Кавазашвили хочет золотой матч между «Спартаком» и «Зенитом»: «Надеюсь, они придут с равными очками к концу сезона»

надеется увидеть золотой матч между « » и « ».

«Конечно, если бы «Зенит» сыграл вничью [с «Химками»], тогда можно было бы на что-то рассчитывать, а игра «Спартака» и «Зенита» между собой все бы решила. Сейчас же все осталось в напряженном состоянии: «Спартаку» нужно не терять ни в коем случае очки, и ждать осечку со стороны «Зенита».

Но я надеюсь, что к концу сезона «Спартак» и «Зенит» придут с равными очками. И придется делать переигровку за золотые медали. У меня надежда на это», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

По регламенту , дополнительный матч между командами возможен при абсолютном равенстве всех следующих показателей: число очков, результаты игр между собой, число побед во всех матчах, разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах, число забитых мячей во всех матчах.

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