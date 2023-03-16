Анзор Кавазашвили: «Зенит» опозорился на глазах у своих болельщиков. Вылет из Кубка ударил по самолюбию и может психологически сломать команду»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает провалом вылет «Зенита» из Фонбет Кубка России от «Динамо».

«Зенит» вчера опозорился на глазах у своих болельщиков. Не будем забывать, что в этой части турнирной сетки петербуржцы оказались из-за «Спартака», потому что проиграли им групповой этап Кубка России.

Что касается интриги в чемпионате, думаю, вылет из Кубка прилично ударил по самолюбию всех игроков «Зенита». Это событие может психологически сломать «Зенит».

Финиш чемпионата будет увлекательный. Если петербуржцы дрогнут в следующем матче РПЛ, то это шанс для «Спартака», им надо пользоваться», – заявил бывший голкипер красно-белых.

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34 комментария

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ТрактоПоктер
Ответ Vorhun
У великого клуба Вселенной тоже в свое время была только одна задача на сезон обыграть Спартак
Поменялись местами значит)
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Вячеслав Максименко
Наоборот,мотивированы будут.
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Павел Ермаков
цска,за вас вся страна болеть будет за пределами КАДа.
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Denchik 1980 23
А кубок кому-то нужен???
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Доктор Верховцев
Дед, да плевать на кубок всем. Это Локомотив кубки любит.
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Геннадий Тёкин
Ответ Тайосич
Спартак не проиграл Уралу. Тем более там судья опять ошибся против Спартака. В матче Зенита как судья не старался, но так и не сумел протащить газовый мешок дальше.
Зенит проиграл Динамо и сломается по мнению Кавазашвили, а Спартак после ничьей с Уралом конечно воспрял. Вот это я и написал.
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Caniball
Ответ Vorhun
У великого клуба Вселенной тоже в свое время была только одна задача на сезон обыграть Спартак
Обыграть Спартак и не вылететь (с).
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Андрей Кутепов
За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь! Не хотят высокооплачиваемые забугорные игроки выкладываться на всё 100, Газпром и так неплохо "кормит"!)
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Vorhun
Ответ Назар Игорь
Как мало надо спартаковскому человеку для счастья - проигрыш Зенита.
У великого клуба Вселенной тоже в свое время была только одна задача на сезон обыграть Спартак
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За наш футбол!
Это как надо опустить на словах хорошую команду Динамо,что бы поражение по пенальти от них назвать позором🤪
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Ak4705
Что он несёт, опозорился, это когда проигрываешь дома аутсайдеру или заклятому сопернику 5:0, ну или 7:1, а так проиграли по пенальти, одному из наших топов, тем более многим нашим клубам, этот кубок, как сабаке пятая нога.
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cezar99
Поражение по пенальти явно не позор
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.ru
Ответ Спартак сила
что кони что питерские это враги Спартака на Спортс ру
как скажешь...
лично у меня на спортсе врагов нет и быть не может...
одно дело делаем... юзаем потихоньку, во благо российского футбола
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shava72
О, как старпер разговорился) все, что нас не убивает, делает сильнее)) и в воскресенье будет отличный повод это показать.
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Тайосич
Ответ Геннадий Тёкин
Спартак то после Урала воспрял духом однако)).
Спартак не проиграл Уралу. Тем более там судья опять ошибся против Спартака. В матче Зенита как судья не старался, но так и не сумел протащить газовый мешок дальше.
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prus_3
Как бы не так, Трезорка!
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Тайосич
Ничего, судьи уже получили задание и помогут.
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Спартак сила
Ответ .ru
прекрасное чувство... и всего то один шаг от любви так что давай там, не останавливайся...
что кони
что питерские
это враги Спартака на Спортс ру
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rarog
Занятно читать все это,если вчера видел игру на стадионе.
Она была равной, Зениту сбили дыхание нелепым голом, потом было туча моментов, когда не залетела,так бывает.
Справедливо что дошло до пенальти,который всегда и везде- на 70% лотерея
Не очень ясно чего там Зенит надломить может,исторически не кбуковая мы команда, не получается выкладываться а может не хочется на кубке выкладываться.
Мы и от Тюмени вылетали
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.ru
Ответ Спартак сила
я за ничью я вас ненавижу
прекрасное чувство... и всего то один шаг от любви
так что давай там, не останавливайся...
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TeRex
Я, конечно, понимаю зачем ему звонят и берут комментарии - чушь и старческий маразм собирают клики и активность. Как говорится, ничего личного.

Так прям и вижу, как после одного поражения Зенит развалится моментально. По такой логике, они ещё осенью после 0:3 должны были всей командой совершить групповое харакири. Бразильцы как играли, так и будут играть. Паспортисты как выходили за компанию, чтоб 3 места на поле заполнить, так и будут выходить. И ждать, что после поражения в кубке, даже скрашенного судейским позорищем, они вдруг все в депрессию впадут - бред.

P.S.: А если вдруг у них что-то пойдёт не так, то у них всегда есть кого выпустить на поле, чтобы максимально сгладить все проблемы (хотя, как показала практика, в единичных случаях даже это может не сработать).
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Спартак сила
Ответ .ru
завуалированное предложение всем спартаковцам притопить за ЦСКА... похоже он выпил сразу две таблетки... красную и синюю
я за ничью
я вас ненавижу
+1
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.ru
Ответ Спартак сила
сегодня вечером он адекватен выпил таблетку
завуалированное предложение всем спартаковцам притопить за ЦСКА...
похоже он выпил сразу две таблетки... красную и синюю
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Саша Пушкин
Ответ Назар Игорь
Как мало надо спартаковскому человеку для счастья - проигрыш Зенита.
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Геннадий Тёкин
Спартак то после Урала воспрял духом однако)).
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