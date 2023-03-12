Кавазашвили хочет золотой матч между «Спартаком» и «Зенитом»: «Надеюсь, они придут с равными очками к концу сезона»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили надеется увидеть золотой матч между «Зенитом» и «Спартаком».

«Конечно, если бы «Зенит» сыграл вничью [с «Химками»], тогда можно было бы на что-то рассчитывать, а игра «Спартака» и «Зенита» между собой все бы решила. Сейчас же все осталось в напряженном состоянии: «Спартаку» нужно не терять ни в коем случае очки, и ждать осечку со стороны «Зенита».

Но я надеюсь, что к концу сезона «Спартак» и «Зенит» придут с равными очками. И придется делать переигровку за золотые медали. У меня надежда на это», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

По регламенту РПЛ, дополнительный матч между командами возможен при абсолютном равенстве всех следующих показателей: число очков, результаты игр между собой, число побед во всех матчах, разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах, число забитых мячей во всех матчах.

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27 комментариев

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юра георгиевский
Аха ха ха ха ха ха ха. У деда совсем крыша поехала. Жалко дедушку.
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Omega-3
Маразм крепчал...
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Direct free kick
Ответ Ruscello
Кавазашвили сезон в Зените играл, он точно будет болеть за Спартак в подобном матче?
Торпедовец он по сути
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Albert58
Брось ты сочинять дедуля, судя по последним двум турам судейки вместе с газпромом делают всё что бы в конце сезона, в принципе, как и по кабинетному решению перед первым туром, присудили синиту первое место.
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Мукунку хороший
Ответ igls54
Дед хорош, как медный грош, С него много не возьмешь
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя)
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Сергей К
Ответ Злодей Спб
Ну я вообще тоже не против Золотого матча со спартаком. Чтобы в 26ом туре Зенит на Газпром Арене спокойно на классе обыграл спартак со счетом 5-0 и завоевал досрочное чемпионство. Я себе только такой Золотой матч представляю :)
Коленки задрожат.)))
один решающий матч - не дистанция в 30 туров...
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Ковид 07.10.52
Ответ Злодей Спб
Ну я вообще тоже не против Золотого матча со спартаком. Чтобы в 26ом туре Зенит на Газпром Арене спокойно на классе обыграл спартак со счетом 5-0 и завоевал досрочное чемпионство. Я себе только такой Золотой матч представляю :)
Спасибо, Миллер, за информацию...
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ARIGAMI ARIGAMI
Наврядли такое будет
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Vadim Kovalev
во дед даёт, черт знает что мелет
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Злодей Спб
Ну я вообще тоже не против Золотого матча со спартаком.
Чтобы в 26ом туре Зенит на Газпром Арене спокойно на классе обыграл спартак со счетом 5-0 и завоевал досрочное чемпионство.

Я себе только такой Золотой матч представляю :)
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Сергей Сурков
Ответ fil_spb
Вариант маловероятный и не все зависит от Спартак тут. Если хочется завершить сезон важным и увлекательным матчем, то может Спаратку лучше ориентироваться на зону стыков? Тем более тут то все в руках кб.
глупая
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Pasha Leonov
Нет
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Беременный малыш
Ответ Bartez1986
и судить этот матч будет Безбородов
И на ВАРе Мешков.
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RAMIK
Я бы уволил журналиста, который так часто берёт интервью у такого взрослого человека.
+6
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avcgloronalduMU
пусть в кубке РФ его сыграют,))
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Ruscello
Кавазашвили сезон в Зените играл, он точно будет болеть за Спартак в подобном матче?
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Пользователь Huawei
Не допустят.
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SMART789
если только золотой дождь
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fil_spb
Вариант маловероятный и не все зависит от Спартак тут. Если хочется завершить сезон важным и увлекательным матчем, то может Спаратку лучше ориентироваться на зону стыков? Тем более тут то все в руках кб.
+11
-1
+10
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dimitrii36
Ответ Bartez1986
и судить этот матч будет Безбородов
Золотобородов
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-2
-2
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T622222
Золотой дождь он не хочет????
+28
-1
+27
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Kulver
Импоссибл, Зенит столько не нафэйлит.
+4
-1
+3
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vendigo
да что там, с равными, даже если отрыв будет 30 очков как обычно, хочу золотой матч.. и придется!!
у меня надежда на это...
+3
0
+3
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Bartez1986
и судить этот матч будет Безбородов
+6
-8
-2
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Тимофей Кушнир
Золотой матч ещё существует? Ничего себе. А вообще не надо, пусть Спартак обгонит Зенит и никакого валидола.
+2
-4
-2
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