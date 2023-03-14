Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен сделать золотой дубль – выиграть Кубок и завоевать чемпионство»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» должен выиграть два трофея в этом сезоне. 

«Я жду повторения успеха «Спартака» – победы в Кубке России. Я более чем уверен, что они это сделают. Поэтому москвичи обязаны пройти «Урал».

Затем надо настраиваться на оставшиеся матчи чемпионата и пытаться догнать «Зенит». «Спартак» должен сделать золотой дубль – выиграть Кубок и завоевать чемпионское звание.

«Спартак» со своими российскими футболистами должны дать пример остальным командам, которые делают ставку на легионеров», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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53 комментария

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tolstiy
а в реальности- второе место и полуфинал....
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vdm23
Ответ Виктор
Рыжий псих-попрыгун это тренер? Смешно.
смешно что такой как ты вообще что то тявкает.
мозгов нет, а свои тупые 5 копеек лезит вставить. Смешно
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LifeSpartak
Опять набежали с берегов,всю ветку изгадили!
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mean machine/
Верните члена в палату!
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Илья Сутурин
Санитары опять проворонили
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Дмитрий Иванов
Вот деда плющет!!!дед ты под чем???я тоже хочу...
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Кристиан Вьери
что ж,смело, но надобно реально подходить к ситуации
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Валерий Анташов
" Мечты, мечты, где ваша радость? Мечты прошли, осталась гадость." )
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Elegante
Дедуля сегодня в ударе))) Весна.....
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Любовь Мелехова
Ответ charly_54
Фантазия разыгралась
Да он в какой-то другой реальности живет или что-то принимает.
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Михаил Александров
Ответ OldRedWhite
… и собрать наконец то деньги на лечение Анзора Кавазашвили !
Готов поучаствовать!
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KOTOV71
Ответ Zenith forever
В смысле Соболев такое скажет в возрасте Кавазашвили?
К тому и идёт,он уже несуществующие голы считает.
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palez
А я должен съесть таблетки
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Антон Путятин
Я так понял 7париак это уже мат?
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MAXIMum1
Возраст, конечно, нужно уважать, но и нельзя всё пускать на самотёк, особенно когда болезнь прогрессирует.
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Konstantin Zorin
В следующем сезоне обязательно, Анзор.
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-4
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Omega-3
Дедушка совсем ополоумел...
Кубок им. телеканала уже выигран, а чемпионами первой лиги в этом году стать не получится, туда ещё попасть надо.
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valderoma
Заклинания Анзора!
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NIK7478
Спартак по игре сейчас не может претендовать на чемпионство. Много позволяет создавать у свих ворот и много, соответственно, пропускает! И пропускает от кого? От Урала и Факела!) Так что - не в этом сезоне.
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kreator.vvv
Ответ Pasha Leonov
Золотой дождь для спартака
как говорится, кто про что, а вшивые о бане
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AIBOLIT66
Это оптимизм весенней мухи, бьющейся в стекло...Вдруг отворят, а они тут как тут...
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Назар Игорь
Бог на помощь. Но тут и Бог бессилен.
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Спартак Уокер
Ответ Спартак сила
с чего бы нам кубок 🏆 не нужен?
Это так руководство считает а кубок нужен
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Спартак сила
Ответ В Питере Пять
Скоро на Газпром Арене, в начале мая.
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Спартак сила
Ответ Спартак Уокер
Кубок не кому не нужен а чемпионство будет трудно завоевать так что шансов почти нет
с чего бы нам кубок 🏆 не нужен?
0
-6
-6
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