«Судьи «Зениту» всегда помогают. «Спартаку» раньше тоже помогали». Божович об РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Миодраг Божович детектор лжи Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Футбол

Миодраг Божович заявил о помощи судей «Зениту» и «Спартаку».

– Видели ли скандальный эпизод в матче «Зенита» и «Динамо», когда на Тюкавине не поставили пенальти?

– Да, и считаю, что пенальти был. Сейчас вроде как судьи в первый раз ошиблись в пользу «Зенита». Но они ошибались и раньше – и по пенальти, и по голам. Так что ничего нового не произошло!

Это «Зенит», судьи им всегда помогают. Хочет или не хочет судья, на него давит большой клуб, поэтому они помогают «Зениту», когда обслуживают их матчи.

– В последнее время говорят про судейский заговор против «Спартака». Вы это чувствовали в РПЛ?

– Нет, я никогда такого не чувствовал. Что касается «Спартака», им тоже раньше помогали судьи. Они это прекрасно знают. Но думаю, что эти разговоры надо заканчивать.

– Кукуляка, который не назначил пенальти на Тюкавине, временно отстранили от матчей РПЛ, позднее допустят к играм ФНЛ. Такое наказание справедливо?

– Если бы все были так принципиальны, судить было бы некому. Поэтому Кукуляка нужно было отстранить на пару игр. Пусть дальше судит! В принципе, он отработал этот матч нормально.

– Генеральный директор «Динамо» предложил отправить Кукуляка на детектор лжи. Такая практика может принести плоды?

– Я не сторонник таких мер. Это выглядит так, будто вы работаете с ворами в законе либо с какими-то свидетелями.

Человек может ошибаться, может испугаться. Судья принимает решение самостоятельно, потому я против детектора, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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17 комментариев

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Ninjah
Вчера помогли Спартаку не устроится на разгром. И в начале сезона сколько раз не удаляли Соболева? Раза 3 не меньше.
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В Питере Пять
Долго ещё пенальти с Динамо будут мусолить. Всё-таки ошибки в пользу Зенита редко случаются. Неудаление Азмуна в центре поля с ЦСКА до сих пор мелькает в комментариях, а прошло года 3, не меньше.
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ТрактоПоктер
Каждый сезон ноют, про судей и Зенит и админресурс и мифологическую помощь....
А когда после окончания сезона подсчитывают результативные ошибки - то Зенит там далеко не на первом месте....
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ космонавт на дереве
При Гинере ЦСКА помогали ещё
Да и сейчас нередко помогают
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Саша Казанов
Ответ savik-A.M.
у Спартака три матча подряд уже признали что были результативные ошибки не в их пользу
Если бы не судьи Спартак давно бы Кубок Либертадорес выиграл. Но засудили опять, жаль их.
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инок
Божович всё адекватно сказал, не нашим - не вашим.
Хитрый лис.
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savik-A.M.
Ответ сам ГазПром
Когда разговор о Спартаке пошел не так как ожидалось, надо снова мусолить эпизод с Тюкавиным. 19 туров копили, наконец то. Теперь месяц на первых полосах.
у Спартака три матча подряд уже признали что были результативные ошибки не в их пользу
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nugoboss
Да ладно, не может быть, неужели это правда!!! Я РАЗОЧАРОВАН. 😁😁😁
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сам ГазПром
Когда разговор о Спартаке пошел не так как ожидалось, надо снова мусолить эпизод с Тюкавиным. 19 туров копили, наконец то. Теперь месяц на первых полосах.
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Игорь Замаруев
Да, Зениту так судьи помогают, что засчитывают голы после нарушений в ворота Зенита и не ставят пенальти там, где пенальти 100%(пенальти на Тюкавине тоже 100%, мои дорогие КБ фанаты). Судьи просто ошибаются и это всемирное явление. Или вы хотите сказать, что в Англии и Испании судьи не лажают?
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prus_3
"Но только лошади летают вдохновенно,
Иначе лошади разбились бы мгновенно."
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Pelerin
Ответ Вертуальный Человек
Выигрывать нужно так, чтобы тебе никакой судья не мог помешать!
Вот Зенит и выигрывает, да? А в ЛЧ просто забывал про этот принцип ;)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Пункт 1. Судья всегда виноват. Пункт 2. Если судья не виноват, смотри Пункт 1. ))
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Сироткин Александр
Ответ Вертуальный Человек
Выигрывать нужно так, чтобы тебе никакой судья не мог помешать!
У игроков тоже есть нервы. И если судья их подсадит на мелкие не справедливые фолы, выиграть будет сложнее.
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Pelerin
Аргументация против детектора на высоте ))
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космонавт на дереве
При Гинере ЦСКА помогали ещё
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Вертуальный Человек
Выигрывать нужно так, чтобы тебе никакой судья не мог помешать!
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