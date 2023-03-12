Кавазашвили хочет золотой матч между «Спартаком» и «Зенитом»: «Надеюсь, они придут с равными очками к концу сезона»
Анзор Кавазашвили надеется увидеть золотой матч между «Зенитом» и «Спартаком».
«Конечно, если бы «Зенит» сыграл вничью [с «Химками»], тогда можно было бы на что-то рассчитывать, а игра «Спартака» и «Зенита» между собой все бы решила. Сейчас же все осталось в напряженном состоянии: «Спартаку» нужно не терять ни в коем случае очки, и ждать осечку со стороны «Зенита».
Но я надеюсь, что к концу сезона «Спартак» и «Зенит» придут с равными очками. И придется делать переигровку за золотые медали. У меня надежда на это», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.
По регламенту РПЛ, дополнительный матч между командами возможен при абсолютном равенстве всех следующих показателей: число очков, результаты игр между собой, число побед во всех матчах, разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах, число забитых мячей во всех матчах.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Мы не сторонники разбоя)
один решающий матч - не дистанция в 30 туров...
Чтобы в 26ом туре Зенит на Газпром Арене спокойно на классе обыграл спартак со счетом 5-0 и завоевал досрочное чемпионство.
Я себе только такой Золотой матч представляю :)
у меня надежда на это...