Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен сделать золотой дубль – выиграть Кубок и завоевать чемпионство»

считает, что « » должен выиграть два трофея в этом сезоне.

«Я жду повторения успеха «Спартака» – победы в Кубке России. Я более чем уверен, что они это сделают. Поэтому москвичи обязаны пройти «Урал».

Затем надо настраиваться на оставшиеся матчи чемпионата и пытаться догнать «Зенит». «Спартак» должен сделать золотой дубль – выиграть и завоевать чемпионское звание.

«Спартак» со своими российскими футболистами должны дать пример остальным командам, которые делают ставку на легионеров», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас