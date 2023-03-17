Юран о пиве на стадионах: «Нужно вернуть, молодое поколение – не алкоголики. Достаточно камер, всех людей видно»

выступил за продажу пива на стадионах в России.

«Нужно возвращать пиво на стадионы в России – я поиграл 10 лет в Европе: в Австрии, Англии, Германии, Португалии – даже намека на что-то плохое не было с пивом.

На стадионах же не продают водку! Наверное, пиво нужно возвращать. Сейчас достаточно камер на стадионах, и всех людей видно. Понятно, что, если кто-то хочет напиться – он сделает это до того, как зайдет на трибуну.

Перед входом на стадион, когда пьяного человека будут проверять, он сделает вид, что не бухой (смеется). На мой взгляд, нужно подумать о том, чтобы вернуть пиво на стадионы в России.

Десять лет я поиграл в Европе, и не было ни одного намека, чтобы они отказались от идеи продажи алкоголя на спортивных мероприятиях. Там был бы бунт! Выпить бокал пластмассового пива с друзьями – одна из культур фанатов.

Понятно, надо держать контроль над совершеннолетними, но я думаю, что молодое поколение – не алкоголики. Нужно вернуть пиво!» – заявил бывший главный тренер «Химок».

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