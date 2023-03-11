Федун о судействе на играх «Спартака»: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству»
Леонид Федун раскритиковал судью Владислава Безбородова после игры «Спартак» – «Факел».
«Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков.
Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», – заявил бывший президент «Спартака».
«Зенит» опережает «Спартак» на 5 очков при игре в запасе.
Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Сейчас Спартак получит в Питере 3-4 и все равно будут возгласы что все решилось в кабинете И так далее
Кстати этими высказываниями сами только раззадоривают Зенит , на свою голову
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Так не притягивайте уши к попе, а Зенит к Спартаку..)
А то имеете второй бюджет Лиги, а в 10 месте Спартака тоже виноваты Зенит-Газпром-Миллер-судейство.
))
Самые сильные вариации сборной России были из игроков Цска и Зенита , но издеваетсЯ над футболом Зенит а не Спартак , главное не перепутать
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3121743.html
Так что, Лёня, это действительно неправда..
Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с)