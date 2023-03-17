Юран о пиве на стадионах: «Нужно вернуть, молодое поколение – не алкоголики. Достаточно камер, всех людей видно»

Теги премьер-лига Россия болельщики Сергей Юран стадионы алкоголь и спорт Футбол

Сергей Юран выступил за продажу пива на стадионах в России.

«Нужно возвращать пиво на стадионы в России – я поиграл 10 лет в Европе: в Австрии, Англии, Германии, Португалии – даже намека на что-то плохое не было с пивом.

На стадионах же не продают водку! Наверное, пиво нужно возвращать. Сейчас достаточно камер на стадионах, и всех людей видно. Понятно, что, если кто-то хочет напиться – он сделает это до того, как зайдет на трибуну.

Перед входом на стадион, когда пьяного человека будут проверять, он сделает вид, что не бухой (смеется). На мой взгляд, нужно подумать о том, чтобы вернуть пиво на стадионы в России.

Десять лет я поиграл в Европе, и не было ни одного намека, чтобы они отказались от идеи продажи алкоголя на спортивных мероприятиях. Там был бы бунт! Выпить бокал пластмассового пива с друзьями – одна из культур фанатов.

Понятно, надо держать контроль над совершеннолетними, но я думаю, что молодое поколение – не алкоголики. Нужно вернуть пиво!» – заявил бывший главный тренер «Химок».

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27 комментариев

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Felp
Новое поколение нюхает. Дайте старшим выпить пива!
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Максим Прокофьев
Ответ Don Merzavez
Водку как раз и разрешат. Потому как смотреть без водки матчи типа Химки - Торпедо, просто издевательство над собой.
Выгнали фанатов чтоб собрать на освободившихся местах истинную публику поддерживающую действующую власть и пьющую за здравие царя и т.п.?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Sergey Smolensky
Пиво - это для старпёров. Новое поколение выбирает соль
И специи🤓
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Ярик01
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Там главный смысл пивоваров незаметная и бесплатная реклама и на стадионе и в ТВ-трансляциях, а не продажи
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Питекантроп
Пиво на стадионы Пыня вернет в качестве кости за собачий паспорт
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Ростов-на-Дону
Вход на стадион бесплатный, пиво в целлллофановых пакетах разрешить проносить своё.
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Сергей Бобрик
Пластмассовое пиво победило, макет оказался сильней...
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Шлёма Презерман
Ответ Jerry Lee
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зато Химки без него не могут.
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Don Merzavez
Водку как раз и разрешат.
Потому как смотреть без водки матчи типа Химки - Торпедо, просто издевательство над собой.
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Jerry Lee
Комментарий удален модератором
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Spartakus1984
Ответ леннорыч-абрамович
Пришло время ими стать!
Думаешь они не пьют пиво после учебы?)
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Atsuktuvas
Скоро чтобы людей видеть на стадионах нужны будут не камеры, а увеличительные стекла.
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Sergey Smolensky
Пиво - это для старпёров. Новое поколение выбирает соль
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Recreated
Для кого пиво возвращать? Для домохозяек с детьми с 14% долей или для бюджетников, которые будут ходить на стадион из-за страха потерять работу!??
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Spartakus1984
Там стоимость пива в пластиковом стакане будет стоить рублей под 500,что не каждая молодежь сможет себе позволить купить.
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ДудьСдулся
Пивка подбросят.
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ФанУйди оставят.
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Dyakoff
«У них есть кое-что поинтересней!»-Добавил Юран.
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Новый тренер ФК Спартак
молодеж солит)
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hulk&boloto
Не то что мы, а эти...
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nmnackjbxkasbk
Ответ Тимофей Кушнир
Юран, иди в главу РФС. Я тебе и лозунг придумал: "Уберем фан айди, вернем пиво". Звучит же.
можно проще: "вернем фан"
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ZarvuR2020
Так пиво не молодёжь просит, а кузьма за 40
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Recreated
Комментарий удален пользователем
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d.xoxlov
Хоть посетителей туда вернуть бы для начала
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Dima67
Возвращать пиво и убирать фанайди. Аминь!
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Ярик01
Наркоманы в основном. Если только с пивом и совмещать
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