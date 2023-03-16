Анзор Кавазашвили: «Зенит» опозорился на глазах у своих болельщиков. Вылет из Кубка ударил по самолюбию и может психологически сломать команду»
Анзор Кавазашвили считает провалом вылет «Зенита» из Фонбет Кубка России от «Динамо».
«Зенит» вчера опозорился на глазах у своих болельщиков. Не будем забывать, что в этой части турнирной сетки петербуржцы оказались из-за «Спартака», потому что проиграли им групповой этап Кубка России.
Что касается интриги в чемпионате, думаю, вылет из Кубка прилично ударил по самолюбию всех игроков «Зенита». Это событие может психологически сломать «Зенит».
Финиш чемпионата будет увлекательный. Если петербуржцы дрогнут в следующем матче РПЛ, то это шанс для «Спартака», им надо пользоваться», – заявил бывший голкипер красно-белых.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
лично у меня на спортсе врагов нет и быть не может...
одно дело делаем... юзаем потихоньку, во благо российского футбола
что питерские
это враги Спартака на Спортс ру
Она была равной, Зениту сбили дыхание нелепым голом, потом было туча моментов, когда не залетела,так бывает.
Справедливо что дошло до пенальти,который всегда и везде- на 70% лотерея
Не очень ясно чего там Зенит надломить может,исторически не кбуковая мы команда, не получается выкладываться а может не хочется на кубке выкладываться.
Мы и от Тюмени вылетали
так что давай там, не останавливайся...
Так прям и вижу, как после одного поражения Зенит развалится моментально. По такой логике, они ещё осенью после 0:3 должны были всей командой совершить групповое харакири. Бразильцы как играли, так и будут играть. Паспортисты как выходили за компанию, чтоб 3 места на поле заполнить, так и будут выходить. И ждать, что после поражения в кубке, даже скрашенного судейским позорищем, они вдруг все в депрессию впадут - бред.
P.S.: А если вдруг у них что-то пойдёт не так, то у них всегда есть кого выпустить на поле, чтобы максимально сгладить все проблемы (хотя, как показала практика, в единичных случаях даже это может не сработать).
я вас ненавижу
похоже он выпил сразу две таблетки... красную и синюю