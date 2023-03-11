Федун о судействе на играх «Спартака»: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун раскритиковал судью Владислава Безбородова после игры «Спартак» – «Факел».

«Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков.

Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», – заявил бывший президент «Спартака».

«Зенит» опережает «Спартак» на 5 очков при игре в запасе.

Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота

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61 комментарий

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WSW
Ной, федун, ной.
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Тайосич
Ответ Юрий Кечко
Зенит наверно издевался тем что когда мы были 6-7 в таблице коэффициентов Зенит каждый год больше в копилку очков приносил , пока Спартак не добирался даже до группы сраной лиги Европы , отлетаЯ в квалификации Самые сильные вариации сборной России были из игроков Цска и Зенита , но издеваетсЯ над футболом Зенит а не Спартак , главное не перепутать
Очки за еврокубки никак не влияют на развитие футбола. На развитие футбола в частности влияет президент РФС, коих от Зенита было 3: Мутко (2 раза), Фурсенко, сейчас Дюков. Плюс сейчас ещё и зенитовец Митрофанов генсек РФС. Вот они настояще разрушители российского футбола.
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Юрий Кечко
Ответ Hell MASTER
Да,видно что какие-то работы тренер проводит,но фанаты спартака уже совсем того,вечно рассказывают о заговорах
Да мне даже не впадлу признать что они симпатично играют , но вот это искание причин на не футбольном поле это настолько жалко выглядит
Сейчас Спартак получит в Питере 3-4 и все равно будут возгласы что все решилось в кабинете И так далее

Кстати этими высказываниями сами только раззадоривают Зенит , на свою голову
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Вечно в бане
Так недавно же только начали «с судьями работать»? Лёня, сам же говорил? Или уже перестали? А вообще, как ошибки в пользу Спартака - так это либо «вовсе не ошибки, а нормальное судейство», либо «да у нас кроты так всех судят». А как ошибки против Спартака - сразу про кротов забываем, и начинаем любимую песню про Зенит.
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Тайосич
Ответ Колбаскер тут
Из-за игры Зенита дети идут в футбол. У Клаудиньо, Малкома, Вендела берут автографы, а не у Педрош
Не из-за игры Зенита дети идут на футбол. Они идут на футбол на тех, кто побеждает. А побеждает Зенит исключительно благодаря деньгам Газпрома и админресурсу. У Педрош может и не берут, зато и Промеса, Соболева, Джикии и многих других спартаковцев берут ещё как, и куда поболее зенитовцев. Ведь за Спартак болеют в любом городе России, а за Зенит лишь в Питере, и то там на 2-м месте по количеству болельщиков - Спартак.
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Зубы Дзюбы
Ответ Юрий Кечко
При этом забыл ещё сказать Спартак действительно прибавил при Абаскале Но из-за крытых на всю голову болельщиков , ветеранов , эскортниц ( надеюсь в суд на меня не подадут ) не получается симпатизировать клубу
Болельщики не хуже зенитовских. Нам от ваших симпатий как-то фиолетово
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nobrainnopain
Дорожка из КБ тряпок?
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proshka
Ответ Юрий Кечко
Команда которая дома пропускает от факела 2 не может претендовать на чемпионство , минусите мне похеру))) но жиденький ещё для таких задач Спартак , нестабильный У Зенита тупо сильнее состав , но все пытаются искать какие то заговоры Но зато когда судья прибивает противоположную команду , то судейство поются оды)))
Ну и зачем говорить, что второй гол-то забит после левенького пенальти , да?
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сосед царя
Дуэтом поют или по одному, вместе или по очереди, а песня всё одна, заунывная и скулёжная. А кстати, у нас Федун определяет ошибки судей, или есть для жтого более компетентные люди?
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Колбаскер тут
Ответ Дважды_Герой
Здесь, на спортсе, расписывали, кто получает выгоды от судейских ошибок. Зенит там на тринадцатом месте, а Спартак - на третьем. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3121743.html Так что, Лёня, это действительно неправда.. Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с)
Это надо в топ. Пусть прозревают пищевики
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антон шабанов
вы приложение своё почините лучше
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Пара Соль Ка
Ответ Сергей К
если я скажу, что питерские повылазиют в комментариях много и быстро....
Теги: Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия
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Так не притягивайте уши к попе, а Зенит к Спартаку..)
А то имеете второй бюджет Лиги, а в 10 месте Спартака тоже виноваты Зенит-Газпром-Миллер-судейство.
))
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Ak4705
Если команда, каждый матч пропускает по две плюхи, от команд, из низшей части таблицы,о чëм можно ещё говорить. Остаётся только искать причины в потусторонних силах. Дети Заремы, они такие)))
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Юрий Кечко
Ответ Тайосич
Не долго Зениту осталось издеваться над российским футболом.
Зенит наверно издевался тем что когда мы были 6-7 в таблице коэффициентов Зенит каждый год больше в копилку очков приносил , пока Спартак не добирался даже до группы сраной лиги Европы , отлетаЯ в квалификации

Самые сильные вариации сборной России были из игроков Цска и Зенита , но издеваетсЯ над футболом Зенит а не Спартак , главное не перепутать
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Mesquede
Красно-белую дорожку.
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Тайосич
Ответ Роман Смирнов
ну когда вы уже ныть перестаните?
Когда чемпионат станет открытым, честным и чистым. Читай когда Зенит расформируют или отправят в пердив.
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Сергей К
Ответ Колбаскер тут
Какая разница, если в Питере получать очередные 5+? Даже если Спартак будет опережать Зенит перед матчем в Питере на 2 очка. Какая разница, все равно разгром и чемпионство Зенита
глупое суждение так знать!
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Hell MASTER
Ответ Юрий Кечко
При этом забыл ещё сказать Спартак действительно прибавил при Абаскале Но из-за крытых на всю голову болельщиков , ветеранов , эскортниц ( надеюсь в суд на меня не подадут ) не получается симпатизировать клубу
Да,видно что какие-то работы тренер проводит,но фанаты спартака уже совсем того,вечно рассказывают о заговорах
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Тайосич
Ответ MAXIMum1
У них там семейное помешательство. Сколько ж можно уже. Интересно, а если у них растройство желудка случится? Тоже будет Зенит виноват?
Сколько можно? Пока Зенит не расформируют или не отправят в пердив. Это один из двух главных врагов российского футбола. Второй - Газпром.
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Дважды_Герой
Здесь, на спортсе, расписывали, кто получает выгоды от судейских ошибок. Зенит там на тринадцатом месте, а Спартак - на третьем.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3121743.html
Так что, Лёня, это действительно неправда..
Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с)
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An Kr
Ответ Тайосич
Что в нём решающего? Спартак, во-первых, выиграл первый матч, а во-вторых, Локо почти тут же отыгрался.
А то, что он дал Спартаку преимущество и свободные зоны. 2 гол был забит при 3-1, где Локо отыгрался?
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Колбаскер тут
Ответ Тайосич
Не долго Зениту осталось издеваться над российским футболом.
Из-за игры Зенита дети идут в футбол. У Клаудиньо, Малкома, Вендела берут автографы, а не у Педрош
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Сергей К
если я скажу, что питерские повылазиют в комментариях много и быстро....
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Тайосич
Ответ Колбаскер тут
Какая разница, если в Питере получать очередные 5+? Даже если Спартак будет опережать Зенит перед матчем в Питере на 2 очка. Какая разница, все равно разгром и чемпионство Зенита
Не долго Зениту осталось издеваться над российским футболом.
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Колбаскер тут
Игра Спартака с Зенитом 07.05, что как бы уже намекает на счет матча. Либо, либо)
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