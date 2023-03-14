Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен сделать золотой дубль – выиграть Кубок и завоевать чемпионство»
Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» должен выиграть два трофея в этом сезоне.
«Я жду повторения успеха «Спартака» – победы в Кубке России. Я более чем уверен, что они это сделают. Поэтому москвичи обязаны пройти «Урал».
Затем надо настраиваться на оставшиеся матчи чемпионата и пытаться догнать «Зенит». «Спартак» должен сделать золотой дубль – выиграть Кубок и завоевать чемпионское звание.
«Спартак» со своими российскими футболистами должны дать пример остальным командам, которые делают ставку на легионеров», – сказал бывший вратарь «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
мозгов нет, а свои тупые 5 копеек лезит вставить. Смешно
Кубок им. телеканала уже выигран, а чемпионами первой лиги в этом году стать не получится, туда ещё попасть надо.