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fil_spb
Деменция дело такое. Позволяет радоваться чему угодно и когда угодно. В том числе радоваться и несуществующему.
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Юрий Синьков
Старость не радость
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Snafu
Да пусть ему кто-нибудь скажет, что чемпионат уже закончился, Спартак выиграл с отрывом в 12 очков, Соболев лучший бомбардир, а Абаскаль выгнал всех легионеров, после чего выгнал сам себя. Будет интересно узнать, что на это скажет Анзор Амберкович.
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gustavo1097
Да кто ему в дурку звонит каждый день?!
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Михаил Стерхов
Глупый какой то человек или это уже старческое , не лечится , смотрю Зенит Динамо , динамо стоит автобусом не вылезая из своей половины , уровень небо и земля , техника бразильцев на голову выше наших. На Клаудиньо просто смотреть какие пасы выдаёт и как обыгрывает приятно , наконец то хоть кто то показывает хороший уровень
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Илья Савчук
Ну если с препаратами перегнет, то точно увидит
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Юра Коленко
Сказал бывший вратарь Зенита
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Андрей Марченко
Матрица. Параллельная реальность в действии. Интересно он съел красную или зелёную?
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ART DK
Я сейчас даже не по поводу конкретного комментария, а в целом : господа журналисты , а вам не кажется, что так эксплуатировать радикальное мнение пожилых заслуженных людей (а оно у людей к старости почти всегда становится таким) и фактически выставлять не совсем адекватно оценивающими действительность это перебор. То хорошего дедушку Рейнгольда эксплуатировали , теперь Кавазашвили . Как говорила моя бабушка «что старый-что малый» , а вы им названиваете по поводу и без ожидая , что они обязательно что-то эдакое сморозят. Некрасиво это , и под предлогом того что вы даете заслуженным ветеранам высказаться, вы просто мараете имя заслуженных людей. Предвижу комментарии : «так они сами это говорят» , а вы уверены , что будете объективно и адекватно все вокруг оценивать в 80 лет?
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S.Mane10
Мечтать не вредно))
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ТрактоПоктер
Да ладно вам
Просто он матч с Химками на пять минут раньше выключил, а телефон санитары отобрали ....
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1футбол1
Новый ВангаНастродамусПредсказатель🤣🤣🤣👍👍👍👍
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Dan Kennedy
Как же этот торпедовец надоел.
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zhongler
Не будем строги к деду. Ну хочет он так думать, пусть думает. Мечтать ведь не вредно. Боков например ЦСКА не сбрасывает со счетов. Говорит что 16 очков вполне отыгрываютчя. Так что у деда вполне себе реальнее мечта. Другой вопрос, почему они не смотрят за теми кто немного ниже Спартака и ЦСКА? Ростов в 2 очках от Спартака, у ЦСКА вообще толпа рядом.
Зато такие эксперты скучать не дают.:)))
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Юрий Кечко
Нет Анзор, ты будешь орать как и все сектанты что Спартак убивают в каждом матче , газпромлига, и вообще у Спартака больше всех болельщиков
+19
-5
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Dark.Babysitter
Забыл уточнить сезона какого года. Сказочник)
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OldRedWhite
Ответ cektor
Ахахахаахаххахах
Платный надуватель пресловутой Интриги )))
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Виталий Желтоусов
Зенит может оступится, а Спартак делает это регулярно.
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Александр Смирнов
Ответ Nick150486
Остановите, Анзору надо выйти
он уже вышел....в астрал
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Nick150486
Остановите, Анзору надо выйти
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nobrainnopain
Секта есть секта
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Анюточка Колыханова
Сегодня вроде не пятница, для таких заявлений....
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Azizjooon
Ответ Данко Лазович
Капельницу ветерану!)
🤣😂😂😂😂😂😂👍
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