«Судьи «Зениту» всегда помогают. «Спартаку» раньше тоже помогали». Божович об РПЛ

заявил о помощи судей « » и « ».

– Видели ли скандальный эпизод в матче «Зенита» и « », когда на Тюкавине не поставили пенальти?

– Да, и считаю, что пенальти был. Сейчас вроде как судьи в первый раз ошиблись в пользу «Зенита». Но они ошибались и раньше – и по пенальти, и по голам. Так что ничего нового не произошло!

Это «Зенит», судьи им всегда помогают. Хочет или не хочет судья, на него давит большой клуб, поэтому они помогают «Зениту», когда обслуживают их матчи.

– В последнее время говорят про судейский заговор против «Спартака». Вы это чувствовали в РПЛ?

– Нет, я никогда такого не чувствовал. Что касается «Спартака», им тоже раньше помогали судьи. Они это прекрасно знают. Но думаю, что эти разговоры надо заканчивать.

– Кукуляка, который не назначил пенальти на Тюкавине, временно отстранили от матчей РПЛ, позднее допустят к играм ФНЛ. Такое наказание справедливо?

– Если бы все были так принципиальны, судить было бы некому. Поэтому Кукуляка нужно было отстранить на пару игр. Пусть дальше судит! В принципе, он отработал этот матч нормально.

– Генеральный директор «Динамо» предложил отправить Кукуляка на детектор лжи. Такая практика может принести плоды?

– Я не сторонник таких мер. Это выглядит так, будто вы работаете с ворами в законе либо с какими-то свидетелями.

Человек может ошибаться, может испугаться. Судья принимает решение самостоятельно, потому я против детектора, – сказал бывший тренер клубов Мир .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас