Анзор Кавазашвили: «Зенит» опозорился на глазах у своих болельщиков. Вылет из Кубка ударил по самолюбию и может психологически сломать команду»

считает провалом вылет « » из Фонбет Кубка России от « ».

«Зенит» вчера опозорился на глазах у своих болельщиков. Не будем забывать, что в этой части турнирной сетки петербуржцы оказались из-за « », потому что проиграли им групповой этап Кубка России.

Что касается интриги в чемпионате, думаю, вылет из Кубка прилично ударил по самолюбию всех игроков «Зенита». Это событие может психологически сломать «Зенит».

Финиш чемпионата будет увлекательный. Если петербуржцы дрогнут в следующем матче , то это шанс для «Спартака», им надо пользоваться», – заявил бывший голкипер красно-белых.

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