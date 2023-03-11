Федун о судействе на играх «Спартака»: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству»

раскритиковал судью после игры «Спартак» – «Факел».

«Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков.

Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для « » к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», – заявил бывший президент «Спартака».

«Зенит» опережает «Спартак» на 5 очков при игре в запасе.

Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота

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